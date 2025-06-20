خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني

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بوتين من منتدى بطرسبورغ: روسيا تعتزم تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الصديقة فيديو ...
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البرنامج الصباحي
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
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البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
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- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250620/خبير-تدخل-أمريكا-في-الحرب-سيجعل-قواعدها-العسكرية-في-المنطقة-هدفا-مباشرا-للسلاح-الإيراني-1101881711.html
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
سبوتنيك عربي
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر تطورات التكنولوجيا... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T14:22+0000
2025-06-20T14:22+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
سبوتنيك عربي
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
حذر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران من أنه في حال تدخل طرف ثالث في تبادل الضربات بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، فإنهم سيواجهونه بلا تردد. يأتي ذلك وسط تقاريرعن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أمر بتوجيه ضربات عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور محمود عبد السلام:خبير: يوجد قرار أمريكي بإنهاء البرنامج النووي الإيراني العسكري والسلميوبهذا الخصوص، قال أيضا المستشار العسكري السابق اللواء المتقاعد صفاء الأعسم:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني

14:22 GMT 20.06.2025
راديو
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
حذر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران من أنه في حال تدخل طرف ثالث في تبادل الضربات بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، فإنهم سيواجهونه بلا تردد. يأتي ذلك وسط تقاريرعن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أمر بتوجيه ضربات عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور محمود عبد السلام:

"طبعا هذا التصريح هو موجه بالدرجة الأولى للنظام الأمريكي الذي لولاه لما تجرَّأ الكيان الإسرائيلي بالهجوم على إيران بهذا الشكل الوقح والكبير وبالتالي إن تدخل أمريكا في الحرب سيجعل جميع قواعدها العسكرية في المنطقة عرضة للاستهداف المباشر من قبل مختلف الأسلحة الإيرانية مع العلم أن إيران تعمل على ضبط إيقاع هذه المعركة وتحاول بشكل أو بآخر التغاضي عن المواقف الفاضحة سواء لدول أوروبية أو عربية منعا لزيادة رقعة هذه المعارك".

خبير: يوجد قرار أمريكي بإنهاء البرنامج النووي الإيراني العسكري والسلمي

وبهذا الخصوص، قال أيضا المستشار العسكري السابق اللواء المتقاعد صفاء الأعسم:
"إيران إلى الآن لا تملك القنبلة النووية، ولكن يمكن أن تصنعها لاحقا، أما الإصرار الأمريكي بهذا الخصوص فهو يشير إلى أنه لا بد أن ينتهي مفعول المفاعل النووي الإيراني لأنه هناك قرار أمريكي بإنهاء البرنامج النووي الإيراني وأنا أتوقع سيتم منع إيران حتى من البرنامج النووي السلمي، من ناحية أخرى".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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