مشاهد مميزة لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"

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بوتين من منتدى بطرسبورغ: روسيا تعتزم تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الصديقة فيديو ...
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250620/1101871538.html
مشاهد مميزة لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"
مشاهد مميزة لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، الذي انطلق في مدينة سان بطرسبورغ، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
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фото, صور, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا
фото, صور, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا

مشاهد مميزة لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"

10:47 GMT 20.06.2025
تابعنا عبر
جمع فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، الذي انطلق في مدينة سان بطرسبورغ، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و 21 يونيو/ حزيران الجاري.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

"روبوت بشري" يجري حوار مع سيدة ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

&quot;روبوت بشري&quot; يجري حوار مع سيدة ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
/
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"روبوت بشري" يجري حوار مع سيدة ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025.

فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

مجسم لكاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

مجسم لكاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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مجسم لكاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

جناح شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

جناح شركة &quot;إيروفلوت&quot; الروسية للطيران ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جناح شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

زائرة تتجول في أحد أقسام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

زائرة تتجول في أحد أقسام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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زائرة تتجول في أحد أقسام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Yulia Egorova

أنشطة كبيرة وحضور مميز ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

أنشطة كبيرة وحضور مميز ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
6/12
© Photo / Roscongress Foundation/Yulia Egorova

أنشطة كبيرة وحضور مميز ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

زوار يتفحصون سيارة "Niva Travel" في جناح شركة "أفتوفاز" الروسية، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

زوار يتفحصون سيارة &quot;Niva Travel&quot; في جناح شركة &quot;أفتوفاز&quot; الروسية، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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زوار يتفحصون سيارة "Niva Travel" في جناح شركة "أفتوفاز" الروسية، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

قسم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

قسم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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قسم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Anatoli Medved

عرض تقديمي عن الروبوتات الحديثة ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

عرض تقديمي عن الروبوتات الحديثة ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Roscongress Foundation/Anatoli Medved

عرض تقديمي عن الروبوتات الحديثة ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Anatoli Strebelev

روبوتات تلعب الشطرنج في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.

روبوتات تلعب الشطرنج في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025. - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / Roscongress Foundation/Anatoli Strebelev

روبوتات تلعب الشطرنج في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Sergei Kulakov

فتاة تلعب الهوكي ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

فتاة تلعب الهوكي ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Roscongress Foundation/Sergei Kulakov

فتاة تلعب الهوكي ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Yulia Egorova

زوار من مختلف دول العالم ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

زوار من مختلف دول العالم ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
12/12
© Photo / Roscongress Foundation/Yulia Egorova

زوار من مختلف دول العالم ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

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- سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل12:57 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... أنشطة وحضور كبير في اليوم الثالث لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"05:47 GMT
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