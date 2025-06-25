https://sarabic.ae/20250625/حياة-البحارة-عندما-يكون-البحر-بوصلة-الإنسان----1102053104.html
حياة البحارة... عندما يكون البحر "بوصلة الإنسان"
حياة البحارة... عندما يكون البحر "بوصلة الإنسان"
سبوتنيك عربي
اختار فريق تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق حياة البحارة، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T14:35+0000
2025-06-25T14:35+0000
2025-06-25T14:35+0000
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фото, صور
حياة البحارة... عندما يكون البحر "بوصلة الإنسان"
اختار فريق تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق حياة البحارة، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
متدربون عسكريون على رأس السفينة الشراعية "سيدوف" الروسية.
© Getty Images / Feng Li
بحارة جيش التحرير الشعبي الصيني يمرون في ساحة "تيانانمن" خلال الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2009، في بكين في الصين.
بحارة جيش التحرير الشعبي الصيني يمرون في ساحة "تيانانمن" خلال الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2009، في بكين في الصين.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصوربحارة المدمرة "سوزونامي" التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية (JMSDF).
بحارة المدمرة "سوزونامي" التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية (JMSDF).
© Getty Images / Daily Mirror/Mirrorpixمحبوبة ترحب بعودة حبيبها الضابط البحري بعد رحلة بحرية استغرقت أقل من عام.
محبوبة ترحب بعودة حبيبها الضابط البحري بعد رحلة بحرية استغرقت أقل من عام.
أفراد من البحرية الشعبية الفيتنامية على ظهر سفينة القتال الساحلية "يو إس إس كورونادو"، في عام 2017.
© Getty Images / Alvaro Fuente/NurPhotoبحار يمسك بيده سمكة السنونو في إسبانيا.
بحار يمسك بيده سمكة السنونو في إسبانيا.
© Getty Images / Siegfried Pilz/United Archives
بحارة في هامبورغ في ألمانيا، عام 1950.
بحارة في هامبورغ في ألمانيا، عام 1950.
© Getty Images / Corbis /Horacio Villalobos
ربان على جسر السفينة الشراعية الطويلة "إن آر بي ساجريس" التابعة للبحرية الأمريكية أثناء رحلة بحرية على نهر تاجة في لشبونة في البرتغال.
ربان على جسر السفينة الشراعية الطويلة "إن آر بي ساجريس" التابعة للبحرية الأمريكية أثناء رحلة بحرية على نهر تاجة في لشبونة في البرتغال.
© Getty Images / Sylvain Liechti
بحار على متن مركب شراعي بين باجامويو وستون تاون في تنزانيا، عام 2010.
بحار على متن مركب شراعي بين باجامويو وستون تاون في تنزانيا، عام 2010.
© Getty Images / Daily Mirror/Mirrorpix
قرد "كينكاجو" على رأس بحار دنماركي، في يونيو/حزيران 1952.
قرد "كينكاجو" على رأس بحار دنماركي، في يونيو/حزيران 1952.
© Sputnik . Said Tzarnaev / الانتقال إلى بنك الصور
أعضاء الوفد الإيراني على متن مدمرة من السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الإيرانية، التي وصلت إلى ميناء محج قلعة في بحر قزوين في زيارة غير رسمية.
أعضاء الوفد الإيراني على متن مدمرة من السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الإيرانية، التي وصلت إلى ميناء محج قلعة في بحر قزوين في زيارة غير رسمية.
© AP Photo / Manish Swarup
بحارة من البحرية الهندية يأخذون استراحة قبل بدء التدريبات الكاملة لاحتفالات يوم الاستقلال في القلعة الحمراء التاريخية في نيودلهي في الهند.
بحارة من البحرية الهندية يأخذون استراحة قبل بدء التدريبات الكاملة لاحتفالات يوم الاستقلال في القلعة الحمراء التاريخية في نيودلهي في الهند.