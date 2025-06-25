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https://sarabic.ae/20250625/توصية-الطب-الصيني-فوائد-كبيرة-لشرب-الماء-الساخن-في-الصيف-1102037332.html
توصية الطب الصيني.. فوائد كبيرة لشرب الماء الساخن في الصيف
توصية الطب الصيني.. فوائد كبيرة لشرب الماء الساخن في الصيف
سبوتنيك عربي
يحافظ الصينيون على الكثير من العادات النادرة التي ربما يعتقد بعض الناس أنها لا تتوافق مع أنماط الحياة الحديثة، خاصة فيما يتعلق بأسلوب حياتهم في الطعام والشراب. 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T08:27+0000
2025-06-25T08:27+0000
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ويمثل شرب الماء الساخن في الصيف واحدة من أغرب العادات الصينية، حسبما تقول صحيفة "تايمز أوف إنديا"، التي أوضحت أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة يحافظ كثير من الصينيين على هذه العادة لأسباب صحية.ويثير هذه الأمر تساؤلات لدى السياح الأجانب الذين يزورون الصين، خاصة عندما يجدون أن هؤلاء الصينيين يفضلون الماء الساخن في الحر عن الماء البارد، الذي يمثل الاختيار المفضل لشرب الماء في الثقافات الأخرى.وبحسب الطب الصيني التقليدي، فإن الماء الساخن له فوائد متعددة تشمل تحسين عملية الهضم عبر تحفيز إفراز الإنزيمات، والمساعدة على تقليل الانتفاخ والإمساك.كما يسهم الماء الساخن في ترطيب الجسم بشكل فعّال بعد النشاط البدني، ويعمل على تخفيف احتقان الأنف والتهاب الحلق بفضل البخار المتصاعد منه.كما يساعد الماء الساخن على تحسين الدورة الدموية من خلال توسيع الأوعية، ما يقلل من توتر العضلات، ويمنح الجسم تأثيرا مماثلا لجلسات الساونا.ورغم الحاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد كل هذه الآثار، فإن هذه العادة اليومية لدى الصينيين تظل رمزا لتوازن الجسد والعقل، وركيزة من ركائز نمط الحياة الصحي في ثقافتهم التقليدية.
https://sarabic.ae/20230103/لا-ترغب-في-شرب-الماء-إليك-10-طرق-تجعل-العملية-أسهل-1071875612.html
https://sarabic.ae/20230602/منهم-عشاق-القهوة--فئات-من-الناس-عليهم-شرب-الماء-أكثر-من-غيرهم-1077687000.html
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أخبار العالم الآن, الصين, منوعات, الماء
أخبار العالم الآن, الصين, منوعات, الماء

توصية الطب الصيني.. فوائد كبيرة لشرب الماء الساخن في الصيف

08:27 GMT 25.06.2025
© Getty Images / RUNSTUDIOشرب الماء
شرب الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Getty Images / RUNSTUDIO
تابعنا عبر
يحافظ الصينيون على الكثير من العادات النادرة التي ربما يعتقد بعض الناس أنها لا تتوافق مع أنماط الحياة الحديثة، خاصة فيما يتعلق بأسلوب حياتهم في الطعام والشراب.
ويمثل شرب الماء الساخن في الصيف واحدة من أغرب العادات الصينية، حسبما تقول صحيفة "تايمز أوف إنديا"، التي أوضحت أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة يحافظ كثير من الصينيين على هذه العادة لأسباب صحية.
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ويثير هذه الأمر تساؤلات لدى السياح الأجانب الذين يزورون الصين، خاصة عندما يجدون أن هؤلاء الصينيين يفضلون الماء الساخن في الحر عن الماء البارد، الذي يمثل الاختيار المفضل لشرب الماء في الثقافات الأخرى.
وتقول الصحيفة إن هذه العادة العريقة تعود إلى قرون ولا تعد مجرد تقليد ثقافي، بل ترتبط بفوائد صحية دفعت البعض إلى حمل وعاء خاص بالماء الساخن معهم طوال اليوم، خاصة في الأماكن العامة التي قد لا توفر ماء دافئا.
وبحسب الطب الصيني التقليدي، فإن الماء الساخن له فوائد متعددة تشمل تحسين عملية الهضم عبر تحفيز إفراز الإنزيمات، والمساعدة على تقليل الانتفاخ والإمساك.
كما يسهم الماء الساخن في ترطيب الجسم بشكل فعّال بعد النشاط البدني، ويعمل على تخفيف احتقان الأنف والتهاب الحلق بفضل البخار المتصاعد منه.
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كما يساعد الماء الساخن على تحسين الدورة الدموية من خلال توسيع الأوعية، ما يقلل من توتر العضلات، ويمنح الجسم تأثيرا مماثلا لجلسات الساونا.
وتشير أبحاث إلى أن تحسين الترطيب ينعكس إيجابا على المزاج والتركيز، ما يجعل كوب الماء الساخن وسيلة بسيطة لتحفيز الجهاز العصبي المركزي وتعزيز اليقظة.
ورغم الحاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد كل هذه الآثار، فإن هذه العادة اليومية لدى الصينيين تظل رمزا لتوازن الجسد والعقل، وركيزة من ركائز نمط الحياة الصحي في ثقافتهم التقليدية.
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