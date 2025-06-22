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خبير عسكري: الضربة الأمريكية استعراضية وتمهد لتحول خطير في المواجهة
خبير عسكري: الضربة الأمريكية استعراضية وتمهد لتحول خطير في المواجهة
سبوتنيك عربي
اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد المتقاعد علي أبي رعد، أن الضربة التي استهدفت المفاعلات الإيرانية هي "استعراضية"، لكنها تشكل "تحولا خطيرا في مسار... 22.06.2025, سبوتنيك عربي
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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار أبي رعد إلى أن "استخدام الأمريكيين نحو 30 طنا من المتفجرات يعني إطلاق قذيفتين أو ثلاث فقط، وهو ما لا يحدث ضررًا فعليا"، مؤكدا أن "تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تسجل أي تسرب إشعاعي أو حادث كيميائي".وختم أبي رعد موضحا أن المفاعلات المُتضررة "أُغلق السبيل إليها وخرجت عن الخدمة مؤقتا ليس أكثر"، وأن "إصابتها المباشرة صعبة لوجودها على أعماق كبيرة، وأقصى ما تحقق هو إغلاق مداخلها وتصعيب الوصول إليها".
https://sarabic.ae/20250622/قبل-الضربة-الأميركية-نقل-اليورانيوم-من-فوردو-ورصد-تحركات-قبل-أيام-من-الضربة-1101933509.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم

خبير عسكري: الضربة الأمريكية استعراضية وتمهد لتحول خطير في المواجهة

13:12 GMT 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemiيتصاعد الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية يوم السبت، في طهران
يتصاعد الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية يوم السبت، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد المتقاعد علي أبي رعد، أن الضربة التي استهدفت المفاعلات الإيرانية هي "استعراضية"، لكنها تشكل "تحولا خطيرا في مسار التصعيد وتؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة".
وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار أبي رعد إلى أن "استخدام الأمريكيين نحو 30 طنا من المتفجرات يعني إطلاق قذيفتين أو ثلاث فقط، وهو ما لا يحدث ضررًا فعليا"، مؤكدا أن "تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تسجل أي تسرب إشعاعي أو حادث كيميائي".

ولفت إلى أن "الرسالة الأمريكية كانت إظهار قوة الردع والقدرة على التنفيذ، متجاهلة الشرائع والقوانين الدولية، ما أثار أيضا انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها". وأوضح أن "الهجوم انطلق من الأراضي الأمريكية، وليس من القواعد في الخليج لحمايتها، وتجنّب تعرضها لضربات إيرانية".

نشاط لشاحنات حول منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
قبل الضربة الأميركية.. نقل اليورانيوم من "فوردو" ورصد تحركات قبل أيام من الضربة
12:23 GMT
وأشار الخبير العسكري إلى أن صواريخ "توماهوك" أحدثت أضرارًا كبيرة، وأن إيران لا تزال تقيّم الأضرار، لافتا إلى رمزية إدخال صاروخ "خيبر" لأول مرة في المواجهة، والضرر الذي سببه. كما أشار إلى إطلاق 27 صاروخًا إيرانيًا مقابل 27 توماهوك، في ظل تراجع منظومة الردع الإسرائيلية، التي بدا أنها لم تعد قادرة على التصدي بفعالية للصواريخ الإيرانية.
وختم أبي رعد موضحا أن المفاعلات المُتضررة "أُغلق السبيل إليها وخرجت عن الخدمة مؤقتا ليس أكثر"، وأن "إصابتها المباشرة صعبة لوجودها على أعماق كبيرة، وأقصى ما تحقق هو إغلاق مداخلها وتصعيب الوصول إليها".
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"أمس, 07:50 GMT
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