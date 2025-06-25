حياة البحارة... عندما يكون البحر "بوصلة الإنسان"

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://sarabic.ae/20250625/حياة-البحارة-عندما-يكون-البحر-بوصلة-الإنسان----1102053104.html
حياة البحارة... عندما يكون البحر "بوصلة الإنسان"
حياة البحارة... عندما يكون البحر "بوصلة الإنسان"
سبوتنيك عربي
اختار فريق تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق حياة البحارة، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 25.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

حياة البحارة... عندما يكون البحر "بوصلة الإنسان"

14:35 GMT 25.06.2025
تابعنا عبر
اختار فريق تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق حياة البحارة، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصورمتدربون عسكريون على رأس السفينة الشراعية "سيدوف" الروسية.
متدربون عسكريون على رأس السفينة الشراعية سيدوف الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Pesnya
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متدربون عسكريون على رأس السفينة الشراعية "سيدوف" الروسية.
© Getty Images / Feng Li

بحارة جيش التحرير الشعبي الصيني يمرون في ساحة "تيانانمن" خلال الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2009، في بكين في الصين.

بحارة جيش التحرير الشعبي الصيني يمرون في ساحة &quot;تيانانمن&quot; خلال الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2009، في بكين في الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Feng Li

بحارة جيش التحرير الشعبي الصيني يمرون في ساحة "تيانانمن" خلال الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2009، في بكين في الصين.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصوربحارة المدمرة "سوزونامي" التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية (JMSDF).
بحارة المدمرة سوزونامي التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية (JMSDF). - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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بحارة المدمرة "سوزونامي" التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية (JMSDF).
© Getty Images / Daily Mirror/Mirrorpixمحبوبة ترحب بعودة حبيبها الضابط البحري بعد رحلة بحرية استغرقت أقل من عام.
محبوبة ترحب بعودة حبيبها الضابط البحري بعد رحلة بحرية استغرقت أقل من عام. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Daily Mirror/Mirrorpix
محبوبة ترحب بعودة حبيبها الضابط البحري بعد رحلة بحرية استغرقت أقل من عام.
© Photo / Public domain/U.S. Navy/MC3 Deven Leigh Ellis

أفراد من البحرية الشعبية الفيتنامية على ظهر سفينة القتال الساحلية "يو إس إس كورونادو"، في عام 2017.

أفراد من البحرية الشعبية الفيتنامية على ظهر سفينة القتال الساحلية &quot;يو إس إس كورونادو&quot;، في عام 2017. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Public domain/U.S. Navy/MC3 Deven Leigh Ellis

أفراد من البحرية الشعبية الفيتنامية على ظهر سفينة القتال الساحلية "يو إس إس كورونادو"، في عام 2017.

© Getty Images / Alvaro Fuente/NurPhotoبحار يمسك بيده سمكة السنونو في إسبانيا.
بحار يمسك بيده سمكة السنونو في إسبانيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Alvaro Fuente/NurPhoto
بحار يمسك بيده سمكة السنونو في إسبانيا.
© Getty Images / Siegfried Pilz/United Archives

بحارة في هامبورغ في ألمانيا، عام 1950.

بحارة في هامبورغ في ألمانيا، عام 1950. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Siegfried Pilz/United Archives

بحارة في هامبورغ في ألمانيا، عام 1950.

© Getty Images / Corbis /Horacio Villalobos

ربان على جسر السفينة الشراعية الطويلة "إن آر بي ساجريس" التابعة للبحرية الأمريكية أثناء رحلة بحرية على نهر تاجة في لشبونة في البرتغال.

ربان على جسر السفينة الشراعية الطويلة &quot;إن آر بي ساجريس&quot; التابعة للبحرية الأمريكية أثناء رحلة بحرية على نهر تاجة في لشبونة في البرتغال. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Corbis /Horacio Villalobos

ربان على جسر السفينة الشراعية الطويلة "إن آر بي ساجريس" التابعة للبحرية الأمريكية أثناء رحلة بحرية على نهر تاجة في لشبونة في البرتغال.

© Getty Images / Sylvain Liechti

بحار على متن مركب شراعي بين باجامويو وستون تاون في تنزانيا، عام 2010.

بحار على متن مركب شراعي بين باجامويو وستون تاون في تنزانيا، عام 2010. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Sylvain Liechti

بحار على متن مركب شراعي بين باجامويو وستون تاون في تنزانيا، عام 2010.

© Getty Images / Daily Mirror/Mirrorpix

قرد "كينكاجو" على رأس بحار دنماركي، في يونيو/حزيران 1952.

قرد &quot;كينكاجو&quot; على رأس بحار دنماركي، في يونيو/حزيران 1952. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Daily Mirror/Mirrorpix

قرد "كينكاجو" على رأس بحار دنماركي، في يونيو/حزيران 1952.

© Sputnik . Said Tzarnaev / الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء الوفد الإيراني على متن مدمرة من السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الإيرانية، التي وصلت إلى ميناء محج قلعة في بحر قزوين في زيارة غير رسمية.

أعضاء الوفد الإيراني على متن مدمرة من السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الإيرانية، التي وصلت إلى ميناء محج قلعة في بحر قزوين في زيارة غير رسمية. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Said Tzarnaev
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أعضاء الوفد الإيراني على متن مدمرة من السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الإيرانية، التي وصلت إلى ميناء محج قلعة في بحر قزوين في زيارة غير رسمية.

© AP Photo / Manish Swarup

بحارة من البحرية الهندية يأخذون استراحة قبل بدء التدريبات الكاملة لاحتفالات يوم الاستقلال في القلعة الحمراء التاريخية في نيودلهي في الهند.

بحارة من البحرية الهندية يأخذون استراحة قبل بدء التدريبات الكاملة لاحتفالات يوم الاستقلال في القلعة الحمراء التاريخية في نيودلهي في الهند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Manish Swarup

بحارة من البحرية الهندية يأخذون استراحة قبل بدء التدريبات الكاملة لاحتفالات يوم الاستقلال في القلعة الحمراء التاريخية في نيودلهي في الهند.

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