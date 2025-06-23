https://sarabic.ae/20250623/الضربات-الأمريكية-على-المنشآت-النووية-الإيرانية-1101978452.html
الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية
الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية
سبوتنيك عربي
في 22 يونيو/ حزيران الجاري، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات على ثلاثة من بين أهم 10 مواقع نووية في إيران، في تطور خطير في ظل التصعيد الإسرائيلي الإيراني... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T16:43+0000
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2025-06-23T16:43+0000
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انفوجرافيك, إيران, واشنطن, أخبار الشرق الأوسط, طهران, инфографика
انفوجرافيك, إيران, واشنطن, أخبار الشرق الأوسط, طهران, инфографика
الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية
في 22 يونيو/ حزيران الجاري، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات على ثلاثة من بين أهم 10 مواقع نووية في إيران، في تطور خطير في ظل التصعيد الإسرائيلي الإيراني. تعرّف على المواقع والمنشآت النووية التي تم استهدافها من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".