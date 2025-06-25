"قسد" ترد على الحكومة السورية بشأن تفجير كنيسة مار إلياس

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20250625/قسد-ترد-على-الحكومة-السورية-بشأن-تفجير-كنيسة-مار-إلياس--1102068971.html
"قسد" ترد على الحكومة السورية بشأن تفجير كنيسة مار إلياس
"قسد" ترد على الحكومة السورية بشأن تفجير كنيسة مار إلياس
سبوتنيك عربي
نفى المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ادعاءات المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بأن منفذي هجوم كنيسة "مار إلياس" في حي... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T19:57+0000
2025-06-25T19:57+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
قسد
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وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية: "ادعى المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة دمشق بأن الانتحاريان الإرهابيان الذين هاجما كنيسة "مار إلياس" في حي "الدويلعة" قدما من مخيم "الهول" في شمال وشرق سوريا، وهما غير سوريين. نؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى حقائق أو مجريات حقيقية".وأضاف البيان: "إضافة إلى ذلك، فأن مخيم الهول يأوي عائلات "داعش" (منظمة إرهابية، محظورة في روسيا ودول عدة) من السوريين والأجانب ومعظمهم من النساء والأطفال، ولا يأوي في داخله الإرهابيين الأجانب، وهذا ما ينفي الفرضية التي تقدم بها المتحدث باسم وزارة الداخلية حول انتقال الإرهابيين الاثنين "من جنسية غير سورية" من مخيم الهول".وتابع: "قواتنا التي هي القوة السورية الوحيدة التي حاربت "داعش" وألحقت الهزيمة به في الباغوز عام 2019 لا تزال تواصل مهامها المشتركة مع قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، وهي ملتزمة وطنيا وأخلاقيا بمواصلة هذه المهمة ومستعدة لتوسيع هذه المهمة عند الضرورة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي".وأطلق إرهابي انتحاري، يوم الأحد الماضي، النار على مدنيين في كنيسة بالعاصمة السورية دمشق، قبل أن يقدم على تفجير نفسه، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أن الإرهابي الانتحاري قام بإطلاق النار على عدد من المدنيين أثناء أدائهم للصلاة في كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة شرقي العاصمة دمشق، ثم قام بتفجير نفسة عبر حزام ناسف ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.وأعلن الدفاع المدني السوري سقوط ضحايا من المدنيين جراء التفجير الذي وقع بالكنيسة.الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة في العاصمة السورية دمشقسقوط قتلى جراء انفجار داخل كنيسة مار الياس في دمشق.. فيديو وصور
https://sarabic.ae/20250624/الداخلية-السورية-الخلية-التي-تقف-وراء-تفجير-كنيسة-مار-إلياس-تتبع-لتنظيم-داعش-1102021051.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, قسد
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, قسد

"قسد" ترد على الحكومة السورية بشأن تفجير كنيسة مار إلياس

19:57 GMT 25.06.2025
© Photo / sanaالهجوم على كنيسة مار إلياس يفاقم التوتر في سوريا
الهجوم على كنيسة مار إلياس يفاقم التوتر في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Photo / sana
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نفى المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ادعاءات المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بأن منفذي هجوم كنيسة "مار إلياس" في حي "الدويلعة" قدما من مخيم "الهول" وهما غير سوريين، مؤكدا أن هذه المعلومات غير صحيحة.
وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية: "ادعى المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة دمشق بأن الانتحاريان الإرهابيان الذين هاجما كنيسة "مار إلياس" في حي "الدويلعة" قدما من مخيم "الهول" في شمال وشرق سوريا، وهما غير سوريين. نؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى حقائق أو مجريات حقيقية".

وتابع البيان: "بعد هذه الادعاءات، بدأت الأجهزة المختصة في قواتنا بالتدقيق والتحقيق في سجلات القاطنين في مخيم الهول والمغادرين له خلال الفترة الماضية، حيث تم التأكيد أنه ليس هناك مغادرة لأي شخص من المخيم سوى الأشخاص الذين غادروا إلى الداخل السوري بناء على طلب حكومة دمشق خلال الفترة الماضية وجميعهم من السوريين، وكذلك العراقيين الذين تم ترحيلهم إلى الأراضي العراقية وفق سجلات تقدم بها الجانب العراقي وتكفل بإيصالهم إلى مخيم الجدعة".

وأضاف البيان: "إضافة إلى ذلك، فأن مخيم الهول يأوي عائلات "داعش" (منظمة إرهابية، محظورة في روسيا ودول عدة) من السوريين والأجانب ومعظمهم من النساء والأطفال، ولا يأوي في داخله الإرهابيين الأجانب، وهذا ما ينفي الفرضية التي تقدم بها المتحدث باسم وزارة الداخلية حول انتقال الإرهابيين الاثنين "من جنسية غير سورية" من مخيم الهول".
الهجوم على كنيسة مار إلياس يفاقم التوتر في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
الداخلية السورية: الخلية التي تقف وراء تفجير كنيسة "مار إلياس" تتبع لتنظيم "داعش"
أمس, 16:35 GMT
وتابع: "قواتنا التي هي القوة السورية الوحيدة التي حاربت "داعش" وألحقت الهزيمة به في الباغوز عام 2019 لا تزال تواصل مهامها المشتركة مع قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، وهي ملتزمة وطنيا وأخلاقيا بمواصلة هذه المهمة ومستعدة لتوسيع هذه المهمة عند الضرورة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي".

وختم البيان: "إننا في الوقت الذي نترحم على شهداء مجزرة "الدويلعة"، ندعو حكومة دمشق إلى إجراء تحقيقات شفافة ودقيقة وإعلانها للرأي العام مع الأدلة، وهي السبيل الوحيد لمنع تكرار الهجمات الإرهابية".

وأطلق إرهابي انتحاري، يوم الأحد الماضي، النار على مدنيين في كنيسة بالعاصمة السورية دمشق، قبل أن يقدم على تفجير نفسه، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.
وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أن الإرهابي الانتحاري قام بإطلاق النار على عدد من المدنيين أثناء أدائهم للصلاة في كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة شرقي العاصمة دمشق، ثم قام بتفجير نفسة عبر حزام ناسف ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
وأعلن الدفاع المدني السوري سقوط ضحايا من المدنيين جراء التفجير الذي وقع بالكنيسة.
الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة في العاصمة السورية دمشق
سقوط قتلى جراء انفجار داخل كنيسة مار الياس في دمشق.. فيديو وصور
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