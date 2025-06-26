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تصويت... هل تتوقع جولة ثانية للحرب بين إسرئيل وإيران؟
تصويت... هل تتوقع جولة ثانية للحرب بين إسرئيل وإيران؟
سبوتنيك عربي
ينظر العالم، حتى اللحظة، إلى الشرق الأوسط، بعد أسبوعين ساخنين من الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب، التي توقفت بشكل مفاجئ بعد تصعيد خطير ومؤشرات لتوسع نطاق... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
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وعلى الرغم من بدء وقف إطلاق النار بين البلدين، منذ يوم الثلاثاء 24 يونيو/ حزيران الجاري، إلا أن أغلب المحلليين يتوقعون جولة ثانية من التصعيد، خصوصا أن تصريحات تل أبيب لا تزال تشير إلى النوايا الهجومية، في حين أن طهران لا تزال متمسكة ببرنامجها النووي السلمي وسلاح الصواريخ الباليستية الخاص بها.برأيك، هل يشهد الشرق الأوسط والعالم جولة ثانية من الحرب بين إيران وإسرائيل، خصوصا أن الجولة الماضية لم تُحسم لصالح أحد الطرفين، بحسب الخبراء، أم أن العالم سيضع حدا لأي تصعيد خوفا من حرب كبيرة قد تودي بالمنطقة؟
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استطلاعات الرأي, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, опросы

تصويت... هل تتوقع جولة ثانية للحرب بين إسرئيل وإيران؟

09:43 GMT 26.06.2025
© AP Photo / Baz Ratnerرجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق بعد سقوط صاروخ أطلق من إيران على تل أبيب
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق بعد سقوط صاروخ أطلق من إيران على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Baz Ratner
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ينظر العالم، حتى اللحظة، إلى الشرق الأوسط، بعد أسبوعين ساخنين من الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب، التي توقفت بشكل مفاجئ بعد تصعيد خطير ومؤشرات لتوسع نطاق الأزمة على خلفية الضربة التي وجهتها أمريكا للمفاعلات النووية الإيرانية.
وعلى الرغم من بدء وقف إطلاق النار بين البلدين، منذ يوم الثلاثاء 24 يونيو/ حزيران الجاري، إلا أن أغلب المحلليين يتوقعون جولة ثانية من التصعيد، خصوصا أن تصريحات تل أبيب لا تزال تشير إلى النوايا الهجومية، في حين أن طهران لا تزال متمسكة ببرنامجها النووي السلمي وسلاح الصواريخ الباليستية الخاص بها.
برأيك، هل يشهد الشرق الأوسط والعالم جولة ثانية من الحرب بين إيران وإسرائيل، خصوصا أن الجولة الماضية لم تُحسم لصالح أحد الطرفين، بحسب الخبراء، أم أن العالم سيضع حدا لأي تصعيد خوفا من حرب كبيرة قد تودي بالمنطقة؟
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