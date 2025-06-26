https://sarabic.ae/20250626/بوتين-الصراع-بين-إسرائيل-وإيران-أصبح-من-الماضي-1102105848.html

بوتين: الصراع بين إسرائيل وإيران أصبح من الماضي

بوتين: الصراع بين إسرائيل وإيران أصبح من الماضي

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، بأن الوضع في الشرق الأوسط آخذ بالهدوء. 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T16:56+0000

2025-06-26T16:56+0000

2025-06-26T16:56+0000

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وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، "نأمل من الله، أن يهدأ الوضع في الشرق الأوسط. كذلك والحمد لله، بالنسبة للصراع بين إسرائيل وإيران سيعتبره الجميع من الماضي".وأضاف الرئيس الروسي: "هذا يعني أنه سيكون بالإمكان تطوير العلاقات مع جميع دول المنطقة، بما في ذلك إيران".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما. وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها".وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

https://sarabic.ae/20250626/الخارجية-الروسية-التعاون-بين-روسيا-وإيران-في-مجال-الاستخدام-السلمي-للطاقة-النووية-سيستمر-1102100357.html

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