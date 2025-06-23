"بين الحرب والسلام"... مشاهد من الحياة اليومية في العاصمة الإيرانية طهران

أناس يشاهدون الموسيقي الإيراني علي غمساري، وهو يؤدي موسيقى مناهضة للحرب في ساحة "آزادي" بطهران، بعد الساعات الأولى من شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الجاري
أناس يشاهدون الموسيقي الإيراني علي غمساري، وهو يؤدي موسيقى مناهضة للحرب في ساحة "آزادي" بطهران، بعد الساعات الأولى من شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الجاري
سيدة إيرانية تلوّح بعلم إيران وسط شارع في العاصمة طهران
سيدة إيرانية تلوّح بعلم إيران وسط شارع في العاصمة طهران
أناس يسيرون في سوق طهران المغلق جزئيًا، بعد الساعات الأولى من شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري
أناس يسيرون في سوق طهران المغلق جزئيًا، بعد الساعات الأولى من شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري
قدّم الموسيقي الإيراني علي غمساري، موسيقى مناهضة للحرب في ساحة "آزادي" (ساحة الحرية) في طهران، بعد الساعات الأولى من شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الجاري.
قدّم الموسيقي الإيراني علي غمساري، موسيقى مناهضة للحرب في ساحة "آزادي" (ساحة الحرية) في طهران، بعد الساعات الأولى من شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الجاري.
متجر بقالة في إيران ممتلئ بالمواد الاستهلاكية، يمارس عمله بشكل طبيعي
متجر بقالة في إيران ممتلئ بالمواد الاستهلاكية، يمارس عمله بشكل طبيعي
حركة سير وأشخاص يسيرون على طول الشارع أمام سوق طهران المغلق جزئيًا بعد الساعات الأولى من شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو
حركة سير وأشخاص يسيرون على طول الشارع أمام سوق طهران المغلق جزئيًا بعد الساعات الأولى من شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو
أناس يسيرون في سوق طهران المغلق جزئيًا، بعد الساعات الأولى من شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الجاري
أناس يسيرون في سوق طهران المغلق جزئيًا، بعد الساعات الأولى من شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الجاري