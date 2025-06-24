https://sarabic.ae/20250624/قاعدة-العديد-أكبر-قاعدة-عسكرية-أمريكية-في-الشرق-الأوسط-1102006044.html
قاعدة العديد... أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
قاعدة العديد... أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، وذلك ردا على إقدام الولايات المتحدة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وفيما... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T12:27+0000
2025-06-24T12:27+0000
2025-06-24T12:27+0000
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MIA „Rossiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, инфографика
انفوجرافيك, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, инфографика
قاعدة العديد... أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، وذلك ردا على إقدام الولايات المتحدة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن قاعدة العديد الأمريكية في قطر.