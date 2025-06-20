https://sarabic.ae/20250620/خبير-تدخل-أمريكا-في-الحرب-سيجعل-قواعدها-العسكرية-في-المنطقة-هدفا-مباشرا-للسلاح-الإيراني-1101881711.html
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
سبوتنيك عربي
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر تطورات التكنولوجيا... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T14:22+0000
2025-06-20T14:22+0000
2025-06-20T14:22+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
سبوتنيك عربي
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
حذر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران من أنه في حال تدخل طرف ثالث في تبادل الضربات بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، فإنهم سيواجهونه بلا تردد. يأتي ذلك وسط تقاريرعن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أمر بتوجيه ضربات عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور محمود عبد السلام:خبير: يوجد قرار أمريكي بإنهاء البرنامج النووي الإيراني العسكري والسلميوبهذا الخصوص، قال أيضا المستشار العسكري السابق اللواء المتقاعد صفاء الأعسم:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
حذر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران من أنه في حال تدخل طرف ثالث في تبادل الضربات بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، فإنهم سيواجهونه بلا تردد. يأتي ذلك وسط تقاريرعن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أمر بتوجيه ضربات عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور محمود عبد السلام:
"طبعا هذا التصريح هو موجه بالدرجة الأولى للنظام الأمريكي الذي لولاه لما تجرَّأ الكيان الإسرائيلي بالهجوم على إيران بهذا الشكل الوقح والكبير وبالتالي إن تدخل أمريكا في الحرب سيجعل جميع قواعدها العسكرية في المنطقة عرضة للاستهداف المباشر من قبل مختلف الأسلحة الإيرانية مع العلم أن إيران تعمل على ضبط إيقاع هذه المعركة وتحاول بشكل أو بآخر التغاضي عن المواقف الفاضحة سواء لدول أوروبية أو عربية منعا لزيادة رقعة هذه المعارك".
خبير: يوجد قرار أمريكي بإنهاء البرنامج النووي الإيراني العسكري والسلمي
وبهذا الخصوص، قال أيضا المستشار العسكري السابق اللواء المتقاعد صفاء الأعسم:
"إيران إلى الآن لا تملك القنبلة النووية، ولكن يمكن أن تصنعها لاحقا، أما الإصرار الأمريكي بهذا الخصوص فهو يشير إلى أنه لا بد أن ينتهي مفعول المفاعل النووي الإيراني لأنه هناك قرار أمريكي بإنهاء البرنامج النووي الإيراني وأنا أتوقع سيتم منع إيران حتى من البرنامج النووي السلمي، من ناحية أخرى".
التفاصيل في الملف الصوتي...