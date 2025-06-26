https://sarabic.ae/20250626/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الأوراسي-في-مينسك-1102092592.html
بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في مينسك
بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في مينسك
سبوتنيك عربي
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في المنتدى الاقتصادي الأوراسي، الذي يعقد في مدينة مينسك. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T14:58+0000
2025-06-26T14:58+0000
2025-06-26T14:58+0000
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الأخبار
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بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في مينسك
سبوتنيك عربي
بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في مينسك
2025-06-26T14:58+0000
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PT1S
سبوتنيك عربي
روسيا
روسيا
بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في مينسك
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يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في المنتدى الاقتصادي الأوراسي، الذي يعقد في مدينة مينسك.