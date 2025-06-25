https://sarabic.ae/20250625/ميزانية-الدفاع-الأمريكية-لعام-2026-1102061491.html
ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2026
ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2026
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإنشاء صورة إنفوغراف تظهر حجم ميزانية الدفاع الأمريكية وطريقة توزيعها على المناطق الجغرافية والإقليمية التي تشهد صراعات حالية... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T16:38+0000
2025-06-25T16:38+0000
2025-06-25T16:38+0000
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انفوجرافيك, العالم, أخبار العالم الآن, инфографика
انفوجرافيك, العالم, أخبار العالم الآن, инфографика
ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2026
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإنشاء صورة إنفوغراف تظهر حجم ميزانية الدفاع الأمريكية وطريقة توزيعها على المناطق الجغرافية والإقليمية التي تشهد صراعات حالية حول العالم.