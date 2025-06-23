القوات الروسية تختبر مدرعة "برادلي" أمريكية بعد السيطرة عليها

رصد فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور للقوات الروسية وهي تقوم باختبارات تشغيلية لمدرعة "برادلي" الأمريكية بعد السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.