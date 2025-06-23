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https://sarabic.ae/20250623/الدوحة-تعتبر-الضربة-الإيرانية-مفاجئة-في-ظل-عرض-قطر-وساطتها-لحل-الأزمات-1101987016.html
الدوحة تعتبر الضربة الإيرانية على القاعدة الأمريكية "مفاجئة"
الدوحة تعتبر الضربة الإيرانية على القاعدة الأمريكية "مفاجئة"
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن الدوحة تعتبر الهجوم الإيراني على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، "مفاجئا في ظل مواقف قطر وحرصها على... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T21:32+0000
2025-06-24T04:53+0000
وزارة الخارجية القطرية
قطر
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
قاعدة العديد العسكرية
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القاهرة – سبوتنيك. وأكد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن "الهجوم اعتداء وانتهاك سافر لسيادة قطر".وشدد الأنصاري على "الدعوة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وحل النزاعات سلميًا".من ناحيته، أكد نائب رئيس الأركان القطري اللواء شايق الهاجري، "إسقاط جميع الصواريخ التي وُجِّهت من إيران لقاعدة العديد الجوية ما عدا صاروخًا واحدًا سقط داخل القاعدة دون وقوع أي إصابات".وأعلنت إيران، أمس الاثنين، بدء عملية "بشارة الفتح" باستهداف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، بهجوم صاروخي "قوي ومدمر"، مؤكدة أنها "لن تترك تحت أي ظرف أي اعتداء على سيادتها، وحدة أراضيها، أو أمنها القومي دون ردّ صارم".وأكد مصدر أمني إيراني لـ"سبوتنيك"، أن "إيران لم تهاجم قطر كدولة أو كشعب، لكن هدفها كان القاعدة الأمريكية حصرًا"، مشيرًا إلى أن "الهجوم ليس إلا جزءا من الرد الإيراني على واشنطن".وأغلقت كل من البحرين والعراق والكويت والأردن والإمارات مجالاتها الجوية كإجراء احترازي في أعقاب الضربة، فيما أثار الهجوم إدانات عربية واسعة باعتباره "انتهاكًا" لسيادة قطر.وتوعد ترامب طهران بمزيد من الهجمات المدمرة "إذا لم تقبل السلام"، مشددا أن هدف الولايات المتحدة من تلك الضربات هو "تدمير قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية ومنع أي تهديد نووي".وبينما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"القرار الجريء" لترامب، قائلاً إنه يُمثل "منعطفاً تاريخياً قد يقود الشرق الأوسط إلى السلام"، أدانت إيران بشدة الضربات الأمريكية، ووصفتها بأنها "عدوان غير مبرر ومبيت وانتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة"، كما أكدت أنها تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها، محذرة من أن الهجمات الأمريكية ستترك "عواقب وخيمة".من جانبها، أعربت روسيا عن قلقها إزاء الوضع في الشرق الأوسط، وحذّرت من أن الضربات الأمريكية على إيران "قد تكون بداية لدائرة التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يزيد من تقويض الأمن الإقليمي".
https://sarabic.ae/20250623/ترامب-يشكر-إيران-على-الإشعار-المسبق-لهجومها-الصاروخي-على-قاعدة-العديد-في-قطر-1101986323.html
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وزارة الخارجية القطرية, قطر, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قاعدة العديد العسكرية
وزارة الخارجية القطرية, قطر, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قاعدة العديد العسكرية

الدوحة تعتبر الضربة الإيرانية على القاعدة الأمريكية "مفاجئة"

21:32 GMT 23.06.2025 (تم التحديث: 04:53 GMT 24.06.2025)
© Photo / Unsplash/ Matthew Yamamotoعلم قطر
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© Photo / Unsplash/ Matthew Yamamoto
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صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن الدوحة تعتبر الهجوم الإيراني على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، "مفاجئا في ظل مواقف قطر وحرصها على الوساطة لحل الأزمات".
القاهرة – سبوتنيك. وأكد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن "الهجوم اعتداء وانتهاك سافر لسيادة قطر".

وأضاف: "نعتبر الهجوم مفاجئًا في ظل حرص قطر على الوساطة لحل الأزمات".

وشدد الأنصاري على "الدعوة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وحل النزاعات سلميًا".
من ناحيته، أكد نائب رئيس الأركان القطري اللواء شايق الهاجري، "إسقاط جميع الصواريخ التي وُجِّهت من إيران لقاعدة العديد الجوية ما عدا صاروخًا واحدًا سقط داخل القاعدة دون وقوع أي إصابات".
وأعلنت إيران، أمس الاثنين، بدء عملية "بشارة الفتح" باستهداف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، بهجوم صاروخي "قوي ومدمر"، مؤكدة أنها "لن تترك تحت أي ظرف أي اعتداء على سيادتها، وحدة أراضيها، أو أمنها القومي دون ردّ صارم".
من جهتها، دانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة "العديد" الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم يعد "انتهاكا صارخا" لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد مصدر أمني إيراني لـ"سبوتنيك"، أن "إيران لم تهاجم قطر كدولة أو كشعب، لكن هدفها كان القاعدة الأمريكية حصرًا"، مشيرًا إلى أن "الهجوم ليس إلا جزءا من الرد الإيراني على واشنطن".
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
ترامب يشكر إيران على "الإشعار المسبق" لهجومها الصاروخي على قاعدة "العديد" في قطر
أمس, 20:16 GMT
وأغلقت كل من البحرين والعراق والكويت والأردن والإمارات مجالاتها الجوية كإجراء احترازي في أعقاب الضربة، فيما أثار الهجوم إدانات عربية واسعة باعتباره "انتهاكًا" لسيادة قطر.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر أول أمس الأحد، أن الولايات المتحدة نفذت "ضربات جوية ناجحة" على المنشآت النووية الرئيسية في إيران وهي فوردو ونطنز وأصفهان، قائلا إنها "دُمّرت تمامًا" جراء الضربات، لكن السلطات الإيرانية قلّلت من شأن تأثيرها.
وتوعد ترامب طهران بمزيد من الهجمات المدمرة "إذا لم تقبل السلام"، مشددا أن هدف الولايات المتحدة من تلك الضربات هو "تدمير قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية ومنع أي تهديد نووي".
وبينما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"القرار الجريء" لترامب، قائلاً إنه يُمثل "منعطفاً تاريخياً قد يقود الشرق الأوسط إلى السلام"، أدانت إيران بشدة الضربات الأمريكية، ووصفتها بأنها "عدوان غير مبرر ومبيت وانتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة"، كما أكدت أنها تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها، محذرة من أن الهجمات الأمريكية ستترك "عواقب وخيمة".
من جانبها، أعربت روسيا عن قلقها إزاء الوضع في الشرق الأوسط، وحذّرت من أن الضربات الأمريكية على إيران "قد تكون بداية لدائرة التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يزيد من تقويض الأمن الإقليمي".
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