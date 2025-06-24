https://sarabic.ae/20250624/قطار-الكلاب-في-الصين-رحلة-فريدة-لعشاق-الحيوانات-الأليفة-1101998509.html
"قطار الكلاب" في الصين.. رحلة فريدة لعشاق الحيوانات الأليفة
"قطار الكلاب" في الصين.. رحلة فريدة لعشاق الحيوانات الأليفة
سبوتنيك عربي
اختار فريق تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الفريدة لعشاق الحيوانات، تم التقاطها في قطار يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ الصينية، وجمعها لقراء... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T11:47+0000
2025-06-24T11:47+0000
2025-06-24T11:52+0000
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фото, صور
"قطار الكلاب" في الصين.. رحلة فريدة لعشاق الحيوانات الأليفة
11:47 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 11:52 GMT 24.06.2025)
اختار فريق تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الفريدة لعشاق الحيوانات، تم التقاطها في قطار يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ الصينية، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / VCG/Shi Bufa
ركاب مع كلابهم الأليفة يستقلون قطارًا يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ الصينية
ركاب مع كلابهم الأليفة يستقلون قطارًا يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ الصينية
© Getty Images / VCG/Shi Bufa
ركاب يحملون كلابهم الأليفة أثناء دخولهم لقطار يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ الصينية
ركاب يحملون كلابهم الأليفة أثناء دخولهم لقطار يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ الصينية
© Getty Images / VCG/Shi Bufa
ركاب يلتقطون صورة مع كلابهم الأليفة في قطار يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ الصينية
ركاب يلتقطون صورة مع كلابهم الأليفة في قطار يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ الصينية
© Getty Images / VCG/Shi Bufa
موظفة تذاكر تتحقق من تذكرة راكبة في الصين وهي حاملة كلبها أثناء دخولها إلى قطار يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ الصينية
موظفة تذاكر تتحقق من تذكرة راكبة في الصين وهي حاملة كلبها أثناء دخولها إلى قطار يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ الصينية
© Getty Images / VCG/Shi Bufa
كلب جالس على مقعد ينظر لشخص من نافذة قطار يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ الصينية
كلب جالس على مقعد ينظر لشخص من نافذة قطار يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ الصينية
© Getty Images / VCG/Shi Bufa
ركاب مع كلابهم الأليفة يستقلون قطارًا يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ الصينية
ركاب مع كلابهم الأليفة يستقلون قطارًا يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ الصينية