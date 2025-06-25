https://sarabic.ae/20250625/لافروف-روسيا-قدمت-مقترحات-بشأن-إيران-وهي-مستعدة-لمناقشتها-1102042254.html

لافروف: روسيا قدمت مقترحات بشأن إيران وهي مستعدة لمناقشتها

لافروف: روسيا قدمت مقترحات بشأن إيران وهي مستعدة لمناقشتها

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن مقترحات موسكو لحل الوضع حول إيران، تم نقلها بالفعل إلى طهران، وكذلك إلى الولايات المتحدة وإسرائيل،... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

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وقال لافروف للصحفيين، خلال كلمة ألقاها أمام موظفي وزارة خارجية تركمانستان، ومعلمي وطلاب معهد العلاقات الدولية التابع للوزارة: "لقد أرسلنا مسبقا مقترحات محددة من روسيا، إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بشأن كيفية ضمان ليس فقط خفض التصعيد، بل أيضا تسوية موثوقة وطويلة الأمد".وأوضح لافروف: "صدرت أمس تصريحات مشجعة، منها تصريحات من قبل واشنطن وطهران وإسرائيل، رغم صدور تعليقات غامضة لاحقًا، لكنني لا أريد اعتبار التصريحات مجرد أوهام، حيث كان هناك تصريحات متناقضة صدرت من جهات مختلفة عقب هذه التصريحات المشجعة، ولكن إذا تحققت، ونحن مستعدون للمساعدة في تحقيقها، أعتقد أن الجميع سيتنفس الصعداء".لافروف: الحوار مع الولايات المتحدة ليس سهلا لكنه قد يكون مفيدا لمنع الأزمات

https://sarabic.ae/20250622/لافروف-عن-ضربات-إسرائيل-على-إيران-إذا-سمح-للدول-بتفسير-حق-الدفاع-عن-النفس-كما-تريد-فستسود-الفوضى-1101929577.html

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