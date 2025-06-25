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إدراج محمية "عروق بني معارض" السعودية ضمن القائمة الخضراء
إدراج محمية "عروق بني معارض" السعودية ضمن القائمة الخضراء
سبوتنيك عربي
حققت المملكة العربية السعودية، إنجازًا بيئيًا جديدًا بإدراج محمية "عروق بني معارض"، الواقعة جنوبي المملكة، ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T07:25+0000
2025-06-25T07:25+0000
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موقع المحمية وأهميتهاتمتد المحمية على مساحة 12,765 كم مربع على الحافة الغربية لصحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية متصلة في آسيا الاستوائية.وتُعد موطنًا لأكثر من 900 نوع من الكائنات النباتية والحيوانية، بما في ذلك أنواع نادرة ومهددة بالانقراض مثل المها العربي، الظباء الرملية والجبلية، القط الرملي، الضبع المخطط، ومجموعة متنوعة من الطيور والزواحف.القائمة الخضراءتُعد القائمة الخضراء إحدى أبرز المبادرات البيئية عالميًا، حيث تضم أقل من 90 محمية من أصل 300 ألف محمية عالمية، ويعكس إدراج المحمية التزام المملكة بتطبيق معايير عالمية صارمة تشمل:إنجازات سابقةوفي سبتمبر/ أيلول 2023، سُجلت المحمية ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي لليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة)، لتكون أول موقع طبيعي سعودي يحصل على هذا الاعتراف الدولي، ما يعزز مكانتها كوجهة بيئية وثقافية فريدة.مكانة عالميةبانضمام "عروق بني معارض" إلى القائمة الخضراء، تنضم إلى نخبة المحميات السعودية المُصنّفة عالميًا، مثل محميات "الوعول"، الملك سلمان الملكية، الملك عبد العزيز و"شرعان"،ما يبرز دور المملكة الريادي في حماية البيئة وصون التنوع الأحيائي.التزام بيئي مستدامتعكس هذه الخطوة التزام المملكة برؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير السياحة البيئية، مع استخدام تقنيات حديثة مثل الطائرات المسيرة لمراقبة المحميات وحماية مواردها الطبيعية.هذا الإنجاز يعزز مكانة السعودية كرائدة في الحفاظ على البيئة، ويدعو الجميع لزيارة هذا الكنز الطبيعي والاستمتاع بتنوعه البيولوجي والثقافي.
https://sarabic.ae/20231004/أول-محمية-طبيعية-سعودية-في-التراث-العالمي-العيدروس-يتحدث-عن-دورة-استثنائية-للجنة-التراث-العالمي-1081649886.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إدراج محمية "عروق بني معارض" السعودية ضمن القائمة الخضراء

07:25 GMT 25.06.2025
© Photo / Public domain/Werner Bayerيقع ديون 45 على بعد 45 كلم من الطريق بدءًا من محلية سيسريم في الشمال الشرقي، ويمر من الشرق إلى الغرب سوسوسفلي، وهي شقة ملحية في صحراء ناميب محاطة بالكثبان العالية. تقع سفح الكثبان الرملية على بعد 300 متر فقط جنوب الطريق، ويمكن الوصول إليها مباشرة بواسطة مركبة صالحة لجميع التضاريس.
يقع ديون 45 على بعد 45 كلم من الطريق بدءًا من محلية سيسريم في الشمال الشرقي، ويمر من الشرق إلى الغرب سوسوسفلي، وهي شقة ملحية في صحراء ناميب محاطة بالكثبان العالية. تقع سفح الكثبان الرملية على بعد 300 متر فقط جنوب الطريق، ويمكن الوصول إليها مباشرة بواسطة مركبة صالحة لجميع التضاريس. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Photo / Public domain/Werner Bayer
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حققت المملكة العربية السعودية، إنجازًا بيئيًا جديدًا بإدراج محمية "عروق بني معارض"، الواقعة جنوبي المملكة، ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، التي تُكرّم المحميات ذات الإدارة الفعّالة والعادلة.

موقع المحمية وأهميتها

تمتد المحمية على مساحة 12,765 كم مربع على الحافة الغربية لصحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية متصلة في آسيا الاستوائية.
وتُعد موطنًا لأكثر من 900 نوع من الكائنات النباتية والحيوانية، بما في ذلك أنواع نادرة ومهددة بالانقراض مثل المها العربي، الظباء الرملية والجبلية، القط الرملي، الضبع المخطط، ومجموعة متنوعة من الطيور والزواحف.
سياح يزورون موقع تل السلطان الذي يعود إلى ما قبل التاريخ بالقرب من مدينة أريحا الفلسطينية في الضفة الغربية في 17 سبتمبر 2023، والذي أضيف إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في نفس اليوم. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
العيدروس: دورة استثنائية للتراث العالمي في الرياض وتسجيل أول محمية طبيعية سعودية في القائمة
4 أكتوبر 2023, 09:43 GMT

القائمة الخضراء

تُعد القائمة الخضراء إحدى أبرز المبادرات البيئية عالميًا، حيث تضم أقل من 90 محمية من أصل 300 ألف محمية عالمية، ويعكس إدراج المحمية التزام المملكة بتطبيق معايير عالمية صارمة تشمل:
الحوكمة الشفافة وإشراك المجتمعات المحلية.
التخطيط الاستراتيجي لضمان الاستدامة.
مواجهة التهديدات البيئية بفعالية.
الحفاظ على التنوع الأحيائي والأنظمة الإيكولوجية.

إنجازات سابقة

وفي سبتمبر/ أيلول 2023، سُجلت المحمية ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي لليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة)، لتكون أول موقع طبيعي سعودي يحصل على هذا الاعتراف الدولي، ما يعزز مكانتها كوجهة بيئية وثقافية فريدة.

مكانة عالمية

بانضمام "عروق بني معارض" إلى القائمة الخضراء، تنضم إلى نخبة المحميات السعودية المُصنّفة عالميًا، مثل محميات "الوعول"، الملك سلمان الملكية، الملك عبد العزيز و"شرعان"،ما يبرز دور المملكة الريادي في حماية البيئة وصون التنوع الأحيائي.

التزام بيئي مستدام

تعكس هذه الخطوة التزام المملكة برؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير السياحة البيئية، مع استخدام تقنيات حديثة مثل الطائرات المسيرة لمراقبة المحميات وحماية مواردها الطبيعية.
هذا الإنجاز يعزز مكانة السعودية كرائدة في الحفاظ على البيئة، ويدعو الجميع لزيارة هذا الكنز الطبيعي والاستمتاع بتنوعه البيولوجي والثقافي.
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