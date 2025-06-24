إعلام: زيلينسكي فعل شيئا سيغضب ترامب خلال زيارته للملك تشارلز الثالث
06:54 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 06:59 GMT 24.06.2025)
© AP Photo ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان
© AP Photo
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أفادت صحيفة بريطانية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيغضب من زيارة فلاديمير زيلينسكي، للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، وهو يرتدي بدلة رسمية.
وذكرت الصحيفة أن "زيلينسكي، التقى تشارلز الثالث، مرتديًا سترة وسروالًا أسودين، وهو ما لا يشبه زيه العسكري المعتاد، الأمر الذي سيغضب دونالد ترامب، بالتأكيد".
وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس"، إلى أن زيلينسكي، رفض ارتداء ملابس رسمية للقاء الرئيس الأمريكي، في البيت الأبيض.
وزار زيلينسكي، واشنطن في 28 فبراير/ شباط الماضي، لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة. لكن قبيل المحادثات، نشب خلاف بينه وبين ترامب ونائبه جيه دي فانس، في البيت الأبيض. وطالب الرئيس الأمريكي، زيلينسكي حينها، بالموافقة على وقف إطلاق النار والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف فانس، زيلينسكي بأنه محرض وجاحد للديمقراطيين عندما بدأ يختلق الأعذار، ويلقي باللوم على روسيا، بل ويهدد بأن الولايات المتحدة ستتحمل عواقب الصراع.
❗️زيلينسكي فعل شيئا سيغضب ترامب خلال زيارته للملك تشارلز الثالث— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 24, 2025
🔶أفادت صحيفة بريطانية أن "زيلينسكي، التقى تشارلز الثالث، مرتديًا سترة وسروالًا أسودين، وهو ما لا يشبه زيه العسكري المعتاد، الأمر الذي سيغضب دونالد ترامب، بالتأكيد".
🔶في وقت سابق من هذا العام، اندلع شجار حاد في… pic.twitter.com/Z6NYZFbm4e
ونتيجةً لذلك، وكما ذكرت قناة "فوكس نيوز"، طرد الرئيس الأمريكي، زيلينسكي من البيت الأبيض. وعقب الاجتماع، صرّح ترامب بأن زيلينسكي، لم يكن مستعدًا للسلام، وأبدى عدم احترام للولايات المتحدة.
17 يونيو, 09:40 GMT
واندلع شجار حاد في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.
وخلال ذلك الجدال، وجَّه أحد الصحفيين الأمريكيين سؤالاً لزيلينسكي، اتهمه فيه بعدم احترام المناسبة بعدم ارتدائه بدلة رسمية، وهو ما غيَّر على الفور الأجواء في المكتب البيضاوي.
وجاء أحد الأسئلة من برايان غيلين، كبير مراسلي البيت الأبيض لبرنامج "Real America's Voice" المحافظ، إذ سأل غيلين: "لماذا لا ترتدي بدلة؟ أنت في أعلى مستوى في مكتب هذا البلد، وترفض ارتداء بدلة. هل لديك بدلة؟"، وتابع: "الكثير من الأمريكيين لديهم مشكلات مع عدم احترامك لكرامة هذا المنصب".
وتأتي زيارة زيلينسكي للعاصمة البريطانية لندن، قبل يوم من اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، في قمة تستمر ليومين. وتتصدر زيادة الإنفاق الدفاعي جدول أعمال القمة.