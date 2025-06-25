حياة البحارة... عندما يكون البحر "بوصلة الإنسان"

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بحارة جيش التحرير الشعبي الصيني يمرون في ساحة "تيانانمن" خلال الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2009، في بكين في الصين.