https://sarabic.ae/20250620/هل-خاف؟-فيديو-ردة-فعل-نتنياهو-على-صوت-مفاجئ-في-موقع-ضربته-إيران-1101870983.html

هل خاف؟... لحظة ردة فعل نتنياهو على صوت مفاجئ في موقع ضربته إيران

هل خاف؟... لحظة ردة فعل نتنياهو على صوت مفاجئ في موقع ضربته إيران

سبوتنيك عربي

تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع مصور لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، صباح أمس الخميس، وسط تفاعل... 20.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-20T10:11+0000

2025-06-20T10:11+0000

2025-06-20T10:28+0000

إيران

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

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ويُظهر المقطع نتنياهو يتحدث إلى وفد من الصحفيين، عندما سُمع صوت مفاجئ يشبه سقوط شيء خلفه، ما دفعه للتوقف والنظر للخلف قبل أن يواصل تصريحاته، في مشهد لفت الانتباه إلى ملامح الإرهاق التي بدت على وجهه.وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أن صاروخا إيرانيا أصاب مركز سوروكا الطبي في بئر السبع، مسببا دمارا واسعا في المستشفى.يشار إلى أن مستشفى سوروكا من أهم المرافق الطبية في إسرائيل، إذ يخدم أكثر من مليون شخص في الجنوب، ويقع على بعد نحو 22 ميلا من قطاع غزة، ما يجعله مركزا رئيسيا لاستقبال الجرحى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

https://sarabic.ae/20250620/بث-مباشر-مستجدات-المواجهة-بين-إيران-وإسرائيل-1101853055.html

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إيران, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن