لافروف: روسيا قدمت مقترحات بشأن إيران وهي مستعدة لمناقشتها

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250625/لافروف-روسيا-قدمت-مقترحات-بشأن-إيران-وهي-مستعدة-لمناقشتها-1102042254.html
لافروف: روسيا قدمت مقترحات بشأن إيران وهي مستعدة لمناقشتها
لافروف: روسيا قدمت مقترحات بشأن إيران وهي مستعدة لمناقشتها
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن مقترحات موسكو لحل الوضع حول إيران، تم نقلها بالفعل إلى طهران، وكذلك إلى الولايات المتحدة وإسرائيل،... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T11:15+0000
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روسيا
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال لافروف للصحفيين، خلال كلمة ألقاها أمام موظفي وزارة خارجية تركمانستان، ومعلمي وطلاب معهد العلاقات الدولية التابع للوزارة: "لقد أرسلنا مسبقا مقترحات محددة من روسيا، إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بشأن كيفية ضمان ليس فقط خفض التصعيد، بل أيضا تسوية موثوقة وطويلة الأمد".وأوضح لافروف: "صدرت أمس تصريحات مشجعة، منها تصريحات من قبل واشنطن وطهران وإسرائيل، رغم صدور تعليقات غامضة لاحقًا، لكنني لا أريد اعتبار التصريحات مجرد أوهام، حيث كان هناك تصريحات متناقضة صدرت من جهات مختلفة عقب هذه التصريحات المشجعة، ولكن إذا تحققت، ونحن مستعدون للمساعدة في تحقيقها، أعتقد أن الجميع سيتنفس الصعداء".لافروف: الحوار مع الولايات المتحدة ليس سهلا لكنه قد يكون مفيدا لمنع الأزمات
https://sarabic.ae/20250622/لافروف-عن-ضربات-إسرائيل-على-إيران-إذا-سمح-للدول-بتفسير-حق-الدفاع-عن-النفس-كما-تريد-فستسود-الفوضى-1101929577.html
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روسيا, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

لافروف: روسيا قدمت مقترحات بشأن إيران وهي مستعدة لمناقشتها

11:15 GMT 25.06.2025
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن مقترحات موسكو لحل الوضع حول إيران، تم نقلها بالفعل إلى طهران، وكذلك إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مبديًا أن روسيا مستعدة لمناقشتها مع الأطراف المعنية.
وقال لافروف للصحفيين، خلال كلمة ألقاها أمام موظفي وزارة خارجية تركمانستان، ومعلمي وطلاب معهد العلاقات الدولية التابع للوزارة: "لقد أرسلنا مسبقا مقترحات محددة من روسيا، إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بشأن كيفية ضمان ليس فقط خفض التصعيد، بل أيضا تسوية موثوقة وطويلة الأمد".

وأضاف: "نحن على استعداد لمناقشة عملية لهذه المقترحات، وكذلك للحوار مع زملائنا المعنيين بنزاعات مختلفة حول جميع القضايا الأخرى".

سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
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ووصف لافروف تصريحات الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بشأن القضية الإيرانية بأنها "مشجعة"، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في اعتبارها مجرد أوهام.
وأوضح لافروف: "صدرت أمس تصريحات مشجعة، منها تصريحات من قبل واشنطن وطهران وإسرائيل، رغم صدور تعليقات غامضة لاحقًا، لكنني لا أريد اعتبار التصريحات مجرد أوهام، حيث كان هناك تصريحات متناقضة صدرت من جهات مختلفة عقب هذه التصريحات المشجعة، ولكن إذا تحققت، ونحن مستعدون للمساعدة في تحقيقها، أعتقد أن الجميع سيتنفس الصعداء".
لافروف: الحوار مع الولايات المتحدة ليس سهلا لكنه قد يكون مفيدا لمنع الأزمات
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