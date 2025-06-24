https://sarabic.ae/20250624/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يرحب-بوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-وإيران-1102029832.html

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

سبوتنيك عربي

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إسرائيل وإيران، ودعا البلدان إلى احترامه. 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T23:01+0000

2025-06-24T23:01+0000

2025-06-25T05:31+0000

الأمين العام للأمم المتحدة

إسرائيل

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العالم

ترامب

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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وكتب غوتيريش عبر حسابه على منصة "إكس": "أرحب ترحيبًا حارًا بإعلان الرئيس ترامب، وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. أحثّ البلدين على احترامه بالكامل. يجب أن يتوقف القتال. لقد عانى شعبا البلدين كثيرًا بالفعل".وتصاعد الوضع في الشرق الأوسط في 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما شنّت إسرائيل عملية واسعة النطاق ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.وردّت طهران بإطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، التي استهدفت أهدافًا عسكرية داخل إسرائيل. وفي 22 يونيو الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا على 3 مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، منضمة بذلك إلى الحملة الإسرائيلية ضد إيران.وأول أمس الاثنين، شنّت إيران هجومًا صاروخيًا على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، ردًا على الهجوم الأمريكي، ولم تُسفر الضربة عن أي إصابات، حيث تم اعتراض جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد.وصرح ترامب، في وقت متأخر من أول أمس الاثنين، بأن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار". ويوم أمس الثلاثاء، أعلن ترامب أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، دخل حيّز التنفيذ.

https://sarabic.ae/20250624/روسيا-العالم-كله-يرغب-في-رؤية-إسرائيل-تنضم-إلى-معاهدة-الحد-من-انتشار-الأسلحة-النووية-1102029537.html

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الأمين العام للأمم المتحدة, إسرائيل, إيران, العالم, ترامب