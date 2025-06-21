https://sarabic.ae/20250621/توقيع-1060-اتفاقية-بقيمة-63-تريليون-روبل-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي--1101904660.html
توقيع 1060 اتفاقية بنحو 80 مليار دولار في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"
توقيع 1060 اتفاقية بنحو 80 مليار دولار في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"
سبوتنيك عربي
أعلن، أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى بطرسبورغ، أن المشاركين في "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي" وقعوا 1060 اتفاقية... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T11:35+0000
2025-06-21T11:35+0000
2025-06-21T11:57+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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وقال كوبياكوف للصحفيين: "بناء على نتائج المنتدى حتى الآن، تم توقيع 1060 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 6.3 تريليون روبل، نحن نتحدث فقط عما ليس سرا تجاريا".وأكد كوبياكوف أن تعويض الأضرار التي تسببت بها الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا سيكون أحد شروط عودتها إلى السوق الروسية. ويقام منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران، الموضوع الرئيسي للمنتدى في عام 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". وكالة أنباء "سبوتنيك"، هي الشريك الإعلامي للمنتدى.بث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"باحث: منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي" دليل على أن العقوبات على روسيا فشلت وارتدت على فاعليها
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
توقيع 1060 اتفاقية بنحو 80 مليار دولار في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"
11:35 GMT 21.06.2025 (تم التحديث: 11:57 GMT 21.06.2025)
أعلن، أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى بطرسبورغ، أن المشاركين في "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي" وقعوا 1060 اتفاقية بقيمة 6.3 تريليون روبل (نحو 80 مليار دولار).
وقال كوبياكوف للصحفيين: "بناء على نتائج المنتدى حتى الآن، تم توقيع 1060 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 6.3 تريليون روبل، نحن نتحدث فقط عما ليس سرا تجاريا".
وأكد كوبياكوف أن تعويض الأضرار التي تسببت بها الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا سيكون أحد شروط عودتها إلى السوق الروسية.
وقال: "علينا بناء علاقات جديدة مع الشركات الأجنبية، وخاصة تلك التي غادرت بشكل مفاجئ في عام 2022، هذه الشركات لم تغادر فقط، بل تسببت في أضرار كبيرة لنا، ونأمل أن تعوض هذه الأضرار، وهذا على الأقل سيكون أحد شروط عودة تلك الشركات التي ترغب في العودة إلى اقتصادنا".
ويقام منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران، الموضوع الرئيسي للمنتدى في عام 2025
هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". وكالة أنباء "سبوتنيك"، هي الشريك الإعلامي للمنتدى.