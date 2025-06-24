https://sarabic.ae/20250624/إعلام-زيلينسكي-فعل-شيئا-سيغضب-ترامب-خلال-زيارته-للملك-تشارلز-الثالث--1101992655.html

إعلام: زيلينسكي فعل شيئا سيغضب ترامب خلال زيارته للملك تشارلز الثالث

إعلام: زيلينسكي فعل شيئا سيغضب ترامب خلال زيارته للملك تشارلز الثالث

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة بريطانية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيغضب من زيارة فلاديمير زيلينسكي، للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، وهو يرتدي بدلة رسمية. 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T06:54+0000

2025-06-24T06:54+0000

2025-06-24T06:59+0000

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وذكرت الصحيفة أن "زيلينسكي، التقى تشارلز الثالث، مرتديًا سترة وسروالًا أسودين، وهو ما لا يشبه زيه العسكري المعتاد، الأمر الذي سيغضب دونالد ترامب، بالتأكيد".وزار زيلينسكي، واشنطن في 28 فبراير/ شباط الماضي، لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة. لكن قبيل المحادثات، نشب خلاف بينه وبين ترامب ونائبه جيه دي فانس، في البيت الأبيض. وطالب الرئيس الأمريكي، زيلينسكي حينها، بالموافقة على وقف إطلاق النار والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف فانس، زيلينسكي بأنه محرض وجاحد للديمقراطيين عندما بدأ يختلق الأعذار، ويلقي باللوم على روسيا، بل ويهدد بأن الولايات المتحدة ستتحمل عواقب الصراع.ونتيجةً لذلك، وكما ذكرت قناة "فوكس نيوز"، طرد الرئيس الأمريكي، زيلينسكي من البيت الأبيض. وعقب الاجتماع، صرّح ترامب بأن زيلينسكي، لم يكن مستعدًا للسلام، وأبدى عدم احترام للولايات المتحدة.واندلع شجار حاد في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.وخلال ذلك الجدال، وجَّه أحد الصحفيين الأمريكيين سؤالاً لزيلينسكي، اتهمه فيه بعدم احترام المناسبة بعدم ارتدائه بدلة رسمية، وهو ما غيَّر على الفور الأجواء في المكتب البيضاوي.وتأتي زيارة زيلينسكي للعاصمة البريطانية لندن، قبل يوم من اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، في قمة تستمر ليومين. وتتصدر زيادة الإنفاق الدفاعي جدول أعمال القمة.خبير في الشأن الدولي: زيلينسكي لا يتصرف اليوم كرئيس دولة بل كرئيس "عصابة"الكرملين: من غير المرجح أن يجتمع بوتين وترامب وزيلينسكي في المستقبل القريب

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