https://sarabic.ae/20250622/لافروف-الضربة-الأمريكية-على-إيران-تمثل-منعطفا-جديدا-وخطيرا-في-تصعيد-الصراع-1101937109.html
لافروف: الضربة الأمريكية على إيران تمثل منعطفا جديدا وخطيرا في تصعيد الصراع
لافروف: الضربة الأمريكية على إيران تمثل منعطفا جديدا وخطيرا في تصعيد الصراع
سبوتنيك عربي
رأى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الضربة الأمريكية على إيران تمثل منعطفا جديدا وخطيرا في تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T14:50+0000
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وقالت الخارجية الروسية، في بيان حول محادثة هاتفية للافروف مع نظيره المجري بيتر سيارتو، إن "الجانب الروسي أكد أن الضربة الصاروخية والقنابل الأمريكية على أراضي دولة ذات سيادة تُمثل جولة جديدة وخطيرة من تصعيد الصراع، والتي قد تُسفر عن عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها، وقد ألحقت بالفعل أضرارًا بنظام منع الانتشار النووي والأمن الإقليمي والعالمي".وقال لافروف على قناة "روسيا 1": "حسنًا، هؤلاء هم أكبر المتشككين هناك، والبقية يقولون إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، كما قال ماكرون".وتابع: "دفاع عن النفس ضد ماذا؟ إذا سُمح لكل دولة بتفسير حق الدفاع عن النفس، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، بطريقة تجعلني "أقرر بنفسي متى أستخدم حقي ولا أريد الرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة"، فلن يكون هناك نظام عالمي، بل فوضى عارمة".من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".
https://sarabic.ae/20250622/الرئاسة-التركية-الضربات-الأمريكية-على-المواقع-النووية-الإيرانية-ستؤدي-إلى-الفوضى-1101936537.html
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روسيا, العالم, إسرائيل, إيران
روسيا, العالم, إسرائيل, إيران
لافروف: الضربة الأمريكية على إيران تمثل منعطفا جديدا وخطيرا في تصعيد الصراع
رأى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الضربة الأمريكية على إيران تمثل منعطفا جديدا وخطيرا في تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان حول محادثة هاتفية للافروف مع نظيره المجري بيتر سيارتو، إن "الجانب الروسي أكد أن الضربة الصاروخية والقنابل الأمريكية على أراضي دولة ذات سيادة تُمثل جولة جديدة وخطيرة من تصعيد الصراع، والتي قد تُسفر عن عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها، وقد ألحقت بالفعل أضرارًا بنظام منع الانتشار النووي والأمن الإقليمي والعالمي".
وكان صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على الضربات الإسرائيلية على إيران، أن الفوضى ستحل على العالم إذا سُمح للدول بتفسير حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بالطريقة التي تريدها.
وقال لافروف على قناة "روسيا 1": "حسنًا، هؤلاء هم أكبر المتشككين هناك، والبقية يقولون إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، كما قال ماكرون".
وتابع: "دفاع عن النفس ضد ماذا؟ إذا سُمح لكل دولة بتفسير حق الدفاع عن النفس، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، بطريقة تجعلني "أقرر بنفسي متى أستخدم حقي ولا أريد الرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة"، فلن يكون هناك نظام عالمي، بل فوضى عارمة".
وكانت قد شنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا
.
من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا
".