https://sarabic.ae/20250622/روبيو-إقدام-إيران-على-إغلاق-مضيق-هرمز-سيمثل-تصعيدا-هائلا-يتطلب-ردا-من-واشنطن-ودول-أخرى-1101938122.html

روبيو: إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز سيمثل تصعيدا هائلا يتطلب ردا من واشنطن ودول أخرى

روبيو: إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز سيمثل تصعيدا هائلا يتطلب ردا من واشنطن ودول أخرى

سبوتنيك عربي

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن إقدام إيران المحتمل على إغلاق مضيق هرمز سيمثل تصعيدًا كبيرًا يتطلب ردًا من الولايات المتحدة ودول... 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T15:36+0000

2025-06-22T15:36+0000

2025-06-22T15:36+0000

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وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بشأن احتمالية إغلاق إيران لمضيق هرمز: "أحث الحكومة الصينية على التواصل معهم يشأن هذا الأمر لأنهم يعتمدون بشكل كبير على مضيق هرمز للحصول على النفط.. إذا فعلوا ذلك (الإيرانيون) فسيكون خطأً فادحاً.. قيامهم بذلك سيكون بمثابة انتحار اقتصادي لهم، ونحن نحتفظ بخيارات للتعامل مع هذا الأمر.. من شأن ذلك أن يضر باقتصادات البلدان الأخرى بشكل أسوأ بكثير من اقتصادنا.. أعتقد أن ذلك سيكون تصعيدًا هائلًا يستحق الرد ليس فقط من جانبنا بل من جانب الآخرين أيضًا".أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الأحد، أن بلاده "دمرت البرنامج النووي الإيراني"، مشيرا إلى أن الهجمات حققت نجاحا مذهلا وساحقا.وقال: إن "الضربات لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني"، مؤكدا أنه "تم القضاء على طموحات إيران النووية".ولفت وزير الدفاع الأمريكي، إلى أنه "تم إعداد خطة قصف إيران على مدى شهور وأسابيع لتكون جاهزة عندما يأمر الرئيس ترامب".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن "الإدارة الأمريكية مسؤولة بشكل كامل عن التداعيات الخطيرة للعدوان على إيران".وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهاند. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".

https://sarabic.ae/20250622/الرئاسة-التركية-الضربات-الأمريكية-على-المواقع-النووية-الإيرانية-ستؤدي-إلى-الفوضى-1101936537.html

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