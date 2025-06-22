https://sarabic.ae/20250622/خبير-عسكري-الضربة-الأمريكية-استعراضية-وتمهد-لتحول-خطير-في-المواجهة-1101935178.html

خبير عسكري: الضربة الأمريكية استعراضية وتمهد لتحول خطير في المواجهة

خبير عسكري: الضربة الأمريكية استعراضية وتمهد لتحول خطير في المواجهة

سبوتنيك عربي

اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد المتقاعد علي أبي رعد، أن الضربة التي استهدفت المفاعلات الإيرانية هي "استعراضية"، لكنها تشكل "تحولا خطيرا في مسار... 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T13:12+0000

2025-06-22T13:12+0000

2025-06-22T13:12+0000

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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار أبي رعد إلى أن "استخدام الأمريكيين نحو 30 طنا من المتفجرات يعني إطلاق قذيفتين أو ثلاث فقط، وهو ما لا يحدث ضررًا فعليا"، مؤكدا أن "تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تسجل أي تسرب إشعاعي أو حادث كيميائي".وختم أبي رعد موضحا أن المفاعلات المُتضررة "أُغلق السبيل إليها وخرجت عن الخدمة مؤقتا ليس أكثر"، وأن "إصابتها المباشرة صعبة لوجودها على أعماق كبيرة، وأقصى ما تحقق هو إغلاق مداخلها وتصعيب الوصول إليها".

https://sarabic.ae/20250622/قبل-الضربة-الأميركية-نقل-اليورانيوم-من-فوردو-ورصد-تحركات-قبل-أيام-من-الضربة-1101933509.html

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