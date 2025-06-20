مشاهد مميزة لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"

"روبوت بشري" يجري حوار مع سيدة ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
"روبوت بشري" يجري حوار مع سيدة ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025.
فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025.
مجسم لكاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
مجسم لكاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
جناح شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
جناح شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
زائرة تتجول في أحد أقسام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
زائرة تتجول في أحد أقسام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
أنشطة كبيرة وحضور مميز ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
أنشطة كبيرة وحضور مميز ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
زوار يتفحصون سيارة "Niva Travel" في جناح شركة "أفتوفاز" الروسية، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
زوار يتفحصون سيارة "Niva Travel" في جناح شركة "أفتوفاز" الروسية، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
قسم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
قسم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
عرض تقديمي عن الروبوتات الحديثة ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
عرض تقديمي عن الروبوتات الحديثة ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
روبوتات تلعب الشطرنج في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.
روبوتات تلعب الشطرنج في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.
فتاة تلعب الهوكي ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
فتاة تلعب الهوكي ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
زوار من مختلف دول العالم ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
زوار من مختلف دول العالم ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.