https://sarabic.ae/20250621/طهران-أي-شحنات-عسكرية-مرسلة-إلى-إسرائيل-ستكون-هدفا-مشروعا-لإيران-1101919075.html
طهران: أي شحنات عسكرية مرسلة إلى إسرائيل ستكون هدفا مشروعا لإيران
طهران: أي شحنات عسكرية مرسلة إلى إسرائيل ستكون هدفا مشروعا لإيران
سبوتنيك عربي
حذرت إيران، اليوم السبت، بضرب شحنات المساعدة العسكرية الموجهة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن أي مساعدة عسكرية ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة الإيرانية. 21.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي في تصريحات نشرها الإعلام الرسمي والمحلي في إيران: "لقد خسر النظام الصهيوني العدواني جزءا كبيرا من قدراته الرادارية والدفاعية ويواجه نقصا في العتاد العسكري".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري تزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.باستخدام 30 مقاتلة.. إسرائيل تعلن شن هجوم على عشرات المواقع بمنطقة الأهواز جنوب غربي إيرانإيران ترد على حقيقة تسرب أي مواد خطرة من الموقع النووي في أصفهان
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
طهران: أي شحنات عسكرية مرسلة إلى إسرائيل ستكون هدفا مشروعا لإيران
20:05 GMT 21.06.2025 (تم التحديث: 20:08 GMT 21.06.2025)
حذرت إيران، اليوم السبت، بضرب شحنات المساعدة العسكرية الموجهة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن أي مساعدة عسكرية ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة الإيرانية.
وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي في تصريحات نشرها الإعلام الرسمي والمحلي في إيران: "لقد خسر النظام الصهيوني العدواني جزءا كبيرا من قدراته الرادارية والدفاعية ويواجه نقصا في العتاد العسكري".
وأضاف: "نحذر من أن إرسال أي معدات عسكرية أو رادارية عن طريق السفن أو الطائرات من قبل أي دولة لمساعدة النظام الصهيوني سيعتبر مشاركة في العدوان على إيران الإسلامية وسيكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري تزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل
هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.