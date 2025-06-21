الرئيس التركي لوزير الخارجية الإيراني: المنطقة لا تحتمل حربا جديدة والحل عبر المفاوضات النووية

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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عالم سبوتنيك
قصف صاروخي إيراني يستهدف منشآت استراتيجية في إسرائيل وطهران تتوعد واشنطن إذا دخلت الحرب
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ملفات ساخنة
غزة... تصعيد عسكري وتراجع فرص وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
18:30 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20250621/الرئيس-التركي-لوزير-الخارجية-الإيراني-المنطقة-لا-تحتمل-حربا-جديدة-والحل-عبر-المفاوضات-النووية-1101910802.html
الرئيس التركي لوزير الخارجية الإيراني: المنطقة لا تحتمل حربا جديدة والحل عبر المفاوضات النووية
الرئيس التركي لوزير الخارجية الإيراني: المنطقة لا تحتمل حربا جديدة والحل عبر المفاوضات النووية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، موقف أنقرة الرافض للهجمات الإسرائيلية على إيران، وكذلك على غزة ولبنان وسوريا، مشيرا إلى تحركات تركية مكثفة لوقف... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T14:33+0000
2025-06-21T14:33+0000
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جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ، الذي يزور إسطنبول للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وشدد أردوغان لعراقجي على أن "المنطقة لا تتحمل اندلاع حرب جديدة"، داعيا إلى وقف فوري لإسرائيل، واعتبر أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني.وجرى خلال اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إسطنبول، بحث التوتر القائم بين إسرائيل وإيران، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري تزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250621/أردوغان-متفائلون-بأن-النصر-سيكون-حليف-إيران-1101904107.html
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رجب طيب أردوغان, إيران, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل
رجب طيب أردوغان, إيران, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل

الرئيس التركي لوزير الخارجية الإيراني: المنطقة لا تحتمل حربا جديدة والحل عبر المفاوضات النووية

14:33 GMT 21.06.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahimالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، موقف أنقرة الرافض للهجمات الإسرائيلية على إيران، وكذلك على غزة ولبنان وسوريا، مشيرا إلى تحركات تركية مكثفة لوقف التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ، الذي يزور إسطنبول للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وشدد أردوغان لعراقجي على أن "المنطقة لا تتحمل اندلاع حرب جديدة"، داعيا إلى وقف فوري لإسرائيل، واعتبر أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني.
كما أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم، بما يشمل تسهيل إجراء محادثات تقنية وعلى مستوى القيادة بين إيران وأمريكا، مؤكدا استمرار دعم أنقرة لأي جهود دبلوماسية في هذا الاتجاه.
وجرى خلال اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إسطنبول، بحث التوتر القائم بين إسرائيل وإيران، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
أردوغان: متفائلون بأن النصر سيكون حليف إيران
10:54 GMT
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري تزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"07:50 GMT
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