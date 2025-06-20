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التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صور توضيحية على شكل إنفوغراف، تشير لأماكن تموضع القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في ظل التصعيد الكبير الذي تشهده... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, أخبار الشرق الأوسط, الوضع في الشرق الأوسط, инфографика
انفوجرافيك, أخبار الشرق الأوسط, الوضع في الشرق الأوسط, инфографика

التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

15:21 GMT 20.06.2025
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يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صور توضيحية على شكل إنفوغراف، تشير لأماكن تموضع القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في ظل التصعيد الكبير الذي تشهده المنطقة على خلفية الحرب التي بدأتها إسرائيل ضد إيران، وسط أنباء عن تدخل واشنطن عسكريا لدعم تل أبيب.
التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
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