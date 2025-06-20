https://sarabic.ae/20250620/أردوغان-أوروبا-ستدفع-ثمن-التصعيد-في-إيران-1101874832.html
أردوغان: أوروبا ستدفع ثمن التصعيد في إيران
أردوغان: أوروبا ستدفع ثمن التصعيد في إيران
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران أدى إلى تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة إلى أعلى مستوياتها، محذرا من تداعيات خطيرة على... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T11:37+0000
2025-06-20T11:37+0000
2025-06-20T11:37+0000
إيران
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
أخبار ألمانيا
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094661679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab99d418f6e513f90b07d1a16d3bc08b.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الجمعة، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.وأوضح البيان أن "الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على إيران، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين أنقرة وبرلين، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".وحذر أردوغان من أن "استمرار الهجمات قد يؤدي إلى موجات هجرة جديدة ومخاطر متزايدة من تسربات نووية تهدد استقرار المنطقة وأوروبا". وأشار إلى أن "السبيل الوحيد لحل الخلافات النووية مع إيران يتمثل في العودة إلى طاولة المفاوضات"، مؤكدا استمرار تركيا في جهودها لتهدئة الأوضاع وإنهاء التصعيد". وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، ترد بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
إيران
أخبار ألمانيا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094661679_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d97c3716ff26611187f9602718ec96b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار ألمانيا, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار ألمانيا, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان: أوروبا ستدفع ثمن التصعيد في إيران
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران أدى إلى تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة إلى أعلى مستوياتها، محذرا من تداعيات خطيرة على أوروبا والشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الجمعة، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.
وأوضح البيان أن "الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على إيران، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين أنقرة وبرلين، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
وحذر أردوغان من أن "استمرار الهجمات قد يؤدي إلى موجات هجرة جديدة ومخاطر متزايدة من تسربات نووية تهدد استقرار المنطقة وأوروبا".
وأشار إلى أن "السبيل الوحيد لحل الخلافات النووية مع إيران يتمثل في العودة إلى طاولة المفاوضات"، مؤكدا استمرار تركيا في جهودها لتهدئة الأوضاع وإنهاء التصعيد".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل
هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، ترد بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.