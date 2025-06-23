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إيران ترد على القصف الأمريكي ببدء عملية عسكرية ضد قاعدة العديد في قطر
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https://sarabic.ae/20250623/القوات-الروسية-تختبر-مدرعة-برادلي-أمريكية-بعد-السيطرة-عليها-1101968818.html
القوات الروسية تختبر مدرعة "برادلي" أمريكية بعد السيطرة عليها
القوات الروسية تختبر مدرعة "برادلي" أمريكية بعد السيطرة عليها
سبوتنيك عربي
رصد فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور للقوات الروسية وهي تقوم باختبارات تشغيلية لمدرعة "برادلي" الأمريكية بعد السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة،... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

القوات الروسية تختبر مدرعة "برادلي" أمريكية بعد السيطرة عليها

14:23 GMT 23.06.2025
تابعنا عبر
رصد فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور للقوات الروسية وهي تقوم باختبارات تشغيلية لمدرعة "برادلي" الأمريكية بعد السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة &quot;برادلي&quot; الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عسكري روسي خلال وجوده في فتحة لمركبة المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية استعدادا للاختبارات التشغيلية للعربة.

عسكري روسي خلال وجوده في فتحة لمركبة المشاة القتالية &quot;برادلي&quot; الأمريكية استعدادا للاختبارات التشغيلية للعربة. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عسكري روسي خلال وجوده في فتحة لمركبة المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية استعدادا للاختبارات التشغيلية للعربة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عسكري روسي يستعد للقيام باختبارات تشغيلية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

عسكري روسي يستعد للقيام باختبارات تشغيلية لمدرعة &quot;برادلي&quot; الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عسكري روسي يستعد للقيام باختبارات تشغيلية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

دمية أمام مدرعة "برادلي " أثناء اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

دمية أمام مدرعة &quot;برادلي &quot; أثناء اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة &quot;برادلي&quot; الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

دمية أمام مدرعة "برادلي " أثناء اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة &quot;برادلي&quot; الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة &quot;برادلي&quot; الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عسكري روسي يتفقد فوهة المركبة خلال الاختبارات التشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية

عسكري روسي يتفقد فوهة المركبة خلال الاختبارات التشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة &quot;برادلي&quot; الأمريكية - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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عسكري روسي يتفقد فوهة المركبة خلال الاختبارات التشغيلية تقوم بها القوات الروسية لمدرعة "برادلي" الأمريكية

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عناصر من القوات المسلحة الروسية يقومون باختبارات تشغيلية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

عناصر من القوات المسلحة الروسية يقومون باختبارات تشغيلية لمدرعة &quot;برادلي&quot; الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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عناصر من القوات المسلحة الروسية يقومون باختبارات تشغيلية لمدرعة "برادلي" الأمريكية التي تم السيطرة عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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