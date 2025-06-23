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https://sarabic.ae/20250623/الخارجية-روسيا-مستعدة-للحوار-مع-الغرب-ولكن-فقط-إذا-تخلى-عن-سياسات-المواجهة-1101944955.html
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للحوار مع الغرب ولكن فقط إذا تخلى عن سياسة المواجهة
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للحوار مع الغرب ولكن فقط إذا تخلى عن سياسة المواجهة
سبوتنيك عربي
صرح ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب وهي مستعدة للحوار فقط في حال تخلى خصومها عن سياسة المواجهة... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T04:04+0000
2025-06-23T05:04+0000
الخارجية الروسية
روسيا
الناتو
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موسكو – سبوتنيك. وقال غروشكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من جانبنا، فإننا نسترشد بأحكام مفهومنا للسياسة الخارجية، فنحن لا نعتبر أنفسنا أعداء للغرب ونحن مستعدون للحوار".وأضاف: "لكن فقط في حال تخلى خصومنا عن سياسة المواجهة تجاه روسيا، والتوقف عن التوسع شرقًا، فضلًا عن استعدادهم للتفاعل العملي القائم على مبادئ المساواة في السيادة واحترام مصالح بعضنا بعضا".وفي تعليقه على كلام الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بأنه لا يستبعد تطبيع العلاقات مع روسيا على المدى الطويل، أشار غروشكو إلى أن روته، يتحدث عن "منظور طويل الأمد للغاية"، لم يلوح في الأفق بعد.وأعربت موسكو، في مناسبات عدة، عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا، وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن مساره نحو عسكرة القارة.
https://sarabic.ae/20250611/موسكو-خطط-الناتو-لإعادة-التسليح-مصممة-للصراع-مع-روسيا-1101541520.html
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الخارجية الروسية, روسيا, الناتو
الخارجية الروسية, روسيا, الناتو

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للحوار مع الغرب ولكن فقط إذا تخلى عن سياسة المواجهة

04:04 GMT 23.06.2025 (تم التحديث: 05:04 GMT 23.06.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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صرح ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب وهي مستعدة للحوار فقط في حال تخلى خصومها عن سياسة المواجهة تجاه موسكو.
موسكو – سبوتنيك. وقال غروشكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من جانبنا، فإننا نسترشد بأحكام مفهومنا للسياسة الخارجية، فنحن لا نعتبر أنفسنا أعداء للغرب ونحن مستعدون للحوار".
وأضاف: "لكن فقط في حال تخلى خصومنا عن سياسة المواجهة تجاه روسيا، والتوقف عن التوسع شرقًا، فضلًا عن استعدادهم للتفاعل العملي القائم على مبادئ المساواة في السيادة واحترام مصالح بعضنا بعضا".
وفي تعليقه على كلام الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بأنه لا يستبعد تطبيع العلاقات مع روسيا على المدى الطويل، أشار غروشكو إلى أن روته، يتحدث عن "منظور طويل الأمد للغاية"، لم يلوح في الأفق بعد.
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وتشهد المنطقة الأوروبية توترات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة، وسط توتر العلاقة بين الغرب وروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطا غير مسبوق لحلف الناتو قرب حدودها الغربية، حيث يوسّع الحلف نطاق "مبادراته"، واصفًا إياها بـ"احتواء العدوان الروسي".
وأعربت موسكو، في مناسبات عدة، عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا، وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن مساره نحو عسكرة القارة.
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