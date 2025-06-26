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بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في مينسك
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https://sarabic.ae/20250626/أمين-عام-الناتو-ينفي-وصفه-لترامب-بـالأب-1102086435.html
أمين عام الناتو ينفي وصفه لترامب بـ"الأب"
أمين عام الناتو ينفي وصفه لترامب بـ"الأب"
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، للصحفيين اليوم الخميس، أنه لم ينادي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلمة "بابا". 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T12:30+0000
2025-06-26T12:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الناتو
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ونقلت صحيفة "هيل" الأمريكية، عن روته قوله: "أما بالنسبة لهذا الأمر، فأنا لم أناديه "بابا"، بل قلت إنني أحيانا، في أوروبا، أسمع من دول مثل: "مارك، هل ستبقى الولايات المتحدة معنا؟"، وقلت إن الأمر أشبه بطفل صغير يسأل والده: "هل ستبقى مع عائلتك؟".وقال روته، يوم أمس الأربعاء، تعليقا على مقارنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالأب بالنسبة لإيران وإسرائيل "الأطفال"، إن "الأب يجب أن يتحدث بحدة في بعض الأحيان".وفي وقت سابق، نشر البيت الأبيض مقطع فيديو لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، الذي وصف خلاله بـ"الأب".موسكو: خطط الناتو لإعادة التسليح مصممة للصراع مع روسيا
https://sarabic.ae/20250625/إعلام-يكشف-عن-أول-دولة--قد-تخرج-من-الناتو-1102051123.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الناتو

أمين عام الناتو ينفي وصفه لترامب بـ"الأب"

12:30 GMT 26.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert رئيس وزراء هولندا مارك روته
 رئيس وزراء هولندا مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، للصحفيين اليوم الخميس، أنه لم ينادي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلمة "بابا".
ونقلت صحيفة "هيل" الأمريكية، عن روته قوله: "أما بالنسبة لهذا الأمر، فأنا لم أناديه "بابا"، بل قلت إنني أحيانا، في أوروبا، أسمع من دول مثل: "مارك، هل ستبقى الولايات المتحدة معنا؟"، وقلت إن الأمر أشبه بطفل صغير يسأل والده: "هل ستبقى مع عائلتك؟".

لهذا السبب استخدمت كلمة "بابا" بهذا المعنى - لم أناد الرئيس ترامب بـ"بابا".

حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
إعلام يكشف عن أول دولة قد تخرج من "الناتو"
أمس, 13:25 GMT
وقال روته، يوم أمس الأربعاء، تعليقا على مقارنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالأب بالنسبة لإيران وإسرائيل "الأطفال"، إن "الأب يجب أن يتحدث بحدة في بعض الأحيان".
ووافق الرئيس الأمريكي نفسه في وقت لاحق على مقارنة نفسه بـ"الأب" الذي لولاه لكان حلف شمال الأطلسي قد واجه أوقاتا عصيبة.
وفي وقت سابق، نشر البيت الأبيض مقطع فيديو لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، الذي وصف خلاله بـ"الأب".
موسكو: خطط الناتو لإعادة التسليح مصممة للصراع مع روسيا
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