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صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
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مساحة حرة
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نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
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عالم سبوتنيك
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17:00 GMT
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غزة... تصعيد عسكري وتراجع فرص وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
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29 د
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شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
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قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
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صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
10:30 GMT
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واشنطن تحذر ايران من أي رد انتقامي وتبلغها بأن الضربة انتهت
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250622/بسبب-التصعيد-في-المنطقة-السيسي-يوجه-باتخاذ-احتياطات-مالية-1101938593.html
بسبب التصعيد في المنطقة.. السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية
بسبب التصعيد في المنطقة.. السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة اتخاذ احتياطات مالية وسلعية مرتبطة بالتطورات الجارية، في ظل حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المحتملة... 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T15:42+0000
2025-06-22T15:42+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، يوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي.وأوضح البيان، الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي أن "الاجتماع تناول التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، وما تسببت به من حالة عدم يقين في الأسواق، شملت أسعار الشحن وبعض السلع الاستراتيجية".كما استعرض اللقاء مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية ضمن موازنة العام المالي 2024 / 2025 وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويا.وأكد الرئيس أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالي عبر الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير الأداء الاقتصادي، مع الاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ومساندة الفئات ذات الأولوية.وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، بينما شنت الولايات المتحدة هجوما على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان اليوم الأحد، وسط تحذيرات من طبيعة الرد الإيراني المتوقع.
https://sarabic.ae/20250525/خبيرة-في-سوق-المال-المصري-تكشف-لـسبوتنيك-عن-مستقبل-سعر-صرف-الدولار-خلال-الفترة-المقبلة-1100958287.html
https://sarabic.ae/20250621/-السيسي-يؤكد-لبزشكيان-رفض-مصر-التصعيد-الإسرائيلي-ضد-إيران-1101919558.html
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العالم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

بسبب التصعيد في المنطقة.. السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية

15:42 GMT 22.06.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov
تابعنا عبر
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة اتخاذ احتياطات مالية وسلعية مرتبطة بالتطورات الجارية، في ظل حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الأسواق الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، يوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي.
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
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وأوضح البيان، الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي أن "الاجتماع تناول التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، وما تسببت به من حالة عدم يقين في الأسواق، شملت أسعار الشحن وبعض السلع الاستراتيجية".
كما استعرض اللقاء مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية ضمن موازنة العام المالي 2024 / 2025 وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويا.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
السيسي يؤكد لبزشكيان رفض مصر التصعيد الإسرائيلي ضد إيران
أمس, 20:24 GMT
وأكد الرئيس أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالي عبر الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير الأداء الاقتصادي، مع الاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ومساندة الفئات ذات الأولوية.
وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، بينما شنت الولايات المتحدة هجوما على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان اليوم الأحد، وسط تحذيرات من طبيعة الرد الإيراني المتوقع.
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