https://sarabic.ae/20250626/أمين-عام-الناتو-ينفي-وصفه-لترامب-بـالأب-1102086435.html

أمين عام الناتو ينفي وصفه لترامب بـ"الأب"

أمين عام الناتو ينفي وصفه لترامب بـ"الأب"

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، للصحفيين اليوم الخميس، أنه لم ينادي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلمة "بابا". 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T12:30+0000

2025-06-26T12:30+0000

2025-06-26T12:30+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

الناتو

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ونقلت صحيفة "هيل" الأمريكية، عن روته قوله: "أما بالنسبة لهذا الأمر، فأنا لم أناديه "بابا"، بل قلت إنني أحيانا، في أوروبا، أسمع من دول مثل: "مارك، هل ستبقى الولايات المتحدة معنا؟"، وقلت إن الأمر أشبه بطفل صغير يسأل والده: "هل ستبقى مع عائلتك؟".وقال روته، يوم أمس الأربعاء، تعليقا على مقارنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالأب بالنسبة لإيران وإسرائيل "الأطفال"، إن "الأب يجب أن يتحدث بحدة في بعض الأحيان".وفي وقت سابق، نشر البيت الأبيض مقطع فيديو لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، الذي وصف خلاله بـ"الأب".موسكو: خطط الناتو لإعادة التسليح مصممة للصراع مع روسيا

https://sarabic.ae/20250625/إعلام-يكشف-عن-أول-دولة--قد-تخرج-من-الناتو-1102051123.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الناتو