https://sarabic.ae/20250620/التواجد-العسكري-الأمريكي-في-الشرق-الأوسط-1101887008.html
التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صور توضيحية على شكل إنفوغراف، تشير لأماكن تموضع القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في ظل التصعيد الكبير الذي تشهده... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T15:21+0000
2025-06-20T15:21+0000
2025-06-20T15:21+0000
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار الشرق الأوسط, الوضع في الشرق الأوسط, инфографика
انفوجرافيك, أخبار الشرق الأوسط, الوضع في الشرق الأوسط, инфографика
التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صور توضيحية على شكل إنفوغراف، تشير لأماكن تموضع القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في ظل التصعيد الكبير الذي تشهده المنطقة على خلفية الحرب التي بدأتها إسرائيل ضد إيران، وسط أنباء عن تدخل واشنطن عسكريا لدعم تل أبيب.