القوات الروسية تختبر مدرعة "برادلي" أمريكية بعد السيطرة عليها

اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
عسكري روسي خلال وجوده في فتحة لمركبة المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية استعدادا للاختبارات التشغيلية للعربة.
عسكري روسي خلال وجوده في فتحة لمركبة المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية استعدادا للاختبارات التشغيلية للعربة.
عسكري روسي يستعد للقيام باختبارات تشغيلية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
عسكري روسي يستعد للقيام باختبارات تشغيلية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
دمية أمام مدرعة "برادلي " أثناء اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
دمية أمام مدرعة "برادلي " أثناء اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
عسكري روسي يتفقد فوهة المركبة خلال الاختبارات التشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية
عسكري روسي يتفقد فوهة المركبة خلال الاختبارات التشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية
عناصر من القوات المسلحة الروسية يقومون باختبارات تشغيلية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
عناصر من القوات المسلحة الروسية يقومون باختبارات تشغيلية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.