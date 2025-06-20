https://sarabic.ae/20250620/أردوغان-أوروبا-ستدفع-ثمن-التصعيد-في-إيران-1101874832.html

أردوغان: أوروبا ستدفع ثمن التصعيد في إيران

أردوغان: أوروبا ستدفع ثمن التصعيد في إيران

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران أدى إلى تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة إلى أعلى مستوياتها، محذرا من تداعيات خطيرة على... 20.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-20T11:37+0000

2025-06-20T11:37+0000

2025-06-20T11:37+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الجمعة، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.وأوضح البيان أن "الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على إيران، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين أنقرة وبرلين، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".وحذر أردوغان من أن "استمرار الهجمات قد يؤدي إلى موجات هجرة جديدة ومخاطر متزايدة من تسربات نووية تهدد استقرار المنطقة وأوروبا". وأشار إلى أن "السبيل الوحيد لحل الخلافات النووية مع إيران يتمثل في العودة إلى طاولة المفاوضات"، مؤكدا استمرار تركيا في جهودها لتهدئة الأوضاع وإنهاء التصعيد". وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، ترد بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

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إيران, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار ألمانيا, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن