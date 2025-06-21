توقيع 1060 اتفاقية بنحو 80 مليار دولار في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
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29 د
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مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
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البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
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23 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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29 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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19 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:22 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
قصف صاروخي إيراني يستهدف منشآت استراتيجية في إسرائيل وطهران تتوعد واشنطن إذا دخلت الحرب
17:00 GMT
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غزة... تصعيد عسكري وتراجع فرص وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
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29 د
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توقيع 1060 اتفاقية بنحو 80 مليار دولار في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"
توقيع 1060 اتفاقية بنحو 80 مليار دولار في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"
سبوتنيك عربي
أعلن، أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى بطرسبورغ، أن المشاركين في "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي" وقعوا 1060 اتفاقية... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T11:35+0000
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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وقال كوبياكوف للصحفيين: "بناء على نتائج المنتدى حتى الآن، تم توقيع 1060 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 6.3 تريليون روبل، نحن نتحدث فقط عما ليس سرا تجاريا".وأكد كوبياكوف أن تعويض الأضرار التي تسببت بها الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا سيكون أحد شروط عودتها إلى السوق الروسية. ويقام منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران، الموضوع الرئيسي للمنتدى في عام 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". وكالة أنباء "سبوتنيك"، هي الشريك الإعلامي للمنتدى.بث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"باحث: منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي" دليل على أن العقوبات على روسيا فشلت وارتدت على فاعليها
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

توقيع 1060 اتفاقية بنحو 80 مليار دولار في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"

11:35 GMT 21.06.2025 (تم التحديث: 11:57 GMT 21.06.2025)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
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أعلن، أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى بطرسبورغ، أن المشاركين في "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي" وقعوا 1060 اتفاقية بقيمة 6.3 تريليون روبل (نحو 80 مليار دولار).
وقال كوبياكوف للصحفيين: "بناء على نتائج المنتدى حتى الآن، تم توقيع 1060 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 6.3 تريليون روبل، نحن نتحدث فقط عما ليس سرا تجاريا".
وأكد كوبياكوف أن تعويض الأضرار التي تسببت بها الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا سيكون أحد شروط عودتها إلى السوق الروسية.
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وقال: "علينا بناء علاقات جديدة مع الشركات الأجنبية، وخاصة تلك التي غادرت بشكل مفاجئ في عام 2022، هذه الشركات لم تغادر فقط، بل تسببت في أضرار كبيرة لنا، ونأمل أن تعوض هذه الأضرار، وهذا على الأقل سيكون أحد شروط عودة تلك الشركات التي ترغب في العودة إلى اقتصادنا".

ويقام منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران، الموضوع الرئيسي للمنتدى في عام 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". وكالة أنباء "سبوتنيك"، هي الشريك الإعلامي للمنتدى.
بث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"
باحث: منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي" دليل على أن العقوبات على روسيا فشلت وارتدت على فاعليها
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"07:50 GMT
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