واشنطن لإيران: الضربة انتهت وأي رد سيقابل بتحذير.. والوكالة الذرية: لا زيادة في الإشعاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قصف صاروخي إيراني يستهدف منشآت استراتيجية في إسرائيل وطهران تتوعد واشنطن إذا دخلت الحرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... تصعيد عسكري وتراجع فرص وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
08:18 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة... تصعيد عسكري وتراجع فرص وقف إطلاق النار
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر ايران من أي رد انتقامي وتبلغها بأن الضربة انتهت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250622/واشنطن-لإيران-الضربة-انتهت-وأي-رد-سيقابل-بتحذير-والوكالة-الذرية-لا-زيادة-في-الإشعاع-1101934602.html
واشنطن لإيران: الضربة انتهت وأي رد سيقابل بتحذير.. والوكالة الذرية: لا زيادة في الإشعاع
واشنطن لإيران: الضربة انتهت وأي رد سيقابل بتحذير.. والوكالة الذرية: لا زيادة في الإشعاع
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من اتخاذ إيران أي رد انتقامي ضد أمريكا، مؤكدا أنه سيقابل بقوة أكبر بكثير من الضربة على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في... 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T12:55+0000
2025-06-22T12:55+0000
راديو
عالم سبوتنيك
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101934197_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_b3490098472b24e9451d9d3cd1878f5d.png
واشنطن لإيران: الضربة انتهت وأي رد سيقابل بتحذير.. والوكالة الذرية: لا زيادة في الإشعاع
سبوتنيك عربي
واشنطن لإيران: الضربة انتهت وأي رد سيقابل بتحذير.. والوكالة الذرية: لا زيادة في الإشعاع
وقبل ساعات، أعلن ترامب أن الجيش الأمريكي نفذ "هجوما ناجحا للغاية" على 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت "فوردو"، و"نطنز"، و"أصفهان"، موضحا أن "جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني".في السياق نفسه، قال مسؤول أمريكي، إن "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغت إيران أن الضربات العسكرية على منشآت نووية إيرانية، هي عمل لمرة واحدة".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول الكبير، بأن "الحكومة الأمريكية تواصلت بشكل مباشر مع طهران الأحد، لإبلاغها بأن الضربة العسكرية التي نفذتها ضد أهداف إيرانية هي كل ما خططت له"، وأنها لا تسعى إلى تغيير النظام" الإيراني".وأشار حلال في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "فرضية نقل المواد النووية من المواقع النووية الثلاث إلى أماكن أخرى فرضية يمكن تصديقها، ومن ثم فإن هذه الضربات قد تلحق ضررا بالبرنامج النووي الإيراني لكنها لن تجهضه، فالبنية التحتية موجودة والبنية العلمية كذلك مثل الجامعات والعقول البشرية".وكالة الطاقة الذرية: لم يتم تسجيل زيادة في مستويات الإشعاع بعد الهجمات على المواقع الإيرانيةأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي ارتفاع في مستويات الإشعاع خارج المنشآت النووية في إيران، بعد الهجمات الأمريكية.وتابعت: "ستواصل الوكالة تقديم تقييماتها للوضع في إيران عند توافر المزيد من المعلومات".من جانبه، وجه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يعلن فيها "احتجاج طهران على العدوان الذي شنته الولايات المتحدة على المنشآت النووية".وطالب إسلامي في رسالته، بإجراء تحقيق في العدوان الأمريكي على المنشآت النووية في نطنز وفوردو وأصفهان.وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنها لن تسمح بوقف تطوير "صناعتها الوطنية"، في إشارة واضحة إلى البرنامج النووي للبلاد.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "نطنز كان يوجد بها 13 ألف جهاز طرد مركزي يعمل على تخصيب اليورانيوم وفوردو كان يوجد بها 3 ألاف جهاز طرد مركزي، وأصفهان بها بعض الأماكن الخاصة لتصنيع الوقود النووي ومنطقة مختبرات كيميائية مركزية، وهذه بالفعل تم تدميرها من قبل أمريكا، وتم ضرب مكانين آخرين منها منشأة لتحويل اليورانيوم إلى غاز سادس كلوريد اليورانيوم ومصنع للوقود النووي الخاص بالمفاعلات، ومن أهم المفاعلات النووية خطورة وأهمية هو مفاعل "بوشهر 1"، أما بالنسبة للمواقع التي تم قصفها لا تمثل ضررا كبيرا إلا فقط ضرر كيميائي، الذي يؤدي إلى تأثيرات سامة للمحيطين بالمنطقة لأكثر من 3 كيلو، وتقل حدتها حتى 3 كيلو".هجوم صاروخي إيراني يدمر مناطق واسعة في تل أبيب عقب ضربات أمريكا لمنشآت طهران النوويةوجهت إيران ضربة صاروخية هي الأقوى لإسرائيل، إذ خلّفت الضربات الإيرانية، دمارا واسعا بمناطق متفرقة في إسرائيل، في أعقاب الضربات الأميركية على منشآت إيران النووية.وأطلقت طهران، ما سمته "الموجة العشرين" من عملية "الوعد الصادق 3"، مشيرة إلى أنها تستخدم "تكتيكات جديدة" في الهجمات الصاروخية، عبر مزيج من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، تعمل بالوقود السائل والصلب، مع رؤوس حربية مدمرة وقدرات متطورة لاختراق دفاعات إسرائيل الجوية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الصاروخ "خيبر"، لأول مرة منذ اندلاع الحرب، باتجاه إسرائيل، في أعقاب الضربات الأميركية على 3 منشآت نووية إيرانية.وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن "الموجة العشرين" من عملية "الوعد الصادق 3"، بأن "هجوم الأحد"، استهدف مطار بن جوريون، ومركز الأبحاث البيولوجية الإسرائيلي، وقواعد الدعم ومراكز القيادة والسيطرة بمختلف مستوياتها في إسرائيل.وتابع لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "اللعبة ما زالت في بدايتها، وأن المحدد الرئيسي للتطورات المقبلة هو طبيعة الرد الإيراني، الذي يرجّح أن يطال القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، وإغلاق مضيق هرمز، أو تعطيل الملاحة فيه، وهو ما يتوقعه الجميع حتى الآن"."أنصار الله": نطاق الصراع سيتوسع حتى تتوقف الهجمات على إيران أكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، أن "الجماعة تقف اليوم مع إيران ضد أمريكا وإسرائيل".وقال البخيتي، إن "اتفاق الجماعة مع الولايات المتحدة كان قائما قبل غزوها لإيران"، مؤكدا أن الرد العسكري قادم، وفي المرحلة الأولى سنستهدف القوات الأمريكية في البحر الأحمر".وأضاف: "سنذهب إلى التصعيد وسنوسع من رقعة الصراع حتى يتوقف هذا العدوان"، متابعا: "نرى هذه المعركة أنها المعركة الفاصلة ولن تنتهي إلا بتحرير فلسطين والمسجد الأقصى".وأضاف أن "أمريكا خالفت كل القوانين والأعراف الدولية، وبالتالي ما قامت به من هجوم على إيران بالرغم من التفاهمات الدبلوماسية التي كانت جارية بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووي والعدوان على الشعب الفلسطيني، كل ذلك يعد دافعا لـ"أنصار الله" للرد والوقوف في وجه إسرائيل وأمريكا التي تدعمها".العراق يطالب أمريكا بالتدخل لوقف انتهاك الطائرات الحربية الإسرائيلية لأجوائهأبلغت وزارة الخارجية العراقية، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، ستيفن فاجن، بضرورة تدخل أمريكا لإيقاف الانتهاكات المتكررة من جانب الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء العراقية في طريقه لشن هجمات على إيران، وقالت الوزارة في بيان، إن هذا الانتهاك لا يعد مساسا بالسيادة العراقية فحسب، بل يشكل "تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة الجوية المدنية".وأشار البيان إلى أن فاجين أكد بدوره بأنه سينقل قلق الحكومة العراقية إلى الجهات المعنية في واشنطن.من جانبه، أوضح القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد أن أمريكا "تبذل جهودا مكثفة لتهدئة الأوضاع وتفادي مزيد من التصعيد"، مشيرا إلى أنه "سينقل قلق الحكومة العراقية إلى الجهات المعنية في واشنطن".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "العراق يعاني مما يمكن تسميته قدر الجغرافيا، فضلا عن أن بغداد لا تمتلك دفاعات جوية تستطيع التصدي لمثل هذه الاختراقات".
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101934197_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_cd8a8ab9c43f57bb0b50d32d98f6600a.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
عالم سبوتنيك, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العراق, аудио
عالم سبوتنيك, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العراق, аудио

واشنطن لإيران: الضربة انتهت وأي رد سيقابل بتحذير.. والوكالة الذرية: لا زيادة في الإشعاع

12:55 GMT 22.06.2025
راديو
واشنطن لإيران: الضربة انتهت وأي رد سيقابل بتحذير.. والوكالة الذرية: لا زيادة في الإشعاع
تابعنا عبر
حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من اتخاذ إيران أي رد انتقامي ضد أمريكا، مؤكدا أنه سيقابل بقوة أكبر بكثير من الضربة على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب ضربات أمريكية استهدفت 3 مواقع نووية إيرانية.
وقبل ساعات، أعلن ترامب أن الجيش الأمريكي نفذ "هجوما ناجحا للغاية" على 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت "فوردو"، و"نطنز"، و"أصفهان"، موضحا أن "جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني".
في السياق نفسه، قال مسؤول أمريكي، إن "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغت إيران أن الضربات العسكرية على منشآت نووية إيرانية، هي عمل لمرة واحدة".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول الكبير، بأن "الحكومة الأمريكية تواصلت بشكل مباشر مع طهران الأحد، لإبلاغها بأن الضربة العسكرية التي نفذتها ضد أهداف إيرانية هي كل ما خططت له"، وأنها لا تسعى إلى تغيير النظام" الإيراني".
قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد بهاء حلال، إن "الانقسام الأمريكي قد تتزايد وتيرته في قادم الأيام بسبب ما قام به ترامب"، لافتا إلى أن "الضغط الإسرائيلي هو الذي ورّط ترامب في هذه الضربة على المنشآت النووية، التي لن تقف عند هذا الحد وذلك مرتبط بطبيعة الرد الإيراني".
وأشار حلال في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "فرضية نقل المواد النووية من المواقع النووية الثلاث إلى أماكن أخرى فرضية يمكن تصديقها، ومن ثم فإن هذه الضربات قد تلحق ضررا بالبرنامج النووي الإيراني لكنها لن تجهضه، فالبنية التحتية موجودة والبنية العلمية كذلك مثل الجامعات والعقول البشرية".
وكالة الطاقة الذرية: لم يتم تسجيل زيادة في مستويات الإشعاع بعد الهجمات على المواقع الإيرانية
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي ارتفاع في مستويات الإشعاع خارج المنشآت النووية في إيران، بعد الهجمات الأمريكية.
وتابعت: "ستواصل الوكالة تقديم تقييماتها للوضع في إيران عند توافر المزيد من المعلومات".
من جانبه، وجه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يعلن فيها "احتجاج طهران على العدوان الذي شنته الولايات المتحدة على المنشآت النووية".
وطالب إسلامي في رسالته، بإجراء تحقيق في العدوان الأمريكي على المنشآت النووية في نطنز وفوردو وأصفهان.
وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنها لن تسمح بوقف تطوير "صناعتها الوطنية"، في إشارة واضحة إلى البرنامج النووي للبلاد.
قال خبير الصراعات النووية، د. طارق عبد العزيز، إن "هناك خلط كبير جدا في المفاهيم الخاصة بأماكن اليورانيوم المتواجدة في إيران، فإيران لديها 6 مفاعلات وخمس أماكن لتخصيب اليورانيوم، وما تم قصفه اليوم، وهم فوردو وأصفهان ونطنز، هي أماكن فقط لتخصيب اليورانيوم، وتحويله من خلال أجهزة الطرد المركزي".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "نطنز كان يوجد بها 13 ألف جهاز طرد مركزي يعمل على تخصيب اليورانيوم وفوردو كان يوجد بها 3 ألاف جهاز طرد مركزي، وأصفهان بها بعض الأماكن الخاصة لتصنيع الوقود النووي ومنطقة مختبرات كيميائية مركزية، وهذه بالفعل تم تدميرها من قبل أمريكا، وتم ضرب مكانين آخرين منها منشأة لتحويل اليورانيوم إلى غاز سادس كلوريد اليورانيوم ومصنع للوقود النووي الخاص بالمفاعلات، ومن أهم المفاعلات النووية خطورة وأهمية هو مفاعل "بوشهر 1"، أما بالنسبة للمواقع التي تم قصفها لا تمثل ضررا كبيرا إلا فقط ضرر كيميائي، الذي يؤدي إلى تأثيرات سامة للمحيطين بالمنطقة لأكثر من 3 كيلو، وتقل حدتها حتى 3 كيلو".
هجوم صاروخي إيراني يدمر مناطق واسعة في تل أبيب عقب ضربات أمريكا لمنشآت طهران النووية
وجهت إيران ضربة صاروخية هي الأقوى لإسرائيل، إذ خلّفت الضربات الإيرانية، دمارا واسعا بمناطق متفرقة في إسرائيل، في أعقاب الضربات الأميركية على منشآت إيران النووية.
وأطلقت طهران، ما سمته "الموجة العشرين" من عملية "الوعد الصادق 3"، مشيرة إلى أنها تستخدم "تكتيكات جديدة" في الهجمات الصاروخية، عبر مزيج من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، تعمل بالوقود السائل والصلب، مع رؤوس حربية مدمرة وقدرات متطورة لاختراق دفاعات إسرائيل الجوية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الصاروخ "خيبر"، لأول مرة منذ اندلاع الحرب، باتجاه إسرائيل، في أعقاب الضربات الأميركية على 3 منشآت نووية إيرانية.
وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن "الموجة العشرين" من عملية "الوعد الصادق 3"، بأن "هجوم الأحد"، استهدف مطار بن جوريون، ومركز الأبحاث البيولوجية الإسرائيلي، وقواعد الدعم ومراكز القيادة والسيطرة بمختلف مستوياتها في إسرائيل.
استبعد أستاذ العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، د. محمد عثمان، أن "تكون الصواريخ التي انطلقت من إيران اليوم على إسرائيل، هي الرد على الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الثلاث".
وتابع لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "اللعبة ما زالت في بدايتها، وأن المحدد الرئيسي للتطورات المقبلة هو طبيعة الرد الإيراني، الذي يرجّح أن يطال القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، وإغلاق مضيق هرمز، أو تعطيل الملاحة فيه، وهو ما يتوقعه الجميع حتى الآن".
"أنصار الله": نطاق الصراع سيتوسع حتى تتوقف الهجمات على إيران
أكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، أن "الجماعة تقف اليوم مع إيران ضد أمريكا وإسرائيل".
وقال البخيتي، إن "اتفاق الجماعة مع الولايات المتحدة كان قائما قبل غزوها لإيران"، مؤكدا أن الرد العسكري قادم، وفي المرحلة الأولى سنستهدف القوات الأمريكية في البحر الأحمر".
وأضاف: "سنذهب إلى التصعيد وسنوسع من رقعة الصراع حتى يتوقف هذا العدوان"، متابعا: "نرى هذه المعركة أنها المعركة الفاصلة ولن تنتهي إلا بتحرير فلسطين والمسجد الأقصى".
قال المحلل السياسي، عارف الرزاع، إن "هناك هجمة شرسة تقودها أمريكا ضد العالم، كما أن هناك اعتداء أمريكي على الشعب اليمني، وبالتالي تقوم جماعة "أنصار الله" بالدفاع عن الشعب اليمني ضد هذه الهجمات الشرسة التي تقودها أمريكا".
وأضاف أن "أمريكا خالفت كل القوانين والأعراف الدولية، وبالتالي ما قامت به من هجوم على إيران بالرغم من التفاهمات الدبلوماسية التي كانت جارية بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووي والعدوان على الشعب الفلسطيني، كل ذلك يعد دافعا لـ"أنصار الله" للرد والوقوف في وجه إسرائيل وأمريكا التي تدعمها".
العراق يطالب أمريكا بالتدخل لوقف انتهاك الطائرات الحربية الإسرائيلية لأجوائه
أبلغت وزارة الخارجية العراقية، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، ستيفن فاجن، بضرورة تدخل أمريكا لإيقاف الانتهاكات المتكررة من جانب الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء العراقية في طريقه لشن هجمات على إيران، وقالت الوزارة في بيان، إن هذا الانتهاك لا يعد مساسا بالسيادة العراقية فحسب، بل يشكل "تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة الجوية المدنية".
وأشار البيان إلى أن فاجين أكد بدوره بأنه سينقل قلق الحكومة العراقية إلى الجهات المعنية في واشنطن.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد أن أمريكا "تبذل جهودا مكثفة لتهدئة الأوضاع وتفادي مزيد من التصعيد"، مشيرا إلى أنه "سينقل قلق الحكومة العراقية إلى الجهات المعنية في واشنطن".
قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية، د. عصام الفيلي، إن "مسألة تقديم شكوى لمجلس الأمن حول اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء العراقية هو إجراء بروتوكولي إذا حدث، لأن هذه الخطوة تبدو بلا جدوى"، مشيرا إلى أنه "ربما يكون هناك كلام مع الأمريكيين مباشرة حول هذه النقطة لأن العراق لا يرغب في توتير علاقته بالجانب الأمريكي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "العراق يعاني مما يمكن تسميته قدر الجغرافيا، فضلا عن أن بغداد لا تمتلك دفاعات جوية تستطيع التصدي لمثل هذه الاختراقات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"أمس, 07:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала