https://sarabic.ae/20250622/إدانات-عربية-ودولية-للضربة-الأمريكية-على-منشآت-إيران-النووية-1101930915.html

إدانات عربية ودولية للضربة الأمريكية على منشآت إيران النووية

إدانات عربية ودولية للضربة الأمريكية على منشآت إيران النووية

سبوتنيك عربي

عبرت دول عربية وأجنبية، اليوم الأحد، عن إدانتها للضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، محذرة من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة. 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T09:43+0000

2025-06-22T09:43+0000

2025-06-22T09:43+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

قطر

السعودية

العالم العربي

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وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن "المملكة تدعو إلى مضاعفة الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي يُنهي الأزمة ويفتح صفحة جديدة للاستقرار في المنطقة".وأعربت قطر عن قلقها إزاء الهجمات، مؤكدة ضرورة وقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار والدبلوماسية، محذرة من "تداعيات كارثية" على الصعيدين الإقليمي والدولي.من جهتها، أكدت مصر "قلقها البالغ" من التصعيد، داعية إلى التهدئة وضبط النفس، مشددة على أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتجنب مزيد من الفوضى والتوتر.الحكومة العراقية أدانت استهداف منشآت نووية داخل إيران، معتبرة ذلك "تصعيداً خطيراً" يُهدد أمن الشرق الأوسط ويعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.أما سلطنة عمان، فقد أعربت عن استنكارها للهجوم الجوي الأميركي، واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة الدول، داعية إلى خفض التصعيد بشكل فوري وشامل.وفي السياق نفسه، رأت الخارجية الباكستانية أن التصعيد العسكري ضد إيران "مقلق للغاية"، وشددت على أن لإيران الحق في الدفاع عن نفسها وفق ميثاق الأمم المتحدة.وأوروبيا، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى العودة لطاولة المفاوضات، مؤكدة وجوب منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولفتت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون الوضع، غدا الاثنين.وشنت أمريكا هجوما على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".

https://sarabic.ae/20250622/عراقجي-ترامب-خان-إيران-1101930808.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

قطر

السعودية

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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, قطر, السعودية, العالم العربي