علماء روس يرسلون فئرانا إلى طبقة الـ"ستراتوسفير"... تجربة علمية فريدة ونتائج مهمة

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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17 د
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09:03 GMT
45 د
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09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
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10:29 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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11:03 GMT
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
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هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
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مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
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30 د
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
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القطيعة بين الآباء والأبناء
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23 د
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https://sarabic.ae/20250625/علماء-روس-يرسلون-فئرانا-إلى-طبقة-الـستراتوسفير-تجربة-علمية-فريدة-ونتائج-مهمة-1102041583.html
علماء روس يرسلون فئرانا إلى طبقة الـ"ستراتوسفير"... تجربة علمية فريدة ونتائج مهمة
علماء روس يرسلون فئرانا إلى طبقة الـ"ستراتوسفير"... تجربة علمية فريدة ونتائج مهمة
سبوتنيك عربي
أرسل علماء روس من مختبر التكنولوجيا الحيوية "نييري"، 5 فئران مزروعة بها غرسات عصبية إلى طبقة الـ"ستراتوسفير" الجوية، لاختبار قدرة الدماغ المزود بواجهة عصبية... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T11:04+0000
2025-06-25T11:04+0000
مجتمع
علوم
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الفئران التي تم زرع مستشعرات عصبية في أدمغتها، تبدو وكأنها شعر بأنها على ما يرام بعد الرحلة إلى طبقة الـ"ستراتوسفير"، حيث عادت حية وفي حالة مُرضية، بحسب ما قاله المختبر لوكالة "سبوتنيك".وكانت التجربة ناجحة، والعلامات الحيوية للفئران طبيعية، إذ عادت جميع الفئران حية وفي حالة صحية جيدة، وفقًا للمختبر.وفي اليوم التالي، عادت القوارض إلى حياتها الطبيعية وتصرفت بهدوء.وأوضح ميخائيل ليبيديف، الأستاذ في جامعة موسكو الحكومية "إم غي أو"، ومستشار مختبر "نييري"، أنه بعد أن تثبت التقنيات العصبية عملها بشكل موثوق في طبقة الـ"ستراتوسفير"، سيكون من الممكن اختبار التفاعل بين الدماغ البيولوجي والذكاء الاصطناعي في الفضاء.وأردف ليبيديف: "على سبيل المثال، تستطيع بايثيا (فأرة تعرضت للتجربة) تعلّم شيء جديد في انعدام الجاذبية، ونتيجة لذلك ستتلقى تمثيلات عصبية جديدة، وتعيد تدريب جهازها العصبي، وهذا سيسمح لنا بتعلم كيفية عمل الجهاز العصبي في الفضاء بتناغم مع الذكاء الاصطناعي".وأشار إلى أنه في المستقبل، سوف تكون المجمعات التي تجمع بين الدماغ البيولوجي والذكاء الاصطناعي قادرة على حل العديد من المشاكل، بما في ذلك التحكم في المركبات الفضائية التي تستخدمها الكائنات البيولوجية.
https://sarabic.ae/20250224/دراسة-تكشف-عن-محاولة-الفئران-إنعاش-رفاقها-الفاقدين-للوعي-فيديو-1098106200.html
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علوم
علوم

علماء روس يرسلون فئرانا إلى طبقة الـ"ستراتوسفير"... تجربة علمية فريدة ونتائج مهمة

11:04 GMT 25.06.2025
© Sputnikعلماء روس يرسلون فئرانا إلى طبقة الستراتوسفير... تجربة علمية فريدة ونتائج مهمة
علماء روس يرسلون فئرانا إلى طبقة الستراتوسفير... تجربة علمية فريدة ونتائج مهمة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أرسل علماء روس من مختبر التكنولوجيا الحيوية "نييري"، 5 فئران مزروعة بها غرسات عصبية إلى طبقة الـ"ستراتوسفير" الجوية، لاختبار قدرة الدماغ المزود بواجهة عصبية على التكيّف مع مثل هذه الظروف.
الفئران التي تم زرع مستشعرات عصبية في أدمغتها، تبدو وكأنها شعر بأنها على ما يرام بعد الرحلة إلى طبقة الـ"ستراتوسفير"، حيث عادت حية وفي حالة مُرضية، بحسب ما قاله المختبر لوكالة "سبوتنيك".

و تم إطلاق الفئران على متن منطاد جوي في الصباح الباكر من مدينة ياروسلافل شمال شرقي العاصمة الروسية موسكو، واستغرقت الرحلة ساعة ونصف.

وكانت التجربة ناجحة، والعلامات الحيوية للفئران طبيعية، إذ عادت جميع الفئران حية وفي حالة صحية جيدة، وفقًا للمختبر.

وبعد الهبوط، توجهت الفئران إلى مختبر معهد الذكاء الاصطناعي في جامعة موسكو الحكومية، حيث قام العلماء بتقييم حالة أدمغتها والزرع العصبي الغازي فيها.

وفي اليوم التالي، عادت القوارض إلى حياتها الطبيعية وتصرفت بهدوء.
فأر خجول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
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24 فبراير, 07:19 GMT
وأوضح ميخائيل ليبيديف، الأستاذ في جامعة موسكو الحكومية "إم غي أو"، ومستشار مختبر "نييري"، أنه بعد أن تثبت التقنيات العصبية عملها بشكل موثوق في طبقة الـ"ستراتوسفير"، سيكون من الممكن اختبار التفاعل بين الدماغ البيولوجي والذكاء الاصطناعي في الفضاء.

وتابع: ستفتح هذه الحالة الاستخدامية أنواعا معينة من "المرونة العصبية" للبشرية والتي لا تتوفر على الأرض.

وأردف ليبيديف: "على سبيل المثال، تستطيع بايثيا (فأرة تعرضت للتجربة) تعلّم شيء جديد في انعدام الجاذبية، ونتيجة لذلك ستتلقى تمثيلات عصبية جديدة، وتعيد تدريب جهازها العصبي، وهذا سيسمح لنا بتعلم كيفية عمل الجهاز العصبي في الفضاء بتناغم مع الذكاء الاصطناعي".
وأشار إلى أنه في المستقبل، سوف تكون المجمعات التي تجمع بين الدماغ البيولوجي والذكاء الاصطناعي قادرة على حل العديد من المشاكل، بما في ذلك التحكم في المركبات الفضائية التي تستخدمها الكائنات البيولوجية.
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