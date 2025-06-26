دب يتسلل إلى داخل مطار في اليابان ويتسبب في إلغاء 10 رحلات جوية... فيديو

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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
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القطيعة بين الآباء والأبناء
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لقاء سبوتنيك
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18:00 GMT
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أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
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29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:32 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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لقاء سبوتنيك
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خبير: الشرق الأوسط قادم على هدنة مؤقتة إلا أن الحروب الأمنية والإلكترونية والاقتصادية ستستمر
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https://sarabic.ae/20250626/دب-يتسلل-إلى-داخل-مطار-في-اليابان-ويتسبب-في-إلغاء-10-رحلات-جوية-فيديو-1102104476.html
دب يتسلل إلى داخل مطار في اليابان ويتسبب في إلغاء 10 رحلات جوية... فيديو
دب يتسلل إلى داخل مطار في اليابان ويتسبب في إلغاء 10 رحلات جوية... فيديو
سبوتنيك عربي
تسبب دب بري في حالة من الفوضى داخل مطار ياماغاتا شمال اليابان، بعد أن تسلل إلى أحد مرافقه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى إغلاق مدرج الإقلاع... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
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أخبار اليابان
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ورغم محاولات موظفي المطار للقبض عليه، باءت جهودهم بالفشل، ما استدعى تدخل مختصين من جمعية للصيد، قاموا بنصب فخ خاص للدب، لكنه لم يقع فيه حتى الآن، ولا يزال طليقا.ووصلت مواجهات البشر مع الدببة إلى مستويات قياسية في اليابان، ففي نيسان/ أبريل 2024، تم تسجيل رقما قياسيا بلغ 219 هجوما للدببة في البلاد، ستة منها كانت قاتلة، وفقًا للبيانات الرسمية. ويقول العلماء إن التغير المناخي الذي يؤثر على مصادر الغذاء وفترات السبات، إلى جانب انخفاض أعدادها المرتبط بشيخوخة المجتمع، يدفع الدببة إلى المغامرة بدخول المدن بشكل متكرر.
أخبار اليابان
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نادي الفيديو, أخبار اليابان
نادي الفيديو, أخبار اليابان

دب يتسلل إلى داخل مطار في اليابان ويتسبب في إلغاء 10 رحلات جوية... فيديو

16:07 GMT 26.06.2025
© Photo / Unsplash/ mana5280دب
دب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© Photo / Unsplash/ mana5280
تابعنا عبر
تسبب دب بري في حالة من الفوضى داخل مطار ياماغاتا شمال اليابان، بعد أن تسلل إلى أحد مرافقه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى إغلاق مدرج الإقلاع والهبوط وإلغاء 10 رحلات جوية.
ورغم محاولات موظفي المطار للقبض عليه، باءت جهودهم بالفشل، ما استدعى تدخل مختصين من جمعية للصيد، قاموا بنصب فخ خاص للدب، لكنه لم يقع فيه حتى الآن، ولا يزال طليقا.
ووصلت مواجهات البشر مع الدببة إلى مستويات قياسية في اليابان، ففي نيسان/ أبريل 2024، تم تسجيل رقما قياسيا بلغ 219 هجوما للدببة في البلاد، ستة منها كانت قاتلة، وفقًا للبيانات الرسمية.
ويقول العلماء إن التغير المناخي الذي يؤثر على مصادر الغذاء وفترات السبات، إلى جانب انخفاض أعدادها المرتبط بشيخوخة المجتمع، يدفع الدببة إلى المغامرة بدخول المدن بشكل متكرر.
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