https://sarabic.ae/20250624/أول-عرض-عسكري-للنصر-على-النازية-في-موسكو-1102017501.html
أول عرض عسكري للنصر على النازية في موسكو
أول عرض عسكري للنصر على النازية في موسكو
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق مشاهد من أول عرض عسكري أقيم في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو في 24 يونيو/حزيران عام 1945... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T16:11+0000
2025-06-24T16:11+0000
2025-06-24T16:24+0000
وسائط متعددة
روسيا
عيد النصر
عرض عسكري
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
صور
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фото, روسيا, عيد النصر, عرض عسكري, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, صور
фото, روسيا, عيد النصر, عرض عسكري, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, صور
أول عرض عسكري للنصر على النازية في موسكو 16:11 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 16:24 GMT 24.06.2025)
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق مشاهد من أول عرض عسكري أقيم في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو في 24 يونيو/حزيران عام 1945 احتفالا بالانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى.
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إلقاء الأعلام الألمانية أمام ضريح لينين، خلال استعراض قوات الجيش الأحمر في الساحة الحمراء في موسكو.
إلقاء الأعلام الألمانية أمام ضريح لينين، خلال استعراض قوات الجيش الأحمر في الساحة الحمراء في موسكو.
ضيوف أجانب يستعدون لحضور موكب النصر.
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group
صورة جوية للعرض العسكري المهيب في الساحة الحمراء.
صورة جوية للعرض العسكري المهيب في الساحة الحمراء.
© Sputnik . Sergey Loskutov / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر حاملي رايات الألوية وهم يسيرون وسط الساحة الحمراء في موكب النصر.
صورة تظهر حاملي رايات الألوية وهم يسيرون وسط الساحة الحمراء في موكب النصر.
© Sputnik . Yevgeny Khaldei / الانتقال إلى بنك الصور
خلال تفقّد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مارشال الاتحاد السوفييتي، غيورغي جوكوف، موكب النصر في الساحة الحمراء.
خلال تفقّد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مارشال الاتحاد السوفييتي، غيورغي جوكوف، موكب النصر في الساحة الحمراء.
استعراض لأطقم الدبابات السوفييتية خلال العرض العسكري.
صورة من استعراض النصر في الساحة الحمراء.
خبراء المتفجرات مع كلاب كشف الألغام خلال موكب النصر.
© Sputnik . Yakov Khalip / الانتقال إلى بنك الصور
وحدات المدفعية الذاتية الحركة تتجه نحو الساحة الحمراء على طول شارع غوركي.
وحدات المدفعية الذاتية الحركة تتجه نحو الساحة الحمراء على طول شارع غوركي.
جنود سوفييت يرمون الرايات الفاشية أمام ضريح لينين.