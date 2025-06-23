https://sarabic.ae/20250623/الدوحة-تعتبر-الضربة-الإيرانية-مفاجئة-في-ظل-عرض-قطر-وساطتها-لحل-الأزمات-1101987016.html

الدوحة تعتبر الضربة الإيرانية على القاعدة الأمريكية "مفاجئة"

الدوحة تعتبر الضربة الإيرانية على القاعدة الأمريكية "مفاجئة"

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن الدوحة تعتبر الهجوم الإيراني على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، "مفاجئا في ظل مواقف قطر وحرصها على... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T21:32+0000

2025-06-23T21:32+0000

2025-06-24T04:53+0000

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قاعدة العديد العسكرية

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القاهرة – سبوتنيك. وأكد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن "الهجوم اعتداء وانتهاك سافر لسيادة قطر".وشدد الأنصاري على "الدعوة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وحل النزاعات سلميًا".من ناحيته، أكد نائب رئيس الأركان القطري اللواء شايق الهاجري، "إسقاط جميع الصواريخ التي وُجِّهت من إيران لقاعدة العديد الجوية ما عدا صاروخًا واحدًا سقط داخل القاعدة دون وقوع أي إصابات".وأعلنت إيران، أمس الاثنين، بدء عملية "بشارة الفتح" باستهداف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، بهجوم صاروخي "قوي ومدمر"، مؤكدة أنها "لن تترك تحت أي ظرف أي اعتداء على سيادتها، وحدة أراضيها، أو أمنها القومي دون ردّ صارم".وأكد مصدر أمني إيراني لـ"سبوتنيك"، أن "إيران لم تهاجم قطر كدولة أو كشعب، لكن هدفها كان القاعدة الأمريكية حصرًا"، مشيرًا إلى أن "الهجوم ليس إلا جزءا من الرد الإيراني على واشنطن".وأغلقت كل من البحرين والعراق والكويت والأردن والإمارات مجالاتها الجوية كإجراء احترازي في أعقاب الضربة، فيما أثار الهجوم إدانات عربية واسعة باعتباره "انتهاكًا" لسيادة قطر.وتوعد ترامب طهران بمزيد من الهجمات المدمرة "إذا لم تقبل السلام"، مشددا أن هدف الولايات المتحدة من تلك الضربات هو "تدمير قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية ومنع أي تهديد نووي".وبينما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"القرار الجريء" لترامب، قائلاً إنه يُمثل "منعطفاً تاريخياً قد يقود الشرق الأوسط إلى السلام"، أدانت إيران بشدة الضربات الأمريكية، ووصفتها بأنها "عدوان غير مبرر ومبيت وانتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة"، كما أكدت أنها تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها، محذرة من أن الهجمات الأمريكية ستترك "عواقب وخيمة".من جانبها، أعربت روسيا عن قلقها إزاء الوضع في الشرق الأوسط، وحذّرت من أن الضربات الأمريكية على إيران "قد تكون بداية لدائرة التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يزيد من تقويض الأمن الإقليمي".

https://sarabic.ae/20250623/ترامب-يشكر-إيران-على-الإشعار-المسبق-لهجومها-الصاروخي-على-قاعدة-العديد-في-قطر-1101986323.html

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وزارة الخارجية القطرية, قطر, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قاعدة العديد العسكرية