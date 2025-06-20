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مدير وحدة الدراسات الروسية بمركز الدراسات الأوراسية: روسيا تواجه التحديات بتحالفات اقتصادية

مدير وحدة الدراسات الروسية بمركز الدراسات الأوراسية: روسيا تواجه التحديات بتحالفات اقتصادية

سبوتنيك عربي

علّق مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، دميتري بريدجع، على تصريحات الرئيس بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، عن أهمية اعتماد حلول... 20.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-20T19:33+0000

2025-06-20T19:33+0000

2025-06-20T19:33+0000

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وقال في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها روسيا، في ظل الضغوط الغربية، تفرض أولوية دعم الاقتصاد المحلي الذي يسجّل نموًا رغم العقوبات وتجميد الأصول".وشدّد بريدجع على "أهمية بناء علاقات اقتصادية وثيقة مع الدول العربية والخليجية بالنسبة لروسيا، وتعزيز التعاون في مجالات الإنتاج، والاستثمار، والصناعات العسكرية والتقنية، في مواجهة تحديات لا يمكن تجاوزها إلا بتحالفات سياسية واقتصادية".وأشار إلى "سعي روسيا نحو تحسين الإنتاج العسكري والتعاون التقني مع الدول الصديقة، لمواجهة التهديدات الأمنية والديمغرافية، وتطوير قدراتها في الحروب الحديثة، خاصة في المجال السيبراني والمسيّرات والدفاع، مع ضرورة وضع خطة واضحة لمكافحة الإرهاب والتطرّف، وحل الصراعات بالطرق الدبلوماسية"، معتبرًا أن "الاقتصاد هو المحرّك الأساس في هذه المرحلة".وفي ما يخص "بريكس"، رأى مدير وحدة الدراسات الروسية أن "الأهم هو وضع خطط مستقبلية تضمن الاستقرار السياسي بما يخدم الاقتصاد"، مشيرا إلى "تأثير الصراعات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي والممرات البحرية"، داعيا إلى دور للبريكس كـ "منصة سلام من خلال التعاون الأمني والعسكري، وتطوير الذكاء الاصطناعي والصناعات التقنية".أما عن العملة الرقمية لـ"بريكس"، لفت إلى أنها "تواجه عراقيل وضغوطًا لمنع إضعاف الدولار"، مشددًا على "أهمية دعمها كبديل يعزز الوضع الاقتصادي للدول الخاضعة للعقوبات من خلال نظام دفع مشترك يسهل التعامل الاقتصادي والتجاري بين الدول".وفي ملف الطاقة النووية، أشار إلى "أهمية التعاون في هذا الملف بين روسيا والدول العربية"، مرجّحا أن يسهم تعاون البحرين وروسيا في هذا القطاع بحل مشاكل الطاقة في المنطقة، مؤكدا أن "ما يميز بريكس هو غياب الهيمنة، ما يعزز دورها في السنوات المقبلة، لمنع الاعتداءات على الدول".أما بخصوص الصراع بين إيران وإسرائيل، فشدد بريدجع على الشراكة بين روسيا وإيران، وعلاقات موسكو بإسرائيل، وسعيها لحلول دبلوماسية، محذرًا من أن "التصعيد يهدد روسيا"، وأن "التحوّلات الجيوسياسية تستهدف تطويق روسيا والصين، ما يستوجب تفعيل الدبلوماسية الروسية والصينية ولدول بريكس لاستباق هذا الحدث".ورأى أن "ملف أوكرانيا لا يزال رهينة السياسات الأوروبية"، وأن "لا مؤشرات على نضوج اتفاق سلام"، مشيرا إلى أن "قضايا الشرق الأوسط باتت أولوية لإدارة ترامب، وسط انقسامات أمريكية وإسرائيلية، وأزمة في النظام الدولي الذي بات عاجزًا عن حل النزاعات والصراعات الدولية".واعتبر أن "حلف شمال الأطلسي لا يزال ينظر إلى روسيا كعدو، ويسعى لإضعافها، ما يفاقم الأزمات"، مشيرًا إلى أن "أزمة أوكرانيا ستفاقم مشاكل أوروبا"، وأن "الحل بالحوار والبحث عن نقاط مشتركة"، مشيرًا إلى أن "دعم أمريكا لإسرائيل يأتي انطلاقًا من اعتبار أمن إسرائيل جزءًا من أمنها".

https://sarabic.ae/20250620/باحث-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-دليل-على-أن-العقوبات-على-روسيا-فشلت-وارتدت-على-فاعليها-1101888878.html

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