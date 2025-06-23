https://sarabic.ae/20250623/ردود-الفعل-الدولية-حيال-الضربات-الأمريكية-على-إيران-1101976470.html
ردود الفعل الدولية حيال الضربات الأمريكية على إيران
ردود الفعل الدولية حيال الضربات الأمريكية على إيران
سبوتنيك عربي
في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، تباينت ردود الفعل الدولية بين الإدانة والدعوات إلى التهدئة والتعبير عن القلق، وصولا إلى... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T15:59+0000
2025-06-23T15:59+0000
2025-06-23T15:59+0000
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انفوجرافيك, إيران, واشنطن, طهران, ترامب, أخبار إيران, инфографика
انفوجرافيك, إيران, واشنطن, طهران, ترامب, أخبار إيران, инфографика
ردود الفعل الدولية حيال الضربات الأمريكية على إيران
في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، تباينت ردود الفعل الدولية بين الإدانة والدعوات إلى التهدئة والتعبير عن القلق، وصولا إلى التأييد. أعدّ لكم فريق "سبوتنيك" إنفوغراف لخريطة المواقف الدولية الرسمية حتى الآن.