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مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
سبوتنيك عربي
أُقيم في مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة جنوبي لبنان، اليوم الثلاثاء، حفل تسلُّم وتسليم بين القائد العام المنتهية ولايته، الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو،... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T14:28+0000
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وشدد اللواء أبانيارا في كلمة خلال الحفل، على "أهمية تحقيق استقرار دائم على طول الخط الأزرق، مع الأخذ في الاعتبار "التحديات الحقيقية" التي تنتظرهم".وحول المستقبل، أشار أبانيارا إلى أن "اليونيفيل تقف عند "لحظة محورية"، وأضاف: "نحن منخرطين في عملية تكيف من أجل المستقبل، وهي عملية تحول تعزز قدرتنا على أداء مهامنا بفعالية وكفاءة ومصداقية أكبر". وأردف: "ليبدأ هذا الفصل الجديد برؤية واضحة، وطاقة متجدّدة، وإحساس راسخ بالهدف".بدوره، قال رئيس بعثة "يونيفيل" المنتهية ولايته: "مع استمرار التوترات الإقليمية الحالية، تنصب جهودنا على احتواء التصعيد، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف لحل سياسي دائم على طول الخط الأزرق".وحضر الحفل وزير الدفاع اللبناني، العميد ميشال منسى، ممثلا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، إلى جانب النائب أشرف بيضون ممثلا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بالإضافة إلى حشد من الضباط من مختلف الأجهزة العسكرية، وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات الرسمية والاجتماعية.
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لبنان, اليونيفيل, الخط الأزرق, قوات أممية, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, اليونيفيل, الخط الأزرق, قوات أممية, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا

14:28 GMT 24.06.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة اليونفيل خلفا لإسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
أُقيم في مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة جنوبي لبنان، اليوم الثلاثاء، حفل تسلُّم وتسليم بين القائد العام المنتهية ولايته، الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو، وخلفه الجنرال الإيطالي دايفيدو إيبانيارا، الذي عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مطلع الشهر الجاري لتولي مهامه الجديدة.
وشدد اللواء أبانيارا في كلمة خلال الحفل، على "أهمية تحقيق استقرار دائم على طول الخط الأزرق، مع الأخذ في الاعتبار "التحديات الحقيقية" التي تنتظرهم".
وقال: "لكننا لسنا وحدنا. نمضي قدما جنبا إلى جنب مع من يعملون يوميا من أجل السلام.. مع شركائنا الموثوق بهم، وبدعم من أسرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة اليونفيل خلفا لإسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وحول المستقبل، أشار أبانيارا إلى أن "اليونيفيل تقف عند "لحظة محورية"، وأضاف: "نحن منخرطين في عملية تكيف من أجل المستقبل، وهي عملية تحول تعزز قدرتنا على أداء مهامنا بفعالية وكفاءة ومصداقية أكبر". وأردف: "ليبدأ هذا الفصل الجديد برؤية واضحة، وطاقة متجدّدة، وإحساس راسخ بالهدف".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة اليونفيل خلفا لإسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بدوره، قال رئيس بعثة "يونيفيل" المنتهية ولايته: "مع استمرار التوترات الإقليمية الحالية، تنصب جهودنا على احتواء التصعيد، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف لحل سياسي دائم على طول الخط الأزرق".
وأضاف: "استمرار الوحدة والدعم الدوليين أمران لا غنى عنهما في سعينا لتعزيز المكاسب وضمان بقاء حفظ السلام قائما على الإرادة السياسية".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة اليونفيل خلفا لإسبانيا - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة اليونفيل خلفا لإسبانيا - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة اليونفيل خلفا لإسبانيا - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة اليونفيل خلفا لإسبانيا - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة اليونفيل خلفا لإسبانيا - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة اليونفيل خلفا لإسبانيا - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة اليونفيل خلفا لإسبانيا - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة اليونفيل خلفا لإسبانيا - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
1/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
2/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
3/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
4/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
5/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
6/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
7/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
8/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان يشهد تسلم إيطاليا قيادة "اليونفيل" خلفا لإسبانيا
وحضر الحفل وزير الدفاع اللبناني، العميد ميشال منسى، ممثلا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، إلى جانب النائب أشرف بيضون ممثلا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بالإضافة إلى حشد من الضباط من مختلف الأجهزة العسكرية، وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات الرسمية والاجتماعية.
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