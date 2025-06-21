https://sarabic.ae/20250621/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-استهداف-منشأة-نووية-لتصنيع-أجهزة-الطرد-المركزي-في-أصفهان--1101910322.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف منشأة نووية لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف منشأة نووية لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم السبت، أن ورشة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في مدينة أصفهان الإيرانية تعرضت لهجوم، لتكون... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح غروسي أنه وفقا لمعلومات متاحة للوكالة، فإن الورشة التي تُستخدم لتصنيع معدات تخصيب اليورانيوم، كانت خاضعة سابقًا لمراقبة الوكالة بموجب الاتفاق النووي.وأشار إلى عدم وجود مواد نووية في الموقع، وعدم تسجيل آثار إشعاعية نتيجة الهجوم، وفقا لبيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يقترب من نقطة التسليح النووي. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة على هجمات إسرائيل. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف منشأة نووية لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان
14:20 GMT 21.06.2025 (تم التحديث: 14:27 GMT 21.06.2025)
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم السبت، أن ورشة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في مدينة أصفهان الإيرانية تعرضت لهجوم، لتكون ثالث منشأة نووية تُستهدف خلال أسبوع في إطار الهجمات الإسرائيلية على مواقع نووية إيرانية.
وأوضح غروسي أنه وفقا لمعلومات متاحة للوكالة، فإن الورشة التي تُستخدم لتصنيع معدات تخصيب اليورانيوم، كانت خاضعة سابقًا لمراقبة الوكالة بموجب الاتفاق النووي.
وأشار إلى عدم وجود مواد نووية في الموقع، وعدم تسجيل آثار إشعاعية نتيجة الهجوم، وفقا لبيان
للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن هذه التطورات تأتي بعد استهداف منشأتين أخريين في طهران وكرج، بينما أكدت أنها تواصل متابعة الوضع، وتقديم تقارير دورية حول الضربات الإسرائيلية التي طالت عدة مواقع نووية، محذرة من تدهور خطير في السلامة والأمن النوويين في إيران.
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يقترب من نقطة التسليح النووي. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل
هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة على هجمات إسرائيل. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.