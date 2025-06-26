أطرف الصور لهذا الأسبوع

ركاب مع كلابهم الأليفة يستقلون قطارا يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ في الصين.
ركاب مع كلابهم الأليفة يستقلون قطارا يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقاطعة تشجيانغ في الصين.
جاك بلاك يتسلم جائزة ملك الكوميديا خلال حفل توزيع جوائز اختيار الأطفال من نيكلوديون في ولاية كاليفورنيا.
جاك بلاك يتسلم جائزة ملك الكوميديا خلال حفل توزيع جوائز اختيار الأطفال من نيكلوديون في ولاية كاليفورنيا.
كلب ضال ينضم إلى امرأة تمارس اليوغا في اليوم العالمي لليوغا في الهند.
كلب ضال ينضم إلى امرأة تمارس اليوغا في اليوم العالمي لليوغا في الهند.
دب يأكل الفاكهة وهو مستلقي على ظهره وسط بركة في تركيا.
دب يأكل الفاكهة وهو مستلقي على ظهره وسط بركة في تركيا.
عارضة أزياء تلتقط صورة إلى جانب هيكل عظمي، قبل انطلاق عروض مجموعات الدبلوم في معهد إدارة الأعمال والتصميم في موسكو.
عارضة أزياء تلتقط صورة إلى جانب هيكل عظمي، قبل انطلاق عروض مجموعات الدبلوم في معهد إدارة الأعمال والتصميم في موسكو.
سنجاب يلف قطعة من القماش في حديقة في كلكتا، الهند.
سنجاب يلف قطعة من القماش في حديقة في كلكتا، الهند.
إدواردو مابيلي موزي والأميرة بياتريس من يورك خلال اليوم الثالث من رويال أسكوت في مضمار أسكوت لسباق الخيل.
إدواردو مابيلي موزي والأميرة بياتريس من يورك خلال اليوم الثالث من رويال أسكوت في مضمار أسكوت لسباق الخيل.
تمائم الديناصورات المحبوبة، التي تُذكّر بحديقة الديناصورات الشهيرة في تشانغتشو، تقدم عروضا لتشجيع اللاعبين قبل مباراة تجمع بين فريقي تشانغتشو ونانجينغ في دوري مدينة جيانغسو لكرة القدم 2025 في الصين.
تمائم الديناصورات المحبوبة، التي تُذكّر بحديقة الديناصورات الشهيرة في تشانغتشو، تقدم عروضا لتشجيع اللاعبين قبل مباراة تجمع بين فريقي تشانغتشو ونانجينغ في دوري مدينة جيانغسو لكرة القدم 2025 في الصين.
عارضة أزياء ترتدي حذاء من مجموعة سايمون كراكر الرجالية لربيع وصيف 2026، والتي تم تقديمها في ميلانو بإيطاليا.
عارضة أزياء ترتدي حذاء من مجموعة سايمون كراكر الرجالية لربيع وصيف 2026، والتي تم تقديمها في ميلانو بإيطاليا.