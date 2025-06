إدراج محمية "عروق بني معارض" السعودية ضمن القائمة الخضراء

الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) يعلن تسجيل #محمية_عروق_بني_معارض التابعة للمركز في القائمة الخضراء، في إنجاز وطني يؤكد اعتماد المحمية لأرقى المعايير وأفضل الممارسات الدولية في الإدارة المستدامة.



