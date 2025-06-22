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إسرائيل تعلن استعادة جثث 3 رهائن من غزة
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متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
10:30 GMT
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https://sarabic.ae/20250622/إثيوبيا-ترد-على-تصريح-ترامب-بأن-سد-النهضة-تم-تمويله-بغباء-من-أمريكا-1101926915.html
إثيوبيا ترد على تصريح ترامب بأن "سد النهضة تم تمويله بغباء من أمريكا"
إثيوبيا ترد على تصريح ترامب بأن "سد النهضة تم تمويله بغباء من أمريكا"
سبوتنيك عربي
ردت إثيوبيا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن سد النهضة. 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T06:52+0000
2025-06-22T06:52+0000
أخبار سد النهضة الإثيوبي
خلافات سد النهضة
مصر
أخبار إثيوبيا
دونالد ترامب
العالم
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وكان ترامب قال عن سد النهضة الإثيوبي في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إن أمريكا "مولت بغباء" مشروعا يمنع تدفق المياه في نهر النيل، على حد وصفه، وانتقد استمرار الدعم المالي للمشروع رغم اعتراض مصر.من جانبه، رد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إتيفا، عبر منصة "إكس"، أمس السبت، قائلا: "سد النهضة هو مشروع محلي بناه الشعب من أجل الشعب، وليس بمساعدات أجنبية!".وجاءت تصريحات ترامب عن سد النهضة، بعدما أعلنت باكستان عن ترشيحها له للفوز بجائزة "نوبل" للسلام.وقال ترامب في منشوره على "تروث سوشيال" موضحا: "لن أحصل على جائزة نوبل للسلام للحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا (سد ضخم بنته إثيوبيا، بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية، يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل).يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
https://sarabic.ae/20191226/ترامب-يؤكد-للسيسي-حرصه-على-نجاح-مفاوضات-سد-النهضة-1043877673.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار إثيوبيا, دونالد ترامب, العالم
أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار إثيوبيا, دونالد ترامب, العالم

إثيوبيا ترد على تصريح ترامب بأن "سد النهضة تم تمويله بغباء من أمريكا"

06:52 GMT 22.06.2025
© AP Photo / Elias Asmareسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Elias Asmare
تابعنا عبر
ردت إثيوبيا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن سد النهضة.
وكان ترامب قال عن سد النهضة الإثيوبي في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إن أمريكا "مولت بغباء" مشروعا يمنع تدفق المياه في نهر النيل، على حد وصفه، وانتقد استمرار الدعم المالي للمشروع رغم اعتراض مصر.
من جانبه، رد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إتيفا، عبر منصة "إكس"، أمس السبت، قائلا: "سد النهضة هو مشروع محلي بناه الشعب من أجل الشعب، وليس بمساعدات أجنبية!".
وجاءت تصريحات ترامب عن سد النهضة، بعدما أعلنت باكستان عن ترشيحها له للفوز بجائزة "نوبل" للسلام.
وقال ترامب في منشوره على "تروث سوشيال" موضحا: "لن أحصل على جائزة نوبل للسلام للحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا (سد ضخم بنته إثيوبيا، بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية، يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل).
رئيس مصر عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، 3 أبريل/ نيسان 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2019
ترامب يؤكد للسيسي حرصه على نجاح مفاوضات "سد النهضة"
26 ديسمبر 2019, 18:09 GMT
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"أمس, 07:50 GMT
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