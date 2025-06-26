https://sarabic.ae/20250626/أمين-عام-الناتو-ينفي-وصفه-لترامب-بـالأب-1102086435.html
أمين عام الناتو ينفي وصفه لترامب بـ"الأب"
أمين عام الناتو ينفي وصفه لترامب بـ"الأب"
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، للصحفيين اليوم الخميس، أنه لم ينادي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلمة "بابا". 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T12:30+0000
2025-06-26T12:30+0000
2025-06-26T12:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الناتو
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ونقلت صحيفة "هيل" الأمريكية، عن روته قوله: "أما بالنسبة لهذا الأمر، فأنا لم أناديه "بابا"، بل قلت إنني أحيانا، في أوروبا، أسمع من دول مثل: "مارك، هل ستبقى الولايات المتحدة معنا؟"، وقلت إن الأمر أشبه بطفل صغير يسأل والده: "هل ستبقى مع عائلتك؟".وقال روته، يوم أمس الأربعاء، تعليقا على مقارنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالأب بالنسبة لإيران وإسرائيل "الأطفال"، إن "الأب يجب أن يتحدث بحدة في بعض الأحيان".وفي وقت سابق، نشر البيت الأبيض مقطع فيديو لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، الذي وصف خلاله بـ"الأب".موسكو: خطط الناتو لإعادة التسليح مصممة للصراع مع روسيا
https://sarabic.ae/20250625/إعلام-يكشف-عن-أول-دولة--قد-تخرج-من-الناتو-1102051123.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الناتو
أمين عام الناتو ينفي وصفه لترامب بـ"الأب"
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، للصحفيين اليوم الخميس، أنه لم ينادي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلمة "بابا".
ونقلت صحيفة "هيل" الأمريكية، عن روته قوله: "أما بالنسبة لهذا الأمر، فأنا لم أناديه "بابا"، بل قلت إنني أحيانا، في أوروبا، أسمع من دول مثل: "مارك، هل ستبقى الولايات المتحدة معنا؟"، وقلت إن الأمر أشبه بطفل صغير يسأل والده: "هل ستبقى مع عائلتك؟".
لهذا السبب استخدمت كلمة "بابا" بهذا المعنى - لم أناد الرئيس ترامب بـ"بابا".
وقال روته، يوم أمس الأربعاء، تعليقا على مقارنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالأب بالنسبة لإيران وإسرائيل "الأطفال"، إن "الأب يجب أن يتحدث بحدة في بعض الأحيان".
ووافق الرئيس الأمريكي نفسه في وقت لاحق على مقارنة نفسه بـ"الأب" الذي لولاه لكان حلف شمال الأطلسي قد واجه أوقاتا عصيبة.
وفي وقت سابق، نشر البيت الأبيض مقطع فيديو لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، الذي وصف خلاله بـ"الأب".