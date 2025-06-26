أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في مينسك
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبير: الشرق الأوسط قادم على هدنة مؤقتة إلا أن الحروب الأمنية والإلكترونية والاقتصادية ستستمر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تعليق البرلمان الإيراني التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر طرافة حول العالم، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, لقطة طريفة, صور
фото, لقطة طريفة, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

13:27 GMT 26.06.2025
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر طرافة حول العالم، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة.
© Getty Images / VCG/Shi Bufa

ركاب مع كلابهم الأليفة يستقلون قطارا يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ في الصين.

ركاب مع كلابهم الأليفة يستقلون قطارا يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ في الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Shi Bufa

ركاب مع كلابهم الأليفة يستقلون قطارا يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ في الصين.

© AP Photo / Chris Pizzello

جاك بلاك يتسلم جائزة ملك الكوميديا ​​خلال حفل توزيع جوائز اختيار الأطفال من نيكلوديون في ولاية كاليفورنيا.

جاك بلاك يتسلم جائزة ملك الكوميديا ​​خلال حفل توزيع جوائز اختيار الأطفال من نيكلوديون في ولاية كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Pizzello

جاك بلاك يتسلم جائزة ملك الكوميديا ​​خلال حفل توزيع جوائز اختيار الأطفال من نيكلوديون في ولاية كاليفورنيا.

© AP Photo / Rajanish Kakade

كلب ضال ينضم إلى امرأة تمارس اليوغا في اليوم العالمي لليوغا في الهند.

كلب ضال ينضم إلى امرأة تمارس اليوغا في اليوم العالمي لليوغا في الهند. - سبوتنيك عربي
3/9
© AP Photo / Rajanish Kakade

كلب ضال ينضم إلى امرأة تمارس اليوغا في اليوم العالمي لليوغا في الهند.

© Getty Images / Anadolu/Sergen Sezgin

دب يأكل الفاكهة وهو مستلقي على ظهره وسط بركة في تركيا.

دب يأكل الفاكهة وهو مستلقي على ظهره وسط بركة في تركيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Sergen Sezgin

دب يأكل الفاكهة وهو مستلقي على ظهره وسط بركة في تركيا.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

عارضة أزياء تلتقط صورة إلى جانب هيكل عظمي، قبل انطلاق عروض مجموعات الدبلوم في معهد إدارة الأعمال والتصميم في موسكو.

عارضة أزياء تلتقط صورة إلى جانب هيكل عظمي، قبل انطلاق عروض مجموعات الدبلوم في معهد إدارة الأعمال والتصميم في موسكو. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

عارضة أزياء تلتقط صورة إلى جانب هيكل عظمي، قبل انطلاق عروض مجموعات الدبلوم في معهد إدارة الأعمال والتصميم في موسكو.

© AP Photo / Bikas Das

سنجاب يلف قطعة من القماش في حديقة في كلكتا، الهند.

سنجاب يلف قطعة من القماش في حديقة في كلكتا، الهند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bikas Das

سنجاب يلف قطعة من القماش في حديقة في كلكتا، الهند.

© Getty Images / WireImage/Samir Hussein

إدواردو مابيلي موزي والأميرة بياتريس من يورك خلال اليوم الثالث من رويال أسكوت في مضمار أسكوت لسباق الخيل.

 إدواردو مابيلي موزي والأميرة بياتريس من يورك خلال اليوم الثالث من رويال أسكوت في مضمار أسكوت لسباق الخيل. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / WireImage/Samir Hussein

إدواردو مابيلي موزي والأميرة بياتريس من يورك خلال اليوم الثالث من رويال أسكوت في مضمار أسكوت لسباق الخيل.

© Getty Images / VCG/Liu Jianmin

تمائم الديناصورات المحبوبة، التي تُذكّر بحديقة الديناصورات الشهيرة في تشانغتشو، تقدم عروضا لتشجيع اللاعبين قبل مباراة تجمع بين فريقي تشانغتشو ونانجينغ في دوري مدينة جيانغسو لكرة القدم 2025 في الصين.

 تمائم الديناصورات المحبوبة، التي تُذكّر بحديقة الديناصورات الشهيرة في تشانغتشو، تقدم عروضا لتشجيع اللاعبين قبل مباراة تجمع بين فريقي تشانغتشو ونانجينغ في دوري مدينة جيانغسو لكرة القدم 2025 في الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Liu Jianmin

تمائم الديناصورات المحبوبة، التي تُذكّر بحديقة الديناصورات الشهيرة في تشانغتشو، تقدم عروضا لتشجيع اللاعبين قبل مباراة تجمع بين فريقي تشانغتشو ونانجينغ في دوري مدينة جيانغسو لكرة القدم 2025 في الصين.

© AP Photo / Luca Bruno

عارضة أزياء ترتدي حذاء من مجموعة سايمون كراكر الرجالية لربيع وصيف 2026، والتي تم تقديمها في ميلانو بإيطاليا.

عارضة أزياء ترتدي حذاء من مجموعة سايمون كراكر الرجالية لربيع وصيف 2026، والتي تم تقديمها في ميلانو بإيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Luca Bruno

عارضة أزياء ترتدي حذاء من مجموعة سايمون كراكر الرجالية لربيع وصيف 2026، والتي تم تقديمها في ميلانو بإيطاليا.

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