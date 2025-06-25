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https://sarabic.ae/20250625/ترامب-يجب-إلغاء-محاكمة-نتنياهو-على-الفور-أو-منحه-عفوا-1102071541.html
ترامب: يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا
ترامب: يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بأن قضية محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل قضية سياسية ويجب إلغاؤها. 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T23:01+0000
2025-06-26T05:46+0000
ترامب
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يجب إلغاء محاكمة نتنياهو فورا أو منحه عفوا مستحقا كبطل عظيم قدم الكثير لإسرائيل".وأضاف أن "هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه، وهي قضية ذات دوافع سياسية، تتعلق بالسيجار، ودمية باغز باني، والعديد من التهم الجائرة الأخرى" بهدف إلحاق ضرر جسيم به. إن هذه الملاحقة، لرجل قدم الكثير، أمر لا يصدق في نظري. إنه يستحق أفضل من هذا بكثير، وكذلك دولة إسرائيل".وتستمر محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في قضايا الفساد، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط السياسية والأمنية الداخلية.ويواجه نتنياهو تهماً تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا تُعرف إعلامياً بملفات "1000"، "2000" و"4000"، والتي تشمل علاقات مشبوهة مع رجال أعمال وإعلاميين مقابل تغطية إعلامية إيجابية وتقديم تسهيلات تنظيمية.ومنذ انطلاق المحاكمة في عام 2020، خضع نتنياهو لجلسات استجواب مطوّلة، انتهت مرحلة سماع الشهود فيها في يوليو/تموز 2024، وبدأت مرحلة الدفاع في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.وقد واصل حضوره الجلسات رغم توليه رئاسة الحكومة، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة جلسات حاسمة خضع فيها لاستجواب مباشر من الادعاء العام، كان آخرها في 9 يونيو/حزيران الجاري، قبل أن يتم تأجيل إحدى الجلسات إثر تعرضه لوعكة صحية.المحاكمة تتزامن مع تصعيد أمني غير مسبوق في المنطقة، حيث قادت إسرائيل عمليات عسكرية ضد أهداف إيرانية، وهو ما استغله نتنياهو لتعزيز صورته كزعيم أمني قوي في وقت يواجه فيه تحديات قانونية كبيرة.كما شهدت الفترة الأخيرة خلافات داخل المؤسسة الأمنية، أبرزها استقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، احتجاجاً على تدخلات سياسية، منها ما يرتبط مباشرة بملف التحقيقات.
https://sarabic.ae/20240707/نتنياهو-يطلب-تأجيل-شهادته-في-محاكمة-الفساد-حتى-مارس-2025-والمدعي-العام-يرفض-1090563934.html
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ترامب, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ترامب: يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا

23:01 GMT 25.06.2025 (تم التحديث: 05:46 GMT 26.06.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بأن قضية محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل قضية سياسية ويجب إلغاؤها.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يجب إلغاء محاكمة نتنياهو فورا أو منحه عفوا مستحقا كبطل عظيم قدم الكثير لإسرائيل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمة الفساد حتى مارس 2025 والمدعي العام يرفض
7 يوليو 2024, 11:02 GMT
وأضاف أن "هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه، وهي قضية ذات دوافع سياسية، تتعلق بالسيجار، ودمية باغز باني، والعديد من التهم الجائرة الأخرى" بهدف إلحاق ضرر جسيم به. إن هذه الملاحقة، لرجل قدم الكثير، أمر لا يصدق في نظري. إنه يستحق أفضل من هذا بكثير، وكذلك دولة إسرائيل".
وتستمر محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في قضايا الفساد، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط السياسية والأمنية الداخلية.
ويواجه نتنياهو تهماً تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا تُعرف إعلامياً بملفات "1000"، "2000" و"4000"، والتي تشمل علاقات مشبوهة مع رجال أعمال وإعلاميين مقابل تغطية إعلامية إيجابية وتقديم تسهيلات تنظيمية.
ومنذ انطلاق المحاكمة في عام 2020، خضع نتنياهو لجلسات استجواب مطوّلة، انتهت مرحلة سماع الشهود فيها في يوليو/تموز 2024، وبدأت مرحلة الدفاع في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وقد واصل حضوره الجلسات رغم توليه رئاسة الحكومة، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة جلسات حاسمة خضع فيها لاستجواب مباشر من الادعاء العام، كان آخرها في 9 يونيو/حزيران الجاري، قبل أن يتم تأجيل إحدى الجلسات إثر تعرضه لوعكة صحية.
المحاكمة تتزامن مع تصعيد أمني غير مسبوق في المنطقة، حيث قادت إسرائيل عمليات عسكرية ضد أهداف إيرانية، وهو ما استغله نتنياهو لتعزيز صورته كزعيم أمني قوي في وقت يواجه فيه تحديات قانونية كبيرة.
كما شهدت الفترة الأخيرة خلافات داخل المؤسسة الأمنية، أبرزها استقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، احتجاجاً على تدخلات سياسية، منها ما يرتبط مباشرة بملف التحقيقات.
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