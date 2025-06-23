https://sarabic.ae/20250623/الجيش-المصري-يحقق-إنجازا-علميا-في-مجال-الجينوم-يحقق-انتشارا-دوليا-1101946458.html
الجيش المصري يحقق إنجازا علميا في مجال الجينوم يحقق انتشارا دوليا
الجيش المصري يحقق إنجازا علميا في مجال الجينوم يحقق انتشارا دوليا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش المصري عن تحقيقه إنجازًا علميًا جديدًا، تمثّل في نشر أول دراسة بحثية مصرية كاملة في مجال الدراسات الـ"جينومية"، لأحد الأمراض النادرة التي تصيب... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T05:42+0000
2025-06-23T05:42+0000
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وقال مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة المصرية، أمس الأحد، أن الدراسة تم نشرها في واحدة من أرفع الدوريات الدولية المتخصصة في علم الجينات، الصادرة عن دار "سبرينجر" العالمية.وتعد الدراسة الأولى من نوعها في مصر، والثانية عالميًا، التي تنجح في إجراء تسلسل جينوم بشري كامل لمرض مناعي، ونُفذت بالكامل داخل مصر بالتعاون مع جامعة القاهرة، باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، وفقا لبيان للقوات المسلحة المصرية.ويضم المركز أحدث معمل جينوم في البلاد، وأكبر بنك حيوي أوتوماتيكيا في مصر وأفريقيا، ما يضعه في مصاف المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال، ويدعم دوره في نشر العديد من الأبحاث العلمية المرموقة، بحسب البيان.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, الجيش المصري
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, الجيش المصري
الجيش المصري يحقق إنجازا علميا في مجال الجينوم يحقق انتشارا دوليا
أعلن الجيش المصري عن تحقيقه إنجازًا علميًا جديدًا، تمثّل في نشر أول دراسة بحثية مصرية كاملة في مجال الدراسات الـ"جينومية"، لأحد الأمراض النادرة التي تصيب الكلى.
وقال مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة المصرية، أمس الأحد، أن الدراسة تم نشرها في واحدة من أرفع الدوريات الدولية المتخصصة في علم الجينات، الصادرة عن دار "سبرينجر" العالمية.
وتعد الدراسة الأولى من نوعها في مصر، والثانية عالميًا، التي تنجح في إجراء تسلسل جينوم بشري كامل لمرض مناعي، ونُفذت بالكامل داخل مصر بالتعاون مع جامعة القاهرة، باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، وفقا لبيان
للقوات المسلحة المصرية.
وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز يشكل خطوة مهمة نحو تطوير الطب الدقيق والتشخيصي في مصر، ويدعم مشروع "الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين"، الذي يقوده المركز، ويعد من أبرز المشاريع العلمية الطموحة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويضم المركز أحدث معمل جينوم في البلاد، وأكبر بنك حيوي أوتوماتيكيا في مصر وأفريقيا، ما يضعه في مصاف المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال، ويدعم دوره في نشر العديد من الأبحاث العلمية المرموقة، بحسب البيان.