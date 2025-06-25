https://sarabic.ae/20250625/إيران-ترد-على-بيان-مجلس-التعاون-الخليجي-بشأن-قصف-القاعدة-الأمريكية-في-قطر-1102038127.html
إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن قصف القاعدة الأمريكية في قطر
إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن قصف القاعدة الأمريكية في قطر
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن قيام إيران باستهداف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، جاء في "إطار ممارسة طهران لحقها في الدفاع المشروع،... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T08:51+0000
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وردًا على بيان مجلس التعاون الخليجي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه "لا ينبغي اعتبار الضربة الإيرانية لقاعدة "العديد" عملًا ضد حكومة قطر الصديقة والشقيقة بأي حال من الأحوال"، موجهًا "الشكر إلى الدول العربية والإسلامية على إعلان تضامنها مع إيران وموقفها الثابت في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية".وأضاف بقائي أن "إيران لن تدخر جهدًا لتعزيز التفاهم والتعاون بين دول المنطقة بهدف ضمان الأمن والاستقرار الداخل"، مؤكدًا "عزمها على مواصلة وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودّية مع جميع الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج، بما في ذلك قطر".وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن تقدير بلاده "لموقف مجلس التعاون الخليجي بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على إيران، وكذلك إدانة استمرار الجرائم الإسرائيلية وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية".وقال المجلس، في بيان، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، "أكد أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومساسا مباشرا بأمن دول المجلس كافة، مجددا التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفا واحدا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها".وتابع: "في الوقت الذي تقوم به دولة قطر ودول مجلس التعاون بإدانة شديدة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتبذل كل جهودها لوقف إطلاق النار والوساطة، تفاجأ بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني على دولة قطر والذي يعتبر خرقًا لجميع الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية والأممية".ودعا البيان "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذا العمل العدواني، واتخاذ خطوات فاعلة لردع التصرفات الإيرانية غير المسؤولة، والعمل على استعادة الاستقرار ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، حفاظًا على أمن المنطقة وسلام شعوبها".وفي وقت سابق، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا بشأن استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، مؤكدا أن إيران لن تترك أي اعتداء على سيادتها، ووحدة أراضيها دون رد مناسب.وأضاف: "تعد هذه القاعدة مركز القيادة المركزية للقوات الجوية، وأكبر الأصول الاستراتيجية للجيش الأمريكي في منطقة غرب آسيا".
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إيران, أخبار إيران, مجلس التعاون الخليجي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطر اليوم, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, مجلس التعاون الخليجي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطر اليوم, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن قصف القاعدة الأمريكية في قطر
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن قيام إيران باستهداف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، جاء في "إطار ممارسة طهران لحقها في الدفاع المشروع، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وردًا على بيان مجلس التعاون الخليجي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه "لا ينبغي اعتبار الضربة الإيرانية لقاعدة "العديد" عملًا ضد حكومة قطر الصديقة والشقيقة بأي حال من الأحوال"، موجهًا "الشكر إلى الدول العربية والإسلامية على إعلان تضامنها مع إيران وموقفها الثابت في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية".
وأضاف بقائي أن "إيران لن تدخر جهدًا لتعزيز التفاهم والتعاون بين دول المنطقة بهدف ضمان الأمن والاستقرار الداخل"، مؤكدًا "عزمها على مواصلة وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودّية مع جميع الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج، بما في ذلك قطر".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن تقدير بلاده "لموقف مجلس التعاون الخليجي بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على إيران، وكذلك إدانة استمرار الجرائم الإسرائيلية وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأكد مجلس التعاون الخليجي، أمس الثلاثاء، أن الهجوم الصاروخي الإيراني ضد أراضي قطر، "يعد انتهاكا صارخا لسيادة قطر، ومساسًا مباشرًا بأمن دول المجلس كافة"، وذلك في أعقاب الضربة الإيرانية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر.
وقال المجلس، في بيان، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، "أكد أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومساسا مباشرا بأمن دول المجلس كافة، مجددا التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفا واحدا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها".
وتابع: "في الوقت الذي تقوم به دولة قطر ودول مجلس التعاون بإدانة شديدة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتبذل كل جهودها لوقف إطلاق النار والوساطة، تفاجأ بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني على دولة قطر والذي يعتبر خرقًا لجميع الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية والأممية".
ودعا البيان "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذا العمل العدواني، واتخاذ خطوات فاعلة لردع التصرفات الإيرانية غير المسؤولة، والعمل على استعادة الاستقرار ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، حفاظًا على أمن المنطقة وسلام شعوبها".
وفي وقت سابق، أصدر الحرس الثوري الإيراني
بيانا بشأن استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، مؤكدا أن إيران لن تترك أي اعتداء على سيادتها، ووحدة أراضيها دون رد مناسب.
وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "عقب العدوان العسكري السافر الذي ارتكبه النظام الإجرامي للولايات المتحدة الأمريكية ضد المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانتهاكه الفاضح للقوانين الدولية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي وبقيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي، قام الحرس الثوري الإسلامي، بشن عملية "بشارة الفتح"، مستهدفًا قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر بهجوم صاروخي مدمر وقوي".
وأضاف: "تعد هذه القاعدة مركز القيادة المركزية للقوات الجوية، وأكبر الأصول الاستراتيجية للجيش الأمريكي في منطقة غرب آسيا".