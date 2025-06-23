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الخارجیة الإیرانیة: العدوان الصهیوني تم بالتنسیق مع أمريكا
الخارجیة الإیرانیة: العدوان الصهیوني تم بالتنسیق مع أمريكا
سبوتنيك عربي
صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأنه "لا شك اليوم في أن العدوان الصهيوني على إيران قد تمّ بالتنسيق مع الولايات... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T09:53+0000
2025-06-23T09:53+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الاثنين، بأن تصريحات إسماعيل بقائي، جاءت خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، مؤكدًا أن "أمريكا حوّلت أرضنا الطاهرة إلى ساحة لتحليق طائراتها وهاجمت منشآتنا النووية السلمية بهجوم غير قانوني وإجرامي".وقال بقائي: "لقد أثبت الإيرانيون عبر تاريخهم أنهم رغم تمسكهم بالسلام والمبادئ، لا يتهاونون في الدفاع عن وطنهم وكرامتهم، وهذا ما تفعله قواتنا المسلحة اليوم، وبالاستفادة من دروس التاريخ، إن شاء الله، سيُفشلون العدو مرة أخرى في تحقيق أهدافه".وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن "اعتداء أمريكا على منشآتنا النووية، التي تخضع بالكامل لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يُعدّ جريمة بكل المقاييس، ولا يمكن لأي أحد في العالم تبرير هذا العدوان".وبشأن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعدم إمكانية التفاوض أثناء العدوان، وعن استراتيجية إيران تجاه الحوار، قال بقائي: "تركيزنا الآن على الدفاع عن وجود إيران. لن نسمح لأي مسألة جانبية أن تشتت تركيزنا في هذا الدفاع. هدفنا الآن هو ردع هذا العدو، الذي شنّ حربًا ظالمة بدعم أمريكي واضح".في وقت أكد الحساب الرسمي للجيش نفسه، في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، أن أكثر من 15 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قامت بتوجيهات استخباراتية دقيقة بالهجوم في منطقة كرمانشاه في إيران.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في إطار الجهود لتعزيز التفوق الجوي في الأجواء الإيرانية، هاجم جيش الدفاع 6 مطارات تابعة للنظام الإيراني، في غرب وشرق ووسط إيران".وأشار إلى أن "سلاح الجو عطّل القدرة على الإقلاع من هذه المطارات وشلّ القدرة التشغيلية للقوات الجوية الإيرانية، انطلاقًا منها".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250623/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-موجة-جديدة-من-الهجمات-على-إيران-1101952350.html
https://sarabic.ae/20250623/مع-توالي-سقوط-الصواريخ-الإيرانية-إعلام-معظم-الإسرائيليين-في-الملاجئ-وإصابة-شركة-للكهرباء-1101950658.html
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إسرائيل, أخبار إيران, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إيران, العالم, الأخبار

الخارجیة الإیرانیة: العدوان الصهیوني تم بالتنسیق مع أمريكا

09:53 GMT 23.06.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© x.com
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صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأنه "لا شك اليوم في أن العدوان الصهيوني على إيران قد تمّ بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأمريكا شريكة في كل هذه الجرائم".
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الاثنين، بأن تصريحات إسماعيل بقائي، جاءت خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، مؤكدًا أن "أمريكا حوّلت أرضنا الطاهرة إلى ساحة لتحليق طائراتها وهاجمت منشآتنا النووية السلمية بهجوم غير قانوني وإجرامي".
وقال بقائي: "لقد أثبت الإيرانيون عبر تاريخهم أنهم رغم تمسكهم بالسلام والمبادئ، لا يتهاونون في الدفاع عن وطنهم وكرامتهم، وهذا ما تفعله قواتنا المسلحة اليوم، وبالاستفادة من دروس التاريخ، إن شاء الله، سيُفشلون العدو مرة أخرى في تحقيق أهدافه".
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة جديدة من الهجمات على إيران
09:16 GMT
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن "اعتداء أمريكا على منشآتنا النووية، التي تخضع بالكامل لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يُعدّ جريمة بكل المقاييس، ولا يمكن لأي أحد في العالم تبرير هذا العدوان".
وبشأن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعدم إمكانية التفاوض أثناء العدوان، وعن استراتيجية إيران تجاه الحوار، قال بقائي: "تركيزنا الآن على الدفاع عن وجود إيران. لن نسمح لأي مسألة جانبية أن تشتت تركيزنا في هذا الدفاع. هدفنا الآن هو ردع هذا العدو، الذي شنّ حربًا ظالمة بدعم أمريكي واضح".
وفي السياق ذاته، نشر الحساب الرسمي لسلاح الجو الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بيانًا مقتضبًا أكد من خلاله البدء في موجة جديدة من الهجمات على الأراضي الإيرانية.
في وقت أكد الحساب الرسمي للجيش نفسه، في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، أن أكثر من 15 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قامت بتوجيهات استخباراتية دقيقة بالهجوم في منطقة كرمانشاه في إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في إطار الجهود لتعزيز التفوق الجوي في الأجواء الإيرانية، هاجم جيش الدفاع 6 مطارات تابعة للنظام الإيراني، في غرب وشرق ووسط إيران".

وأضاف: "جيش الدفاع هاجم 6 مطارات في إيران، طائرات مُسيّرة دمّرت 15 طائرة حربية ومروحية قتالية تابعة للنظام الإيراني". وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف مدارج إقلاع وحظائر تحت الأرض، وطائرة للتزويد بالوقود، وطائرات من طراز "إف - 14"، و"إف- 5"، و"أي إتش- 1".

تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
مع توالي سقوط الصواريخ الإيرانية.. إعلام: معظم الإسرائيليين في الملاجئ وإصابة شركة للكهرباء
08:36 GMT
وأشار إلى أن "سلاح الجو عطّل القدرة على الإقلاع من هذه المطارات وشلّ القدرة التشغيلية للقوات الجوية الإيرانية، انطلاقًا منها".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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