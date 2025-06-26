https://sarabic.ae/20250626/اكتشاف-صرصور-متحجر-داخل-كهرمان-عمره-40-مليون-عام-في-روسيا-فيديو--1102109153.html
اكتشاف صرصور متحجر داخل كهرمان عمره 40 مليون عام في روسيا.. فيديو
اكتشاف صرصور متحجر داخل كهرمان عمره 40 مليون عام في روسيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "مصنع كالينينغراد للكهرمان"، التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، عن العثور على حجر كهرمان يعود إلى نحو 35–40 مليون عام، وبداخله صرصور أحفوري محفوظ... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T19:26+0000
2025-06-26T19:26+0000
2025-06-26T19:26+0000
مجتمع
روسيا
منوعات
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وذكرت الشركة أن الحشرة، وهي من رتبة البلاتوديا، حُفظت داخل قطعة كهرمان عسلية تبلغ أبعادها 41 × 21 ملليمتر، وقد تجمدت في نسغ شجرة متحجر بالقرب من السطح، مما ساعد على الحفاظ على تفاصيل دقيقة في الأجنحة والرأس والأرجل. وأضافت أن وزن قطعة الكهرمان لا يتجاوز 7 غرامات، وتُعد هذه الحفرية أكبر نموذج لحشرة شبيهة بالصراصير تم اكتشافها خلال السنوات الخمس الماضية.
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روسيا, منوعات
اكتشاف صرصور متحجر داخل كهرمان عمره 40 مليون عام في روسيا.. فيديو
أعلنت شركة "مصنع كالينينغراد للكهرمان"، التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، عن العثور على حجر كهرمان يعود إلى نحو 35–40 مليون عام، وبداخله صرصور أحفوري محفوظ بالكامل، وذلك في مدينة كالينينغراد غرب روسيا.
وذكرت الشركة أن الحشرة، وهي من رتبة البلاتوديا، حُفظت داخل قطعة كهرمان عسلية تبلغ أبعادها 41 × 21 ملليمتر، وقد تجمدت في نسغ شجرة متحجر بالقرب من السطح، مما ساعد على الحفاظ على تفاصيل دقيقة في الأجنحة والرأس والأرجل.
وأضافت أن وزن قطعة الكهرمان لا يتجاوز 7 غرامات، وتُعد هذه الحفرية أكبر نموذج لحشرة شبيهة بالصراصير تم اكتشافها خلال السنوات الخمس الماضية.