https://sarabic.ae/20250621/توقيع-1060-اتفاقية-بقيمة-63-تريليون-روبل-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي--1101904660.html

توقيع 1060 اتفاقية بنحو 80 مليار دولار في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"

توقيع 1060 اتفاقية بنحو 80 مليار دولار في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"

سبوتنيك عربي

أعلن، أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى بطرسبورغ، أن المشاركين في "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي" وقعوا 1060 اتفاقية... 21.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-21T11:35+0000

2025-06-21T11:35+0000

2025-06-21T11:57+0000

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

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وقال كوبياكوف للصحفيين: "بناء على نتائج المنتدى حتى الآن، تم توقيع 1060 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 6.3 تريليون روبل، نحن نتحدث فقط عما ليس سرا تجاريا".وأكد كوبياكوف أن تعويض الأضرار التي تسببت بها الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا سيكون أحد شروط عودتها إلى السوق الروسية. ويقام منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران، الموضوع الرئيسي للمنتدى في عام 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". وكالة أنباء "سبوتنيك"، هي الشريك الإعلامي للمنتدى.بث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"باحث: منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي" دليل على أن العقوبات على روسيا فشلت وارتدت على فاعليها

https://sarabic.ae/20250621/بوتين-لا-يستبعد-ضم-سومي-لروسيا-والكرملين-يؤكد-أن-الرسالة-قد-وصلت-لأوكرانيا-1101897014.html

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن