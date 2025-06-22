https://sarabic.ae/20250622/نتنياهو-نقترب-من-تحقيق-أهداف-الحرب-على-إيران-1101941438.html

نتنياهو: نقترب من تحقيق أهداف الحرب على إيران

نتنياهو: نقترب من تحقيق أهداف الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد يقومان بأعمال وصفها "بالبطولية" ضمن عملية "الأسد الصاعد"، التي تنفذها إسرائيل... 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T19:01+0000

2025-06-22T19:01+0000

2025-06-22T19:01+0000

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وخلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أكد نتنياهو أن إسرائيل "قريبة جدا من القضاء على قدرات إيران النووية والصاروخية"، مشيدا بما وصفه بـ"العمل المشرف" للجيش الأمريكي، الذي قال إنه ألحق ضررا هائلا بمنشأة فوردو النووية.وأشار نتنياهو إلى أن حكومته لن تنهي العملية العسكرية مبكرا، لكنها أيضا لن تواصلها أكثر مما هو مطلوب، مشددا على أن الحرب الحالية ستغير وجه الشرق الأوسط، وأنه لا يمكن نسيان "الأثمان الباهظة" التي دفعتها إسرائيل خلال العملية وهجمات إيران.وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان اليوم الأحد. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة. وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري.وفي ذات الصدد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني: انطلاق الموجة 19 من عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن الموجة الجديدة من الهجوم تضم عددا كبيرا من المسيرات تستهدف شمال وجنوب إسرائيل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ هجمات على مواقع صواريخ ومسيرات في أصفهان وبوشهر والأهواز، باستخدام 30 طائرة حربية استخدمت أكثر من 60 قطعة ذخيرة.

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