https://sarabic.ae/20250624/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يرحب-بوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-وإيران-1102029832.html
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
سبوتنيك عربي
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إسرائيل وإيران، ودعا البلدان إلى احترامه. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T23:01+0000
2025-06-24T23:01+0000
2025-06-25T05:31+0000
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وكتب غوتيريش عبر حسابه على منصة "إكس": "أرحب ترحيبًا حارًا بإعلان الرئيس ترامب، وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. أحثّ البلدين على احترامه بالكامل. يجب أن يتوقف القتال. لقد عانى شعبا البلدين كثيرًا بالفعل".وتصاعد الوضع في الشرق الأوسط في 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما شنّت إسرائيل عملية واسعة النطاق ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.وردّت طهران بإطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، التي استهدفت أهدافًا عسكرية داخل إسرائيل. وفي 22 يونيو الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا على 3 مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، منضمة بذلك إلى الحملة الإسرائيلية ضد إيران.وأول أمس الاثنين، شنّت إيران هجومًا صاروخيًا على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، ردًا على الهجوم الأمريكي، ولم تُسفر الضربة عن أي إصابات، حيث تم اعتراض جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد.وصرح ترامب، في وقت متأخر من أول أمس الاثنين، بأن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار". ويوم أمس الثلاثاء، أعلن ترامب أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، دخل حيّز التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250624/روسيا-العالم-كله-يرغب-في-رؤية-إسرائيل-تنضم-إلى-معاهدة-الحد-من-انتشار-الأسلحة-النووية-1102029537.html
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الأمين العام للأمم المتحدة, إسرائيل, إيران, العالم, ترامب
الأمين العام للأمم المتحدة, إسرائيل, إيران, العالم, ترامب
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
23:01 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 05:31 GMT 25.06.2025)
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إسرائيل وإيران، ودعا البلدان إلى احترامه.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وكتب غوتيريش عبر حسابه على منصة "إكس": "أرحب ترحيبًا حارًا بإعلان الرئيس ترامب، وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. أحثّ البلدين على احترامه بالكامل. يجب أن يتوقف القتال
. لقد عانى شعبا البلدين كثيرًا بالفعل".
كما أعرب عن أمله في أن يُطبّق هذا الوقف لإطلاق النار في صراعات أخرى بالمنطقة.
وتصاعد الوضع في الشرق الأوسط في 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما شنّت إسرائيل عملية واسعة النطاق ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.
وردّت طهران بإطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، التي استهدفت أهدافًا عسكرية داخل إسرائيل. وفي 22 يونيو الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا على 3 مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، منضمة بذلك إلى الحملة الإسرائيلية ضد إيران.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد الهجوم، بأنه على طهران "الموافقة الآن على إنهاء هذه الحرب وإلا ستواجه عواقب وخيمة".
وأول أمس الاثنين، شنّت إيران هجومًا صاروخيًا على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، ردًا على الهجوم الأمريكي، ولم تُسفر الضربة عن أي إصابات، حيث تم اعتراض جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد.
وصرح ترامب، في وقت متأخر من أول أمس الاثنين، بأن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار". ويوم أمس الثلاثاء، أعلن ترامب أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، دخل حيّز التنفيذ.