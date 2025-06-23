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إيران ترد على القصف الأمريكي ببدء عملية عسكرية ضد قاعدة العديد في قطر
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ردود الفعل الدولية حيال الضربات الأمريكية على إيران
ردود الفعل الدولية حيال الضربات الأمريكية على إيران
سبوتنيك عربي
في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، تباينت ردود الفعل الدولية بين الإدانة والدعوات إلى التهدئة والتعبير عن القلق، وصولا إلى... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, إيران, واشنطن, طهران, ترامب, أخبار إيران, инфографика
انفوجرافيك, إيران, واشنطن, طهران, ترامب, أخبار إيران, инфографика

ردود الفعل الدولية حيال الضربات الأمريكية على إيران

15:59 GMT 23.06.2025
تابعنا عبر
في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، تباينت ردود الفعل الدولية بين الإدانة والدعوات إلى التهدئة والتعبير عن القلق، وصولا إلى التأييد. أعدّ لكم فريق "سبوتنيك" إنفوغراف لخريطة المواقف الدولية الرسمية حتى الآن.
ردود الفعل الدولية على الضربات الأمريكية على إيران - سبوتنيك عربي
ردود الفعل الدولية على الضربات الأمريكية على إيران - سبوتنيك عربي
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