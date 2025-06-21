https://sarabic.ae/20250621/الرئيس-التركي-لوزير-الخارجية-الإيراني-المنطقة-لا-تحتمل-حربا-جديدة-والحل-عبر-المفاوضات-النووية-1101910802.html

الرئيس التركي لوزير الخارجية الإيراني: المنطقة لا تحتمل حربا جديدة والحل عبر المفاوضات النووية

الرئيس التركي لوزير الخارجية الإيراني: المنطقة لا تحتمل حربا جديدة والحل عبر المفاوضات النووية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، موقف أنقرة الرافض للهجمات الإسرائيلية على إيران، وكذلك على غزة ولبنان وسوريا، مشيرا إلى تحركات تركية مكثفة لوقف... 21.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-21T14:33+0000

2025-06-21T14:33+0000

2025-06-21T14:33+0000

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جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ، الذي يزور إسطنبول للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وشدد أردوغان لعراقجي على أن "المنطقة لا تتحمل اندلاع حرب جديدة"، داعيا إلى وقف فوري لإسرائيل، واعتبر أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني.وجرى خلال اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إسطنبول، بحث التوتر القائم بين إسرائيل وإيران، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري تزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

https://sarabic.ae/20250621/أردوغان-متفائلون-بأن-النصر-سيكون-حليف-إيران-1101904107.html

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رجب طيب أردوغان, إيران, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل