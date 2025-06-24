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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
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08:34 GMT
26 د
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
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مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
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45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
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مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
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الإنسان والثقافة
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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20250624/أول-عرض-عسكري-للنصر-على-النازية-في-موسكو-1102017501.html
أول عرض عسكري للنصر على النازية في موسكو
أول عرض عسكري للنصر على النازية في موسكو
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق مشاهد من أول عرض عسكري أقيم في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو في 24 يونيو/حزيران عام 1945... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
عيد النصر
عرض عسكري
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
صور
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фото, روسيا, عيد النصر, عرض عسكري, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, صور
фото, روسيا, عيد النصر, عرض عسكري, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, صور

أول عرض عسكري للنصر على النازية في موسكو

16:11 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 16:24 GMT 24.06.2025)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق مشاهد من أول عرض عسكري أقيم في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو في 24 يونيو/حزيران عام 1945 احتفالا بالانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى.
© Sputnik . Maks Alpert / الانتقال إلى بنك الصور

إلقاء الأعلام الألمانية أمام ضريح لينين، خلال استعراض قوات الجيش الأحمر في الساحة الحمراء في موسكو.

 إلقاء الأعلام الألمانية أمام ضريح لينين، خلال استعراض قوات الجيش الأحمر في الساحة الحمراء في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Maks Alpert
/
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إلقاء الأعلام الألمانية أمام ضريح لينين، خلال استعراض قوات الجيش الأحمر في الساحة الحمراء في موسكو.

© Sputnik . Anatoliy Garanin / الانتقال إلى بنك الصور

ضيوف أجانب يستعدون لحضور موكب النصر.

ضيوف أجانب يستعدون لحضور موكب النصر. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Anatoliy Garanin
/
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ضيوف أجانب يستعدون لحضور موكب النصر.

© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

صورة جوية للعرض العسكري المهيب في الساحة الحمراء.

صورة جوية للعرض العسكري المهيب في الساحة الحمراء. - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

صورة جوية للعرض العسكري المهيب في الساحة الحمراء.

© Sputnik . Sergey Loskutov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر حاملي رايات الألوية وهم يسيرون وسط الساحة الحمراء في موكب النصر.

صورة تظهر حاملي رايات الألوية وهم يسيرون وسط الساحة الحمراء في موكب النصر. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Sergey Loskutov
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صورة تظهر حاملي رايات الألوية وهم يسيرون وسط الساحة الحمراء في موكب النصر.

© Sputnik . Yevgeny Khaldei / الانتقال إلى بنك الصور

خلال تفقّد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مارشال الاتحاد السوفييتي، غيورغي جوكوف، موكب النصر في الساحة الحمراء.

خلال تفقّد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مارشال الاتحاد السوفييتي، غيورغي جوكوف، موكب النصر في الساحة الحمراء. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Yevgeny Khaldei
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خلال تفقّد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مارشال الاتحاد السوفييتي، غيورغي جوكوف، موكب النصر في الساحة الحمراء.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

استعراض لأطقم الدبابات السوفييتية خلال العرض العسكري.

استعراض لأطقم الدبابات السوفييتية خلال العرض العسكري. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

استعراض لأطقم الدبابات السوفييتية خلال العرض العسكري.

© Sputnik . Sergey Loskutov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من استعراض النصر في الساحة الحمراء.

صورة من استعراض النصر في الساحة الحمراء. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Sergey Loskutov
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صورة من استعراض النصر في الساحة الحمراء.

© Sputnik . Sergey Loskutov / الانتقال إلى بنك الصور

خبراء المتفجرات مع كلاب كشف الألغام خلال موكب النصر.

خبراء المتفجرات مع كلاب كشف الألغام خلال موكب النصر. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Sergey Loskutov
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خبراء المتفجرات مع كلاب كشف الألغام خلال موكب النصر.

© Sputnik . Yakov Khalip / الانتقال إلى بنك الصور

وحدات المدفعية الذاتية الحركة تتجه نحو الساحة الحمراء على طول شارع غوركي.

وحدات المدفعية الذاتية الحركة تتجه نحو الساحة الحمراء على طول شارع غوركي. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Yakov Khalip
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وحدات المدفعية الذاتية الحركة تتجه نحو الساحة الحمراء على طول شارع غوركي.

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جنود سوفييت يرمون الرايات الفاشية أمام ضريح لينين.

جنود سوفييت يرمون الرايات الفاشية أمام ضريح لينين. - سبوتنيك عربي
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جنود سوفييت يرمون الرايات الفاشية أمام ضريح لينين.

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