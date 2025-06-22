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https://sarabic.ae/20250622/إدانات-عربية-ودولية-للضربة-الأمريكية-على-منشآت-إيران-النووية-1101930915.html
إدانات عربية ودولية للضربة الأمريكية على منشآت إيران النووية
إدانات عربية ودولية للضربة الأمريكية على منشآت إيران النووية
سبوتنيك عربي
عبرت دول عربية وأجنبية، اليوم الأحد، عن إدانتها للضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، محذرة من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة. 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T09:43+0000
2025-06-22T09:43+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
قطر
السعودية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102086/25/1020862531_0:188:3586:2205_1920x0_80_0_0_9f5684f2befbb56ee310460ad593e1aa.jpg
وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن "المملكة تدعو إلى مضاعفة الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي يُنهي الأزمة ويفتح صفحة جديدة للاستقرار في المنطقة".وأعربت قطر عن قلقها إزاء الهجمات، مؤكدة ضرورة وقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار والدبلوماسية، محذرة من "تداعيات كارثية" على الصعيدين الإقليمي والدولي.من جهتها، أكدت مصر "قلقها البالغ" من التصعيد، داعية إلى التهدئة وضبط النفس، مشددة على أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتجنب مزيد من الفوضى والتوتر.الحكومة العراقية أدانت استهداف منشآت نووية داخل إيران، معتبرة ذلك "تصعيداً خطيراً" يُهدد أمن الشرق الأوسط ويعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.أما سلطنة عمان، فقد أعربت عن استنكارها للهجوم الجوي الأميركي، واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة الدول، داعية إلى خفض التصعيد بشكل فوري وشامل.وفي السياق نفسه، رأت الخارجية الباكستانية أن التصعيد العسكري ضد إيران "مقلق للغاية"، وشددت على أن لإيران الحق في الدفاع عن نفسها وفق ميثاق الأمم المتحدة.وأوروبيا، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى العودة لطاولة المفاوضات، مؤكدة وجوب منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولفتت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون الوضع، غدا الاثنين.وشنت أمريكا هجوما على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".
https://sarabic.ae/20250622/عراقجي-ترامب-خان-إيران-1101930808.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, قطر, السعودية, العالم العربي
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, قطر, السعودية, العالم العربي

إدانات عربية ودولية للضربة الأمريكية على منشآت إيران النووية

09:43 GMT 22.06.2025
© AP Photoمقاتلة أمريكية من طراز اف 15
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
عبرت دول عربية وأجنبية، اليوم الأحد، عن إدانتها للضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، محذرة من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن "المملكة تدعو إلى مضاعفة الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي يُنهي الأزمة ويفتح صفحة جديدة للاستقرار في المنطقة".
وأعربت قطر عن قلقها إزاء الهجمات، مؤكدة ضرورة وقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار والدبلوماسية، محذرة من "تداعيات كارثية" على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جهتها، أكدت مصر "قلقها البالغ" من التصعيد، داعية إلى التهدئة وضبط النفس، مشددة على أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتجنب مزيد من الفوضى والتوتر.
الحكومة العراقية أدانت استهداف منشآت نووية داخل إيران، معتبرة ذلك "تصعيداً خطيراً" يُهدد أمن الشرق الأوسط ويعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.
أما سلطنة عمان، فقد أعربت عن استنكارها للهجوم الجوي الأميركي، واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة الدول، داعية إلى خفض التصعيد بشكل فوري وشامل.
وفي السياق نفسه، رأت الخارجية الباكستانية أن التصعيد العسكري ضد إيران "مقلق للغاية"، وشددت على أن لإيران الحق في الدفاع عن نفسها وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأوروبيا، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى العودة لطاولة المفاوضات، مؤكدة وجوب منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولفتت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون الوضع، غدا الاثنين.
وشنت أمريكا هجوما على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
عراقجي: ترامب خان إيران
09:33 GMT
وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".
من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"أمس, 07:50 GMT
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