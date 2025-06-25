https://sarabic.ae/20250625/إيران-ترد-على-بيان-مجلس-التعاون-الخليجي-بشأن-قصف-القاعدة-الأمريكية-في-قطر-1102038127.html

إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن قصف القاعدة الأمريكية في قطر

إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن قصف القاعدة الأمريكية في قطر

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن قيام إيران باستهداف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، جاء في "إطار ممارسة طهران لحقها في الدفاع المشروع،... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T08:51+0000

2025-06-25T08:51+0000

2025-06-25T08:51+0000

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وردًا على بيان مجلس التعاون الخليجي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه "لا ينبغي اعتبار الضربة الإيرانية لقاعدة "العديد" عملًا ضد حكومة قطر الصديقة والشقيقة بأي حال من الأحوال"، موجهًا "الشكر إلى الدول العربية والإسلامية على إعلان تضامنها مع إيران وموقفها الثابت في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية".وأضاف بقائي أن "إيران لن تدخر جهدًا لتعزيز التفاهم والتعاون بين دول المنطقة بهدف ضمان الأمن والاستقرار الداخل"، مؤكدًا "عزمها على مواصلة وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودّية مع جميع الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج، بما في ذلك قطر".وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن تقدير بلاده "لموقف مجلس التعاون الخليجي بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على إيران، وكذلك إدانة استمرار الجرائم الإسرائيلية وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية".وقال المجلس، في بيان، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، "أكد أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومساسا مباشرا بأمن دول المجلس كافة، مجددا التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفا واحدا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها".وتابع: "في الوقت الذي تقوم به دولة قطر ودول مجلس التعاون بإدانة شديدة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتبذل كل جهودها لوقف إطلاق النار والوساطة، تفاجأ بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني على دولة قطر والذي يعتبر خرقًا لجميع الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية والأممية".ودعا البيان "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذا العمل العدواني، واتخاذ خطوات فاعلة لردع التصرفات الإيرانية غير المسؤولة، والعمل على استعادة الاستقرار ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، حفاظًا على أمن المنطقة وسلام شعوبها".وفي وقت سابق، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا بشأن استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، مؤكدا أن إيران لن تترك أي اعتداء على سيادتها، ووحدة أراضيها دون رد مناسب.وأضاف: "تعد هذه القاعدة مركز القيادة المركزية للقوات الجوية، وأكبر الأصول الاستراتيجية للجيش الأمريكي في منطقة غرب آسيا".

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