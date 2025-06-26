https://sarabic.ae/20250626/دب-يتسلل-إلى-داخل-مطار-في-اليابان-ويتسبب-في-إلغاء-10-رحلات-جوية-فيديو-1102104476.html
دب يتسلل إلى داخل مطار في اليابان ويتسبب في إلغاء 10 رحلات جوية... فيديو
دب يتسلل إلى داخل مطار في اليابان ويتسبب في إلغاء 10 رحلات جوية... فيديو
سبوتنيك عربي
تسبب دب بري في حالة من الفوضى داخل مطار ياماغاتا شمال اليابان، بعد أن تسلل إلى أحد مرافقه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى إغلاق مدرج الإقلاع... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T16:07+0000
2025-06-26T16:07+0000
2025-06-26T16:07+0000
نادي الفيديو
أخبار اليابان
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ورغم محاولات موظفي المطار للقبض عليه، باءت جهودهم بالفشل، ما استدعى تدخل مختصين من جمعية للصيد، قاموا بنصب فخ خاص للدب، لكنه لم يقع فيه حتى الآن، ولا يزال طليقا.ووصلت مواجهات البشر مع الدببة إلى مستويات قياسية في اليابان، ففي نيسان/ أبريل 2024، تم تسجيل رقما قياسيا بلغ 219 هجوما للدببة في البلاد، ستة منها كانت قاتلة، وفقًا للبيانات الرسمية. ويقول العلماء إن التغير المناخي الذي يؤثر على مصادر الغذاء وفترات السبات، إلى جانب انخفاض أعدادها المرتبط بشيخوخة المجتمع، يدفع الدببة إلى المغامرة بدخول المدن بشكل متكرر.
أخبار اليابان
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار اليابان
نادي الفيديو, أخبار اليابان
دب يتسلل إلى داخل مطار في اليابان ويتسبب في إلغاء 10 رحلات جوية... فيديو
تسبب دب بري في حالة من الفوضى داخل مطار ياماغاتا شمال اليابان، بعد أن تسلل إلى أحد مرافقه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى إغلاق مدرج الإقلاع والهبوط وإلغاء 10 رحلات جوية.
ورغم محاولات موظفي المطار للقبض عليه، باءت جهودهم بالفشل، ما استدعى تدخل مختصين من جمعية للصيد، قاموا بنصب فخ خاص للدب، لكنه لم يقع فيه حتى الآن، ولا يزال طليقا.
ووصلت مواجهات البشر مع الدببة إلى مستويات قياسية في اليابان، ففي نيسان/ أبريل 2024، تم تسجيل رقما قياسيا بلغ 219 هجوما للدببة في البلاد، ستة منها كانت قاتلة، وفقًا للبيانات الرسمية.
ويقول العلماء إن التغير المناخي الذي يؤثر على مصادر الغذاء وفترات السبات، إلى جانب انخفاض أعدادها المرتبط بشيخوخة المجتمع، يدفع الدببة إلى المغامرة بدخول المدن بشكل متكرر.