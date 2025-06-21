https://sarabic.ae/20250621/إسرائيل-تتهم-الحرس-الثوري-الإيراني-بمحاولة-مهاجمة-مواطنين-لها-في-قبرص-1101914815.html
إسرائيل تتهم الحرس الثوري الإيراني بمحاولة مهاجمة مواطنين لها في قبرص
إسرائيل تتهم الحرس الثوري الإيراني بمحاولة مهاجمة مواطنين لها في قبرص
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم السبت، إن الحرس الثوري الإيراني حاول تنفيذ هجوم يستهدف مواطنين إسرائيليين في قبرص. 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T16:45+0000
2025-06-21T16:45+0000
2025-06-21T16:45+0000
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_cedff16ebac7c51d4c01dd2edb5ce374.jpg
وأوضح أن الهجوم تم إحباطه بفضل التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية القبرصية والإسرائيلية، معربا عن تقديره للإجراءات السريعة والفعالة التي اتخذتها نيقوسيا.وأشار الوزير إلى أن "النظام الإيراني يواصل استهداف المدنيين الإسرائيليين عمدا، سواء داخل البلاد أو خارجها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".وأكد أن "إسرائيل ستواصل العمل بحزم لإزالة التهديد الوجودي، الذي يشكله النظام الإيراني وأذرعه الإرهابية في المنطقة"، وفق قوله.تأتي تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بينما تتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميا، بعد أن تعهدت الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_7049ae6f08e02a40fe1eec29426d1446.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل تتهم الحرس الثوري الإيراني بمحاولة مهاجمة مواطنين لها في قبرص
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم السبت، إن الحرس الثوري الإيراني حاول تنفيذ هجوم يستهدف مواطنين إسرائيليين في قبرص.
وأوضح أن الهجوم تم إحباطه بفضل التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية القبرصية والإسرائيلية، معربا عن تقديره للإجراءات السريعة والفعالة التي اتخذتها نيقوسيا.
وأشار الوزير إلى أن "النظام الإيراني يواصل استهداف المدنيين الإسرائيليين عمدا، سواء داخل البلاد أو خارجها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأكد أن "إسرائيل ستواصل العمل بحزم لإزالة التهديد الوجودي، الذي يشكله النظام الإيراني وأذرعه الإرهابية في المنطقة"، وفق قوله.
تأتي تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بينما تتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميا، بعد أن تعهدت الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.