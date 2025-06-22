https://sarabic.ae/20250622/تونسيون-يحتجون-أمام-السفارة-الأمريكية-بتونس-دعما-لغزة-وإيران-صور-1101925725.html

تونسيون يحتجون أمام السفارة الأمريكية بتونس دعما لغزة وإيران.. صور وفيديو

تونسيون يحتجون أمام السفارة الأمريكية بتونس دعما لغزة وإيران.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

شهدت العاصمة التونسية، مساء أمس السبت، تنظيم مظاهرتين متزامنتين للتنديد بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وللتعبير عن التضامن مع إيران في مواجهة... 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T06:10+0000

2025-06-22T06:10+0000

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المظاهرة الأولى نظمتها جمعية "أنصار فلسطين" أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة، دعما لغزة، فيما نُظّمت الثانية أمام مقر السفارة الأمريكية بدعوة من الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، ورفعت خلالها شعارات داعمة لإيران وأخرى تدعو صراحة إلى "طرد السفير الأمريكي" احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيلوتأتي هذه المظاهرات ضمن سلسلة من التحركات الشعبية المتواصلة التي أطلقها تونسيون منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي دخلت شهرها العشرين، وسط تصعيد غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي خلّف حتى الآن آلاف القتلى والجرحى، وأدى إلى تدمير شامل للبنية التحتية في القطاع.في المقابل، يشهد الشرق الأوسط توترا متزايدا بعد اندلاع مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل، بلغت ذروتها بعد إطلاق إيران عملية "الوعد الصادق 3″ من خلال سلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والمسيّرات التي وجهتها إلى إسرائيل ردا على الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية وعسكرية اريرانية واغتيالها قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.هذا التصعيد الإقليمي المتشابك، زاد من زخم المظاهرات في تونس، التي طالما مثّلت إحدى أبرز العواصم العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث يرفع المتظاهرون فيها شعارات ترفض "الهيمنة الأمريكية" وتدعو إلى "التحرر من منظومة التطبيع"، مؤكدين أن "معركة غزة هي معركة الأمة بأكملها".تنديد بالدعم الأمريكي لإسرائيلومن أمام مقر السفارة الأمريكية، علت الهتافات الغاضبة، ورفرفت الأعلام الفلسطينية والإيرانية، بينما أُحرِق العلم الأمريكي وسط هتافات تطالب بـ"طرد السفير الأمريكي" من تونس، وتندّد بالدور الذي تلعبه واشنطن في دعم الحرب على غزة.صلاح الدين المصري، عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، صرح في حديثه لـ"سبوتنيك": "رسالتنا من خلال هذه المظاهرة أن فلسطين هي كرامتنا وعزتنا، ولن نتخلى عنها مهما كانت التضحيات".واعتبر المصري أن "إحراق العلم الأمريكي أمام السفارة هو إشارة إلى رفض التونسيين لغطرسة الإدارة الأمركية"، مضيفا: "نعلم أن جزءا من الشعب الأمريكي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني، لكن حكوماتهم المتعاقبة، تصطف دائما مع إسرائيل وتدعم حرب الإبادة في غزة".وختم صلاح الدين المصري رسالته بنداء إلى التونسيين: "أخرجوا من بيوتكم، وساندوا الشعب الفلسطيني كل لامبالاة هي مشاركة في الجريمة".من قافلة الصمود إلى وقفة دعم إيران وفلسطينلم يكن الناشط الحقوقي التونسي، خالد بوجمعة، التقط أنفاسه بعد عودته من قافلة الصمود المغاربية، التي عادت أدراجها إلى تونس بعد توقيفها في مدينة سرت الليبية، حتى وجد نفسه من جديد في قلب مظاهرة أمام السفارة الأمريكية، يهتف مع الحشود دعما لغزة وإيران.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، انتقد بوجمعة مواقف عدد من الأنظمة العربية، كما وجّه تحية لروسيا التي قال إنها "وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني".من جهته، شدد يزن عيسى، ناشط فلسطيني وأحد المشاركين في "أسطول الحرية"، على أن "التنديد لا يستهدف إسرائيل وحدها، بل أيضا أمريكا"، التي وصفها بـ"الشريك الأساسي في جرائم الحرب بحق أهل غزة".وشرح عيسى في تصريحه، أن الرد الإيراني الأخير لم يكن سوى تعبير عن شعب "ضاق ذرعا بالإبادة الجماعية التي تحدث على مرأى ومسمع من العالم"، معتبرا أن المظاهرات المتواصلة في تونس ومختلف العواصم العالمية "دليل على ارتفاع منسوب الوعي الشعبي ورفض سياسات الحكومات المنحازة لإسرائيل"، مضيفا بثقة: "الحق سينتصر في النهاية"."توحيد الصف العربي شرط لإسناد غزة"في التوقيت ذاته الذي كانت فيه الحشود تتظاهر أمام السفارة الأمريكية، احتشد عشرات النشطاء والمواطنين أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية، استجابة لدعوة جمعية "أنصار فلسطين"، حيث علت الهتافات المنددة بالحرب المتواصلة على قطاع غزة ، وتوشّحت الوجوه بالكوفية الفلسطينية، فيما رفرفت الأعلام تعبيرا عن دعم غير مشروط للمقاومة في غزة وكل جبهات المواجهة.بسمة البلعزي، وهي ناشطة في جمعية "أنصار فلسطين" شاركت في المظاهرة، أكدت في تصريحها لـ"سبوتنيك" أن "الحضور اليوم يأتي لتجديد العهد مع فلسطين، وتأكيد وقوف التونسيين إلى جانب كل قوى المقاومة".وشددت بسمة على أهمية البعد الوحدوي لنصرة القضية الفلسطينية، مشيرة إلى الوقفات الرمزية المتكررة لا تكفي، بل يجب أن تواكبها إرادة سياسية وشعبية لتفكيك منظومات التفرقة بين الدول العربية، التي – بحسب قولها – تُستثمر لتعطيل مسارات الدعم الفعلي لفلسطين.وأضافت في نبرة يختلط فيها الأسى بالعزيمة، أن "نصرة فلسطين تبدأ بإعادة إحياء الوعي الجمعي ، مؤكدة أن التونسيين سيواصلون نزولهم إلى الشارع، لأن الصمت – كما قالت – "رفيق الجريمة"، والموقف الواضح "هو المساهمة في صناعة الانتصار، ولو بالكلمة والوقفة".

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