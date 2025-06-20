مدير وحدة الدراسات الروسية بمركز الدراسات الأوراسية: روسيا تواجه التحديات بتحالفات اقتصادية

عربي
بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250620/مدير-وحدة-الدراسات-الروسية-بمركز-الدراسات-الأوراسية-روسيا-تواجه-التحديات-بتحالفات-اقتصادية-1101892238.html
مدير وحدة الدراسات الروسية بمركز الدراسات الأوراسية: روسيا تواجه التحديات بتحالفات اقتصادية
مدير وحدة الدراسات الروسية بمركز الدراسات الأوراسية: روسيا تواجه التحديات بتحالفات اقتصادية
سبوتنيك عربي
علّق مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، دميتري بريدجع، على تصريحات الرئيس بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، عن أهمية اعتماد حلول... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T19:33+0000
2025-06-20T19:33+0000
حصري
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/05/1089528305_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6d40995c02013281e396afc4d9076509.jpg
وقال في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها روسيا، في ظل الضغوط الغربية، تفرض أولوية دعم الاقتصاد المحلي الذي يسجّل نموًا رغم العقوبات وتجميد الأصول".وشدّد بريدجع على "أهمية بناء علاقات اقتصادية وثيقة مع الدول العربية والخليجية بالنسبة لروسيا، وتعزيز التعاون في مجالات الإنتاج، والاستثمار، والصناعات العسكرية والتقنية، في مواجهة تحديات لا يمكن تجاوزها إلا بتحالفات سياسية واقتصادية".وأشار إلى "سعي روسيا نحو تحسين الإنتاج العسكري والتعاون التقني مع الدول الصديقة، لمواجهة التهديدات الأمنية والديمغرافية، وتطوير قدراتها في الحروب الحديثة، خاصة في المجال السيبراني والمسيّرات والدفاع، مع ضرورة وضع خطة واضحة لمكافحة الإرهاب والتطرّف، وحل الصراعات بالطرق الدبلوماسية"، معتبرًا أن "الاقتصاد هو المحرّك الأساس في هذه المرحلة".وفي ما يخص "بريكس"، رأى مدير وحدة الدراسات الروسية أن "الأهم هو وضع خطط مستقبلية تضمن الاستقرار السياسي بما يخدم الاقتصاد"، مشيرا إلى "تأثير الصراعات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي والممرات البحرية"، داعيا إلى دور للبريكس كـ "منصة سلام من خلال التعاون الأمني والعسكري، وتطوير الذكاء الاصطناعي والصناعات التقنية".أما عن العملة الرقمية لـ"بريكس"، لفت إلى أنها "تواجه عراقيل وضغوطًا لمنع إضعاف الدولار"، مشددًا على "أهمية دعمها كبديل يعزز الوضع الاقتصادي للدول الخاضعة للعقوبات من خلال نظام دفع مشترك يسهل التعامل الاقتصادي والتجاري بين الدول".وفي ملف الطاقة النووية، أشار إلى "أهمية التعاون في هذا الملف بين روسيا والدول العربية"، مرجّحا أن يسهم تعاون البحرين وروسيا في هذا القطاع بحل مشاكل الطاقة في المنطقة، مؤكدا أن "ما يميز بريكس هو غياب الهيمنة، ما يعزز دورها في السنوات المقبلة، لمنع الاعتداءات على الدول".أما بخصوص الصراع بين إيران وإسرائيل، فشدد بريدجع على الشراكة بين روسيا وإيران، وعلاقات موسكو بإسرائيل، وسعيها لحلول دبلوماسية، محذرًا من أن "التصعيد يهدد روسيا"، وأن "التحوّلات الجيوسياسية تستهدف تطويق روسيا والصين، ما يستوجب تفعيل الدبلوماسية الروسية والصينية ولدول بريكس لاستباق هذا الحدث".ورأى أن "ملف أوكرانيا لا يزال رهينة السياسات الأوروبية"، وأن "لا مؤشرات على نضوج اتفاق سلام"، مشيرا إلى أن "قضايا الشرق الأوسط باتت أولوية لإدارة ترامب، وسط انقسامات أمريكية وإسرائيلية، وأزمة في النظام الدولي الذي بات عاجزًا عن حل النزاعات والصراعات الدولية".واعتبر أن "حلف شمال الأطلسي لا يزال ينظر إلى روسيا كعدو، ويسعى لإضعافها، ما يفاقم الأزمات"، مشيرًا إلى أن "أزمة أوكرانيا ستفاقم مشاكل أوروبا"، وأن "الحل بالحوار والبحث عن نقاط مشتركة"، مشيرًا إلى أن "دعم أمريكا لإسرائيل يأتي انطلاقًا من اعتبار أمن إسرائيل جزءًا من أمنها".
https://sarabic.ae/20250620/باحث-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-دليل-على-أن-العقوبات-على-روسيا-فشلت-وارتدت-على-فاعليها-1101888878.html
https://sarabic.ae/20250620/بث-مباشر-أنشطة-وحضور-كبير-في-اليوم-الثالث-لـمنتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025-1101855858.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/05/1089528305_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_29446c1f2e566cf800aaefc3776e86d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
حصري, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

مدير وحدة الدراسات الروسية بمركز الدراسات الأوراسية: روسيا تواجه التحديات بتحالفات اقتصادية

19:33 GMT 20.06.2025
© Sputnik . Nagam Kabbasفعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
© Sputnik . Nagam Kabbas
تابعنا عبر
حصري
علّق مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، دميتري بريدجع، على تصريحات الرئيس بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، عن أهمية اعتماد حلول مستقلة لتعزيز بنية التجارة الخارجية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية.
وقال في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها روسيا، في ظل الضغوط الغربية، تفرض أولوية دعم الاقتصاد المحلي الذي يسجّل نموًا رغم العقوبات وتجميد الأصول".
روبوتات تلعب الشطرنج في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
باحث: منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي" دليل على أن العقوبات على روسيا فشلت وارتدت على فاعليها
16:41 GMT
وشدّد بريدجع على "أهمية بناء علاقات اقتصادية وثيقة مع الدول العربية والخليجية بالنسبة لروسيا، وتعزيز التعاون في مجالات الإنتاج، والاستثمار، والصناعات العسكرية والتقنية، في مواجهة تحديات لا يمكن تجاوزها إلا بتحالفات سياسية واقتصادية".
وأشار إلى "سعي روسيا نحو تحسين الإنتاج العسكري والتعاون التقني مع الدول الصديقة، لمواجهة التهديدات الأمنية والديمغرافية، وتطوير قدراتها في الحروب الحديثة، خاصة في المجال السيبراني والمسيّرات والدفاع، مع ضرورة وضع خطة واضحة لمكافحة الإرهاب والتطرّف، وحل الصراعات بالطرق الدبلوماسية"، معتبرًا أن "الاقتصاد هو المحرّك الأساس في هذه المرحلة".
وفي ما يخص "بريكس"، رأى مدير وحدة الدراسات الروسية أن "الأهم هو وضع خطط مستقبلية تضمن الاستقرار السياسي بما يخدم الاقتصاد"، مشيرا إلى "تأثير الصراعات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي والممرات البحرية"، داعيا إلى دور للبريكس كـ "منصة سلام من خلال التعاون الأمني والعسكري، وتطوير الذكاء الاصطناعي والصناعات التقنية".
أما عن العملة الرقمية لـ"بريكس"، لفت إلى أنها "تواجه عراقيل وضغوطًا لمنع إضعاف الدولار"، مشددًا على "أهمية دعمها كبديل يعزز الوضع الاقتصادي للدول الخاضعة للعقوبات من خلال نظام دفع مشترك يسهل التعامل الاقتصادي والتجاري بين الدول".
وفي ملف الطاقة النووية، أشار إلى "أهمية التعاون في هذا الملف بين روسيا والدول العربية"، مرجّحا أن يسهم تعاون البحرين وروسيا في هذا القطاع بحل مشاكل الطاقة في المنطقة، مؤكدا أن "ما يميز بريكس هو غياب الهيمنة، ما يعزز دورها في السنوات المقبلة، لمنع الاعتداءات على الدول".
أجنحة الشركات الروسية تجذب الأنظار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
بث مباشر... أنشطة وحضور كبير في اليوم الثالث لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"
05:47 GMT
أما بخصوص الصراع بين إيران وإسرائيل، فشدد بريدجع على الشراكة بين روسيا وإيران، وعلاقات موسكو بإسرائيل، وسعيها لحلول دبلوماسية، محذرًا من أن "التصعيد يهدد روسيا"، وأن "التحوّلات الجيوسياسية تستهدف تطويق روسيا والصين، ما يستوجب تفعيل الدبلوماسية الروسية والصينية ولدول بريكس لاستباق هذا الحدث".
ورأى أن "ملف أوكرانيا لا يزال رهينة السياسات الأوروبية"، وأن "لا مؤشرات على نضوج اتفاق سلام"، مشيرا إلى أن "قضايا الشرق الأوسط باتت أولوية لإدارة ترامب، وسط انقسامات أمريكية وإسرائيلية، وأزمة في النظام الدولي الذي بات عاجزًا عن حل النزاعات والصراعات الدولية".
واعتبر أن "حلف شمال الأطلسي لا يزال ينظر إلى روسيا كعدو، ويسعى لإضعافها، ما يفاقم الأزمات"، مشيرًا إلى أن "أزمة أوكرانيا ستفاقم مشاكل أوروبا"، وأن "الحل بالحوار والبحث عن نقاط مشتركة"، مشيرًا إلى أن "دعم أمريكا لإسرائيل يأتي انطلاقًا من اعتبار أمن إسرائيل جزءًا من أمنها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل21:15 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... أنشطة وحضور كبير في اليوم الثالث لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала