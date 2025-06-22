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قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
09:30 GMT
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https://sarabic.ae/20250622/نتنياهو-نقترب-من-تحقيق-أهداف-الحرب-على-إيران-1101941438.html
نتنياهو: نقترب من تحقيق أهداف الحرب على إيران
نتنياهو: نقترب من تحقيق أهداف الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد يقومان بأعمال وصفها "بالبطولية" ضمن عملية "الأسد الصاعد"، التي تنفذها إسرائيل... 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T19:01+0000
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بنيامين نتنياهو
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وخلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أكد نتنياهو أن إسرائيل "قريبة جدا من القضاء على قدرات إيران النووية والصاروخية"، مشيدا بما وصفه بـ"العمل المشرف" للجيش الأمريكي، الذي قال إنه ألحق ضررا هائلا بمنشأة فوردو النووية.وأشار نتنياهو إلى أن حكومته لن تنهي العملية العسكرية مبكرا، لكنها أيضا لن تواصلها أكثر مما هو مطلوب، مشددا على أن الحرب الحالية ستغير وجه الشرق الأوسط، وأنه لا يمكن نسيان "الأثمان الباهظة" التي دفعتها إسرائيل خلال العملية وهجمات إيران.وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان اليوم الأحد. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة. وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري.وفي ذات الصدد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني: انطلاق الموجة 19 من عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن الموجة الجديدة من الهجوم تضم عددا كبيرا من المسيرات تستهدف شمال وجنوب إسرائيل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ هجمات على مواقع صواريخ ومسيرات في أصفهان وبوشهر والأهواز، باستخدام 30 طائرة حربية استخدمت أكثر من 60 قطعة ذخيرة.
https://sarabic.ae/20250621/مسؤول-إسرائيلي-إذا-لم-تنضم-واشنطن-إلى-الهجوم-على-إيران-قد-نتورط-بحرب-طويلة-الأمد-1101917022.html
https://sarabic.ae/20250622/بث-مباشر-مستجدات-المواجهة-بين-إيران-وإسرائيل-فيديو-وصور-1101920243.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, بنيامين نتنياهو

نتنياهو: نقترب من تحقيق أهداف الحرب على إيران

19:01 GMT 22.06.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellemرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellem
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد يقومان بأعمال وصفها "بالبطولية" ضمن عملية "الأسد الصاعد"، التي تنفذها إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة ضد إيران.
وخلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أكد نتنياهو أن إسرائيل "قريبة جدا من القضاء على قدرات إيران النووية والصاروخية"، مشيدا بما وصفه بـ"العمل المشرف" للجيش الأمريكي، الذي قال إنه ألحق ضررا هائلا بمنشأة فوردو النووية.
تظهر المباني السكنية المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
مسؤول إسرائيلي: إذا لم تنضم واشنطن إلى الهجوم على إيران قد نتورط بحرب طويلة الأمد
أمس, 18:53 GMT
وأشار نتنياهو إلى أن حكومته لن تنهي العملية العسكرية مبكرا، لكنها أيضا لن تواصلها أكثر مما هو مطلوب، مشددا على أن الحرب الحالية ستغير وجه الشرق الأوسط، وأنه لا يمكن نسيان "الأثمان الباهظة" التي دفعتها إسرائيل خلال العملية وهجمات إيران.
وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان اليوم الأحد. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة. وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
12:43 GMT
وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري.
وفي ذات الصدد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني: انطلاق الموجة 19 من عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن الموجة الجديدة من الهجوم تضم عددا كبيرا من المسيرات تستهدف شمال وجنوب إسرائيل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ هجمات على مواقع صواريخ ومسيرات في أصفهان وبوشهر والأهواز، باستخدام 30 طائرة حربية استخدمت أكثر من 60 قطعة ذخيرة.
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