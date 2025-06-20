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بوتين من منتدى بطرسبورغ: روسيا تعتزم تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الصديقة فيديو ...
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متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
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مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
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بيارق النصر
حرب الشعب
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عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
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عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
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https://sarabic.ae/20250620/هل-خاف؟-فيديو-ردة-فعل-نتنياهو-على-صوت-مفاجئ-في-موقع-ضربته-إيران-1101870983.html
هل خاف؟... لحظة ردة فعل نتنياهو على صوت مفاجئ في موقع ضربته إيران
هل خاف؟... لحظة ردة فعل نتنياهو على صوت مفاجئ في موقع ضربته إيران
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع مصور لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، صباح أمس الخميس، وسط تفاعل... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T10:11+0000
2025-06-20T10:28+0000
إيران
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم
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ويُظهر المقطع نتنياهو يتحدث إلى وفد من الصحفيين، عندما سُمع صوت مفاجئ يشبه سقوط شيء خلفه، ما دفعه للتوقف والنظر للخلف قبل أن يواصل تصريحاته، في مشهد لفت الانتباه إلى ملامح الإرهاق التي بدت على وجهه.وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أن صاروخا إيرانيا أصاب مركز سوروكا الطبي في بئر السبع، مسببا دمارا واسعا في المستشفى.يشار إلى أن مستشفى سوروكا من أهم المرافق الطبية في إسرائيل، إذ يخدم أكثر من مليون شخص في الجنوب، ويقع على بعد نحو 22 ميلا من قطاع غزة، ما يجعله مركزا رئيسيا لاستقبال الجرحى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250620/بث-مباشر-مستجدات-المواجهة-بين-إيران-وإسرائيل-1101853055.html
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إيران, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن

هل خاف؟... لحظة ردة فعل نتنياهو على صوت مفاجئ في موقع ضربته إيران

10:11 GMT 20.06.2025 (تم التحديث: 10:28 GMT 20.06.2025)
© AP Photo / Marc Israel Sellemرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025
© AP Photo / Marc Israel Sellem
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تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع مصور لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، صباح أمس الخميس، وسط تفاعل واسع.
ويُظهر المقطع نتنياهو يتحدث إلى وفد من الصحفيين، عندما سُمع صوت مفاجئ يشبه سقوط شيء خلفه، ما دفعه للتوقف والنظر للخلف قبل أن يواصل تصريحاته، في مشهد لفت الانتباه إلى ملامح الإرهاق التي بدت على وجهه.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أن صاروخا إيرانيا أصاب مركز سوروكا الطبي في بئر السبع، مسببا دمارا واسعا في المستشفى.
يشار إلى أن مستشفى سوروكا من أهم المرافق الطبية في إسرائيل، إذ يخدم أكثر من مليون شخص في الجنوب، ويقع على بعد نحو 22 ميلا من قطاع غزة، ما يجعله مركزا رئيسيا لاستقبال الجرحى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:57 GMT
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل12:57 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... أنشطة وحضور كبير في اليوم الثالث لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"05:47 GMT
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