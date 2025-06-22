https://sarabic.ae/20250622/بسبب-التصعيد-في-المنطقة-السيسي-يوجه-باتخاذ-احتياطات-مالية-1101938593.html

بسبب التصعيد في المنطقة.. السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية

بسبب التصعيد في المنطقة.. السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية

سبوتنيك عربي

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة اتخاذ احتياطات مالية وسلعية مرتبطة بالتطورات الجارية، في ظل حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المحتملة... 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T15:42+0000

2025-06-22T15:42+0000

2025-06-22T15:42+0000

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، يوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي.وأوضح البيان، الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي أن "الاجتماع تناول التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، وما تسببت به من حالة عدم يقين في الأسواق، شملت أسعار الشحن وبعض السلع الاستراتيجية".كما استعرض اللقاء مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية ضمن موازنة العام المالي 2024 / 2025 وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويا.وأكد الرئيس أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالي عبر الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير الأداء الاقتصادي، مع الاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ومساندة الفئات ذات الأولوية.وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، بينما شنت الولايات المتحدة هجوما على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان اليوم الأحد، وسط تحذيرات من طبيعة الرد الإيراني المتوقع.

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العالم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي