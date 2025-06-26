أطرف الصور لهذا الأسبوع

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تمائم الديناصورات المحبوبة، التي تُذكّر بحديقة الديناصورات الشهيرة في تشانغتشو، تقدم عروضا لتشجيع اللاعبين قبل مباراة تجمع بين فريقي تشانغتشو ونانجينغ في دوري مدينة جيانغسو لكرة القدم 2025 في الصين.