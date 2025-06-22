https://sarabic.ae/20250622/إثيوبيا-ترد-على-تصريح-ترامب-بأن-سد-النهضة-تم-تمويله-بغباء-من-أمريكا-1101926915.html

إثيوبيا ترد على تصريح ترامب بأن "سد النهضة تم تمويله بغباء من أمريكا"

إثيوبيا ترد على تصريح ترامب بأن "سد النهضة تم تمويله بغباء من أمريكا"

سبوتنيك عربي

ردت إثيوبيا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن سد النهضة. 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T06:52+0000

2025-06-22T06:52+0000

2025-06-22T06:52+0000

أخبار سد النهضة الإثيوبي

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أخبار إثيوبيا

دونالد ترامب

العالم

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وكان ترامب قال عن سد النهضة الإثيوبي في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إن أمريكا "مولت بغباء" مشروعا يمنع تدفق المياه في نهر النيل، على حد وصفه، وانتقد استمرار الدعم المالي للمشروع رغم اعتراض مصر.من جانبه، رد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إتيفا، عبر منصة "إكس"، أمس السبت، قائلا: "سد النهضة هو مشروع محلي بناه الشعب من أجل الشعب، وليس بمساعدات أجنبية!".وجاءت تصريحات ترامب عن سد النهضة، بعدما أعلنت باكستان عن ترشيحها له للفوز بجائزة "نوبل" للسلام.وقال ترامب في منشوره على "تروث سوشيال" موضحا: "لن أحصل على جائزة نوبل للسلام للحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا (سد ضخم بنته إثيوبيا، بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية، يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل).يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.

https://sarabic.ae/20191226/ترامب-يؤكد-للسيسي-حرصه-على-نجاح-مفاوضات-سد-النهضة-1043877673.html

أخبار سد النهضة الإثيوبي

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أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار إثيوبيا, دونالد ترامب, العالم